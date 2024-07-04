联合国报告：中国生成式AI专利申请居冠

联合国旗下机构3日发布报告指，中国生成式AI产权申请近10年来达近4万件，不仅位居全球之冠，也远超第二名的美国6倍。不过有专家认为，盡管中国在专利申请数量上领先，但“质量”似乎仍落后美国。

（德国之声中文网）世界知识产权組织 （WIPO）週三（7月3日）公布统计数据，在2014年至2023年间，中国提交了超过3万8000项生成式人工智能（GenAI）发明申请，位居次位的美国同期间则提交了6276件。

其他如南韩、日本和印度分别排名第三、第四和第五，其中印度成长最快。

据悉，中国提交的领域涉及汽车自动驾驶、出版及文件管理等。

生成式AI可以根据现有资讯产出文字、图像、电脑程式码甚至是音乐；根据该报告，在过去10年中提交的专利申请数量已超过5万件，且其中有四分之一都是在2023年提交申请。这项趋势也显现出，自2022年底生成式AI广泛进入公众生活以来，该项科技出现爆炸性增长和各方对此技术的兴趣。

排名居前位的申请者包括旗下拥有抖音、TikTok的中国企业字节跳动、中国电子商务巨头阿里巴巴集团，以及创建ChatGPT的新创公司OpenAI的投资者微软。

WIPO专利分析经理哈里森（Christopher Harrison）受访时表示，“（生成式AI）是一个蓬勃发展的领域，一个正在朝著越来越快的速度成长……我们预计它会成长得更快速。”

哈里森说，虽然零售商和其他机构已经广泛使用具有模仿人类对话能力的聊天机器人来改善客户服务，但生成式AI有潜力改变科学、出版、运输或安全等许多其他领域。

AI质量难敌美国

盡管中国提交的专利数据领先全球，但WIPO官员也坦言数量并不等同质量，在科技发展的早期阶段，很难判断哪些专利未来将具有市场价值或对社会具有变革性。

专家认为，美国在AI基础模型数量上仍超过中国。图为美国企业推出的生成式AI程式–ChatGPT。（资料照） 图像来源: Jaap Arriens/NurPhoto/picture alliance

美联社报道称，盡管美国和中国经常被视为AI发展方面的竞争对手，但从特定方面来看，美国科技公司在打造全球尖端AI系统方面仍处于领先地位。

美国斯坦福大学人本人工智能研究中心（HAI）研究经理马斯莱（Nestor Maslej）认为，专利批准率可能会因国家或地区的法律而异，“一个非常重要的问题是，谁发布了最优秀的模型？这些模型来自哪里？起码按照这个指标，美国似乎确实遥遥领先”。

根据斯坦福大学今年4月公布的“AI指数报告”，截自2023年为止，出自于美国的顶尖AI模型高达61个，超越欧盟国家整体加总的21个及中国的15个，其中在欧盟成员国内，法国以具备8个顶尖AI模型位居第一。

除此之外，美国亦拥有最多“AI基础模型”，例如OpenAI在2023年推出的GPT-4、Anthropic00的Claude 3、Gemini和脸书母公司Meta的大型语言模型Llama等，这些模型不仅庞大、用途广泛，也经过大量资料集训练。

如今，美国在私人AI投资和新成立的人工智能新创企业数量方面领先中国，而中国则是在工业机器人领域处于领先地位。

中国生成式AI仍受到官方規范管制 图像来源: CFOTO/picture alliance

AI也得听“党”

盡管中国生成式AI持续发展，官方管制也持续布局。去年8月中旬，中国“生成式人工智能服务管理暂行办法”施行，内容規范生成式AI服务应“体现社会主义核心价值观”，不得生成顛復国家政权、推翻社会主义制度、煽动分裂或破坏国家统一的内容，也不得宣扬恐怖极端主义、民族仇恨，或包含暴力色情、可能扰乱经济及社会秩序的内容。

同月底，北京批准包含百度、商汤科技等中国科技公司推出的人工智能聊天机器人，但当时DW实际测试由百度研发的“文心一言”发现，若提及“台湾独立”、“维吾尔族”、“中国2023年经济情况”、“中国青年失业率”等敏感词汇时，系统将简短回答并终止对话。

（路透社、美联社）

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