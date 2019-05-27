联合国报告：为生存 朝鲜人贿赂官员

（德国之声中文网）联合国人权事务高级专员办事处发布的这份报道写道，朝鲜各地的官员以拘留或起诉相威胁，向大众勒索钱财。

在报告发布前几小时联合国已经通报过平壤政府，但后者并没有立即发表评论。

平壤方面将该国艰难的生存局面归咎于联合国2006年以来对其实施的制裁措施。但报告指出，朝鲜经济管理不善的背景下，军方拥有获得财政拨款的优先权。

联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）在声明中表示："我担心，人们继续关注核问题的同时会忽略数百万民众糟糕的人权状况……食物、健康、住所、工作和自由都是民众普遍的和不可侵犯的权利，但在朝鲜，人们是否能获得这些权利却取决于个人是否有能力向官方行贿。"

联合国本月早些时候发布的一份评估指出，每10个朝鲜人中就有4人长期面对食品短缺的问题，也就是说，大约1010万人食品供应不足，鉴于该国正在面临10年来最糟糕的收成，粮食短缺会更为严重。

这份报告写道："官员们使用逮捕、拘留和起诉的强硬威胁手段，从生存艰难的民众那里勒索钱财。" 报告谴责这种"剥夺、腐败、镇压的恶性循环。"

现金或香烟

这份报告针对214名脱北者进行了调查，他们主要来自朝鲜东北部的两江道（Ryanggang）和与中国接壤的咸镜北道（Hamgyong）。一名现在住在韩国的女性说："如果你只是遵照国家配给指示去生活，你就会饿死。"

另外一名脱北者透露："有钱什么都能买，甚至都能买凶杀人。" 许多朝鲜人得贿赂现金或者香烟才能分配到工作。也有一些人为了逃到邻国中国去贿赂边境士兵。

巴切莱特敦促平壤不要起诉从事合法市场交易活动的民众，不要限制民众在本土和海外的活动自由。她也要求中国不要再强制遣返脱北者。

美国本月呼吁朝鲜拆除所有政治犯监狱并释放所有政治犯，据估计，朝鲜有8万到12万在押政治犯。

文木 / 洪沙（路透社）