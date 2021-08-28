 联合国报告：各地灾难的相互关联性超乎人们想象 | 科技环境 | DW | 12.09.2021

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科技环境

联合国报告：各地灾难的相互关联性超乎人们想象

不管是气候危机、生态危机、自然灾害，还是瘟疫大流行，这些灾难之间的相互关联性，往往超出我们的想象。联合国大学最近发布的一份报告证明了这一观点。

Kenia BG l Bauern reagieren - Aus einer Heuschreckenplage wird Tierfutter

肯尼亚蝗虫成灾

（德国之声中文网）美国德克萨斯州寒流，东非蝗虫灾害，长江白鲟灭绝--这是中国一种来自恐龙时代白垩纪的远古鱼类，被称为"长江中的活化石"，却因为人类活动的影响彻底消逝。 

尽管有边界和海洋相隔，受到影响的可能是单个物种亦或是整个生态系统和社区，但各种灾害的共同点仍然超出人们迄今的认知和规划。这是联合国大学９月８日发表的一份报告的重要发现。科学家们确认，过去两年里，若干最严重灾难累叠发生，相互影响，加重灾情，很多情况下，它们受到的是人类相同行为的助推。  

联合国大学资深科学家、该报告主要作者之一的塞贝斯瓦里 (Zita Sebesvari) 指出，"人们从新闻报道中得知灾难，往往觉得相距遥远。然而，即使是相距数千公里的灾难，也往往相互关联。"

Zyklon Amphan trifft Indien und Bangladesch

随着地球变暖，热带气旋越来越强，新冠疫情则使得灾难雪上加霜 

 

危机累叠 

联合国大学的这份报告指出，分析显示，大多数灾害的根本原因为以下３个：燃烧化石燃料、风险管理不善、决策过程中太少考虑环境因素。 

报告称，大量灾害与极端天气有关。在越南，短短两个月时间里，先后出现9次不同的风暴、强降雨和洪水，在全国范围内造成严重破坏。一场气候变化导致的热带气旋登陆孟加拉国，人们不得不躲避到新冠隔离所。 

联合国大学另一资深科学家、报告另一主要撰稿人奥康纳 (Jack O'Connor) 表示，各种灾难"相互影响"：若用紧急避难所保护人们免受极端天气的影响，同时收容冠状病毒患者，那么，能够或想要使用它们的人就会减少，因为，这样做的人更易感染病毒。及至飓风来袭，又会损坏医院并中断治疗患者所需的供应线。他指出，当局在考虑飓风应对措施时未考虑到大流行瘟疫， "但这是我们必须开始做的事情。"

Deutschland, Bad Neuenahr | Überflutungen in NRW und Rheinland-Pfalz

7 月，中欧发生洪水，若提早撤离本可挽救众多生命 

极端天气越来越频繁出现  

上述联合国大学报告发布前一周，世界气象组织 (WMO) 也发表了一份分析报告，其研究显示，过去 50 年来，世界上几乎每天都在发生与气候相关的灾害--从飓风到干旱，平均每天导致 115 人死亡、 2.02 亿美元（1.7 亿欧元）财产损失。   

不过，主要由于预测和预警系统进步，尽管人类燃烧化石燃料，导致地球变暖，因极端天气而死亡的人数仍然总体有所下降。预测和预警系统效力提高，使各国政府有可能在极端天气事件发生前将人们安全疏散，使毁灭性的风暴和洪水造成的死亡人数减少。但与此同时，流离失所的人数增加。

尚不清楚的是，随着地球变暖、更多灾难累叠，这一连带关系是否会持续下去。

  • Deutschland | Unwetter in Rheinland-Pfalz

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    河水汹涌

    通常情况下，基尔河（Kyll）只是摩泽尔河（Mosel）的一条小支流，从比利时的瓦隆地区（Wallonien）流入德国的北莱茵-威斯特法伦州（Nordrhein-Westfalen）和莱茵兰-普法尔茨州（Rheinland-Pfalz）。可现在，在受风暴影响尤重的艾费尔地区的比特堡-普吕姆（Bitburg-Prüm），基尔河在埃尔多夫（Erdorf）附近漫堤，淹没了部分村庄。

