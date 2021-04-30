 联合国抗疫伸援手 印度曾婉言谢绝 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.04.2021

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时政风云

联合国抗疫伸援手 印度曾婉言谢绝

鉴于印度的新冠疫情有失控之势，近日联合国高层多次表示，希望加大对印度的抗疫援助。但本周的一项援助提议却在印度吃了闭门羹。

Corona-Pandemie Indien | Mumbai Mangel an Impfstoff

（德国之声中文网）联合国秘书长古特雷斯周四（4月29日）发推表示，联合国已做好准备，加大对印度的支援力度，帮助该国应对本轮“可怕”的新冠疫情。 

对此，印度常驻联合国大使蒂鲁穆蒂（TS Tirumurti）在推特上回应称，感谢联合国秘书长“此刻的关切和团结”，并对该国际组织迄今为止对印度提供的支持表示感谢。 

但本周早些时候，针对联合国有关帮助该国构建新冠抗疫物资供应链的提议，印度曾婉言谢绝。

联合国秘书长古特雷斯的助理发言人哈克（Farhan Haq）本周二（4月27日）对印度亚洲通讯社（IANS）表示：“我们表示如果需要，可在一体化供应链方面提供协助。但我们被告知眼下并不需要，因为印度拥有健全的体系可应对目前情况。”他补充说联合国方面随时愿意以任何可能的方式提供援助。

同一天联合国大会主席勃兹克尔（Volkan Bozkir）也对印度新冠病例激增和疫苗接种情况表示担忧，他发推说，“现在是世界向印度提供援助和支持的时候了”。对此印度驻联合国大使的回应也是，对勃兹克尔的“此刻的关切和团结深表感谢”。

Weltspiegel 30.04.21 | Indien Coronavirus | Tableau

印度新冠患者激增，医院床位爆满

联合国：采购物资驰援

根据世界卫生组织发布的数据，印度累计确诊人数已超过1837万。连日来确诊感染人数以每天超30万例的速度增加。新冠死亡人数已超过20万。

本周三，联合国秘书长发言人哈克在一场发布会上表示，联合国在印度的机构和团队已在向当地政府部门和其它机构提供抗疫支持，包括提供医疗设备和物资，并派遣传染病防治专业人员到当地协助。

世卫组织和联合国儿童基金会正在采购设备和用品，包括7000台制氧机和500套用于供氧的鼻用设备，以及新冠检测设备和个人防护设备。该组织称，填补基础医疗物资和医院救治能力的缺口，应是印度抵御疫情的当务之急。

世卫组织正在采购包括120万剂检测试剂在内的实验室用品，以满足巨大的检测需求。为了提供更多的医院病床和关键设备，世卫组织正在采购可容纳20-30张病床的流动野战医院，这些病床可在受影响最严重的地区设立。

世卫组织还通过包机运送4000台制氧机，以帮助满足日益增长的医用氧气需求。此外世卫组织已派出2600多名从事小儿麻痹症、结核病和非传染疾病项目的专家支持印度应对新冠大流行。

观看视频 00:47

印度火葬场来不及火化新冠肺炎亡者

 

来源：印亚通讯社、商业标准报 、联合国新闻

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