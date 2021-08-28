联合国报告：各地灾难的相互关联性超乎人们想象

不管是气候危机、生态危机、自然灾害，还是瘟疫大流行，这些灾难之间的相互关联性，往往超出我们的想象。联合国大学最近发布的一份报告证明了这一观点。
（德国之声中文网）美国德克萨斯州寒流，东非蝗虫灾害，长江白鲟灭绝--这是中国一种来自恐龙时代白垩纪的远古鱼类，被称为"长江中的活化石"，却因为人类活动的影响彻底消逝。
尽管有边界和海洋相隔，受到影响的可能是单个物种亦或是整个生态系统和社区，但各种灾害的共同点仍然超出人们迄今的认知和规划。这是联合国大学９月８日发表的一份报告的重要发现。科学家们确认，过去两年里，若干最严重灾难累叠发生，相互影响，加重灾情，很多情况下，它们受到的是人类相同行为的助推。
联合国大学资深科学家、该报告主要作者之一的塞贝斯瓦里 (Zita Sebesvari) 指出，"人们从新闻报道中得知灾难，往往觉得相距遥远。然而，即使是相距数千公里的灾难，也往往相互关联。"
联合国大学的这份报告指出，分析显示，大多数灾害的根本原因为以下３个：燃烧化石燃料、风险管理不善、决策过程中太少考虑环境因素。
报告称，大量灾害与极端天气有关。在越南，短短两个月时间里，先后出现9次不同的风暴、强降雨和洪水，在全国范围内造成严重破坏。一场气候变化导致的热带气旋登陆孟加拉国，人们不得不躲避到新冠隔离所。
联合国大学另一资深科学家、报告另一主要撰稿人奥康纳 (Jack O'Connor) 表示，各种灾难"相互影响"：若用紧急避难所保护人们免受极端天气的影响，同时收容冠状病毒患者，那么，能够或想要使用它们的人就会减少，因为，这样做的人更易感染病毒。及至飓风来袭，又会损坏医院并中断治疗患者所需的供应线。他指出，当局在考虑飓风应对措施时未考虑到大流行瘟疫， "但这是我们必须开始做的事情。"
上述联合国大学报告发布前一周，世界气象组织 (WMO) 也发表了一份分析报告，其研究显示，过去 50 年来，世界上几乎每天都在发生与气候相关的灾害--从飓风到干旱，平均每天导致 115 人死亡、 2.02 亿美元（1.7 亿欧元）财产损失。
不过，主要由于预测和预警系统进步，尽管人类燃烧化石燃料，导致地球变暖，因极端天气而死亡的人数仍然总体有所下降。预测和预警系统效力提高，使各国政府有可能在极端天气事件发生前将人们安全疏散，使毁灭性的风暴和洪水造成的死亡人数减少。但与此同时，流离失所的人数增加。
尚不清楚的是，随着地球变暖、更多灾难累叠，这一连带关系是否会持续下去。
根据政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 8 月发布的具里程碑意义的报告，自 1950 年代以来，人类影响可能增加了"复合极端事件"的发生几率。例如，热浪和干旱在世界各地更频繁同时发生；在某些地区，大雨和风暴或火灾情况亦呈类似趋势。
根据 IPCC 的预测，如果地球比人类进入工业化前的平均温度高 4 摄氏度（约 7 华氏度），则过去每 50 年一遇的热浪的发生频率会增加 38 倍。地球目前已升温 1.1 摄氏度。尽管世界各国领导人承诺到本世纪末将升温限制在理想的 1.5 摄氏度以下，但他们目前的政策却很可能使增温值加倍。
联合国大学的报告着重举出３个与气候变化密切相关的生态危例子，以作说明。
截至去年，澳大利亚大约 25% 的大堡礁遭到严重漂白。而如果全球升温 1.5 摄氏度，珊瑚礁将减少 70% 至 90%；升温 2 摄氏度，则世界上所有的珊瑚礁将荡然无存。
不过，奥康纳教授表示，虽然气候变化是主要因素，但珊瑚礁的消失也可能与污染和过度捕捞等因素有关。他接受过海洋科学家培训，并在漂白前后就地勘查过珊瑚礁。
奥康纳说，"那里原本就像'海底总动员'里的场面……充满色彩和生命"，他指的是那部描写鱼类的著名的皮克斯动画片，而现在， "你看到的是一个因海洋温度上升而被漂白的珊瑚礁。所有的颜色都消失了，一切都变白了。不仅如此，它还像一个墓地：所有的动物都搬走了。"
在亚马逊雨林，为满足全球对肉类的需求，大片树林被付之一炬，以匀出地来，放养牲畜，或种植大豆作为饲料。由此，减少了森林中和污染大气的碳吸收量。根据一些研究结果，森林砍伐和全球变暖将加速森林枯死速度，直到临界点，从那里开始，亚马逊将变成干燥的大草原。
在中国长江，经数十年过度捕捞、污染，以及兴建的数座大坝切断了其在上游产卵地的生活，长江白鲟已在去年灭绝。与珊瑚礁一样，某一物种的消亡有可能导致整个生态系统崩溃。
基于调查结果，该报告强调了决策者们如何能够假手若干"双赢解决方案"，如减少排放或设计更尊重自然的基础设施，预防灾害。作者指出，在亚马逊和长江，人们强行改变原有自然面貌以期利用经济资源，但往往不考虑环境成本。
报告还指出了忽视各种灾难之间的连带关系、实施一厢情愿的解决方案，却使其它极端情况变得更糟导致的代价：例如，大坝产生清洁电力，并为化石能源提供了替代方案，却导致了中国白鲟消亡。报告指出，某些情况下，相关权衡可能得不偿失；而在某些情况下，有针对性的政策或能抵消损失。
奥康纳表示："我们不能再有短视行为，它们最终会伤害我们。……我们必须做得更好。"
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