  • Deutschland Unwetter

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    百万都市亦遭殃

    约100万人口的德国第四大城市科隆也受到此次水灾影响——如此图所示，一条铁路下跨道内，只见一辆汽车的车顶还伸出水面。

  • BdT Deutschland Unwetter in Schuld Rheinland-Pfalz

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    整座村庄被毁

    在科隆以南约50公里的艾费尔地区的舒尔德（Schuld）村，众多房屋被冲走，道路毁损。无人机图像显示了破坏的程度。

  • Deutschland | Unwetter in Rheinland-Pfalz

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    阿尔河（Ahr ）遭受世纪水灾

    在阿尔山谷，暴雨引发了一场世纪洪水。当周三（７月１４日）晚间水位计发生故障时，水位已高出历史纪录两米。位于阿尔韦勒地区（Ahrweiler）的埃施（Esch）小镇的街道已变成汹涌的水道，该地区众多村庄和城镇完全被淹。

  • Deutschland | Unwetter in Altena

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    德国伤亡惨重

    到当地周五上午，已知至少有８１人死亡，另有不明数量的人失踪，伤者更多。 此次天灾首起死亡事件发生在绍尔兰地区（Sauerland）的阿尔滕纳（ Altena ）：完成救援任务后，一消防队员在试图进入急救车时不慎落水，瞬即被冲走。根据警方的通报，“他很快被发现已经死亡”。这个小城镇基本被淹，并发生山体滑坡。

  • 德国西部许多地区已发布灾害警报，这有助于促进相关部门之间的协调，以及与联邦国防军的合作。此图显示，士兵们驾驶抢险坦克和重型清障车辆，赶赴哈根市（ Hagen），帮助减轻纳赫马河水灾造成的损失。

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    联邦国防军伸出援手

    德国西部许多地区已发布灾害警报，这有助于促进相关部门之间的协调，以及与联邦国防军的合作。此图显示，士兵们驾驶抢险坦克和重型清障车辆，赶赴哈根市（ Hagen），帮助减轻纳赫马河水灾造成的损失。

  • Unwetter in Deutschland | NRW

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    部分城区疏散

    在莱希林根（Leichlingen），伍珀河（Wupper）水没街道，居民们涉水自助。暴雨导致水位上升，迫使当地部分地区采取疏散措施。尤其是迪彭河谷 （Diepental）下游地区情况危急，那里，一座大坝有可能决堤。

  • Deutschland | Unwetter in Nordrhein-Westfalen

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    巨大财产损失

    此图显示哈根地区一辆汽车被纳哈马河水前晚裹挟的泥石流覆盖。暴雨使鲁尔区边缘的这条小河变成了汹涌的洪流。

  • 此图显示，灾区消防队员们们设法阻止最坏情况发生：紧急搭建一道木制隔离墙，以保护阿尔河谷地的马伊肖斯村（Mayschoss）不被淹没。然而，许多努力最终均告白费，——大自然的力量无可抗拒。

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    无能为力

    此图显示，灾区消防队员们们设法阻止最坏情况发生：紧急搭建一道木制隔离墙，以保护阿尔河谷地的马伊肖斯村（Mayschoss）不被淹没。然而，许多努力最终均告白费，——大自然的力量无可抗拒。

  • 夜间，一列火车停在莱茵兰-法尔茨州特里尔-萨尔堡区（Trier-Saarburg ）的科德尔（Kordel ）车站。部分城镇被基尔河水淹没。德西很多地区的短程及长途交通阻断，在若干重灾区，电力供应也被中断。

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    交通断绝

    夜间，一列火车停在莱茵兰-法尔茨州特里尔-萨尔堡区（Trier-Saarburg ）的科德尔（Kordel ）车站。部分城镇被基尔河水淹没。德西很多地区的短程及长途交通阻断，在若干重灾区，电力供应也被中断。

  • 据媒体报道，在比利时列日省（Lüttich）有两人因暴雨致死。阿登纳地区（Ardennen ）的众多地方受灾尤重。在距德国边境仅35公里的斯帕镇（Spa），连日暴雨已部分淹没镇中心。

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    比利时也有伤亡

    据媒体报道，在比利时列日省（Lüttich）有两人因暴雨致死。阿登纳地区（Ardennen ）的众多地方受灾尤重。在距德国边境仅35公里的斯帕镇（Spa），连日暴雨已部分淹没镇中心。

  • Belgien Unwetter Hochwasser

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    基础设施受损

    比利时的灾后清理工作也将需要很长时间。大水给灾区的基础设施带来巨大破坏。此图显示，因大水，一辆汽车撞破遭淹道路上的栅栏。

  • 在瑞士，发生世纪洪水的危险尚未排除。在许多地方，水上航运中断。一些地区报告发生洪水、山体滑坡和泥石流。这张鸟瞰图显示，连续数天强降雨后，阿莱内河（Allaine）水已经决堤。

    损失惨重：欧洲遭遇大水天灾

    瑞士忧虑发生世纪洪水

    在瑞士，发生世纪洪水的危险尚未排除。在许多地方，水上航运中断。一些地区报告发生洪水、山体滑坡和泥石流。这张鸟瞰图显示，连续数天强降雨后，阿莱内河（Allaine）水已经决堤。


根据政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 8 月发布的具里程碑意义的报告，自 1950 年代以来，人类影响可能增加了"复合极端事件"的发生几率。例如，热浪和干旱在世界各地更频繁同时发生；在某些地区，大雨和风暴或火灾情况亦呈类似趋势。

根据 IPCC 的预测，如果地球比人类进入工业化前的平均温度高 4 摄氏度（约 7 华氏度），则过去每 50 年一遇的热浪的发生频率会增加 38 倍。地球目前已升温 1.1 摄氏度。尽管世界各国领导人承诺到本世纪末将升温限制在理想的 1.5 摄氏度以下，但他们目前的政策却很可能使增温值加倍。

生态危机与气候危机

联合国大学的报告着重举出３个与气候变化密切相关的生态危例子，以作说明。

截至去年，澳大利亚大约 25% 的大堡礁遭到严重漂白。而如果全球升温 1.5 摄氏度，珊瑚礁将减少 70% 至 90%；升温 2 摄氏度，则世界上所有的珊瑚礁将荡然无存。

不过，奥康纳教授表示，虽然气候变化是主要因素，但珊瑚礁的消失也可能与污染和过度捕捞等因素有关。他接受过海洋科学家培训，并在漂白前后就地勘查过珊瑚礁。

奥康纳说，"那里原本就像'海底总动员'里的场面……充满色彩和生命"，他指的是那部描写鱼类的著名的皮克斯动画片，而现在， "你看到的是一个因海洋温度上升而被漂白的珊瑚礁。所有的颜色都消失了，一切都变白了。不仅如此，它还像一个墓地：所有的动物都搬走了。" 

在亚马逊雨林，为满足全球对肉类的需求，大片树林被付之一炬，以匀出地来，放养牲畜，或种植大豆作为饲料。由此，减少了森林中和污染大气的碳吸收量。根据一些研究结果，森林砍伐和全球变暖将加速森林枯死速度，直到临界点，从那里开始，亚马逊将变成干燥的大草原。

Brasilien Waldbrände im Pantanal

防疫停摆措施增加了消防员扑灭亚马逊雨林大火的困难

在中国长江，经数十年过度捕捞、污染，以及兴建的数座大坝切断了其在上游产卵地的生活，长江白鲟已在去年灭绝。与珊瑚礁一样，某一物种的消亡有可能导致整个生态系统崩溃。

如何权衡

基于调查结果，该报告强调了决策者们如何能够假手若干"双赢解决方案"，如减少排放或设计更尊重自然的基础设施，预防灾害。作者指出，在亚马逊和长江，人们强行改变原有自然面貌以期利用经济资源，但往往不考虑环境成本。    

报告还指出了忽视各种灾难之间的连带关系、实施一厢情愿的解决方案，却使其它极端情况变得更糟导致的代价：例如，大坝产生清洁电力，并为化石能源提供了替代方案，却导致了中国白鲟消亡。报告指出，某些情况下，相关权衡可能得不偿失；而在某些情况下，有针对性的政策或能抵消损失。

奥康纳表示："我们不能再有短视行为，它们最终会伤害我们。……我们必须做得更好。" 

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