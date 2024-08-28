联合国批新疆政策 台网红遭疑加入中国大外宣

联合国人权高专办公室指出，中国在新疆仍存在许多“有问题”的法律和政策，呼吁北京“迅速采取措施，释放所有被任意剥夺自由的人”。与此同时，台湾网红也被指前往新疆旅游进行“大外宣”，引发台湾社群媒体热议。

（德国之声中文网）联合国《新疆人权报告》发表将满2週年之际，联合国人权高级专员办公室发言人沙姆达萨尼（Ravina Shamdasani）週二（8月27日）表示，自2023年2月以来，人权高专已经在日内瓦与中国官员进行了一系列讨论，促成人权小组在今年5月访问中国，与中国政府对话。

该声明指出，联合国人权高专与中国政府就“反恐政策和刑事司法系统”等令人关切的政策对谈，其中包括促进新疆维吾尔自治区和西藏自治区的平等和非歧视，以及香港的国家安全和人权问题。

沙姆达萨尼表示：“特别是在新疆问题上，我们了解到许多有问题的法律和政策仍然存在……我们再次呼吁中国政府，从人权角度全面审查对国家安全和反恐的法律框架……需要充分调查酷刑等侵犯人权行为的相关指控。”

联合国人权高专提及，盡管中国当前人权状况的资讯取得管道有限，相关人士也担心与联合国接触会遭到报复，但该单位仍持续关注相关议题，并持续向中国政府提出特别令人关注的个案，呼吁北京“立即采取措施，释放所有被任意剥夺自由的人”，并对外澄清失联人士的身分及下落。

沙姆达萨尼强调，联合国人权高专蒂尔克（Volker Türk）致力于与中国政府持续接触，并为受害者发声。

对于联合国人权高专办发出的声明，中国驻联合国代表团未立即回应。

国际人权协会（ISHR）则指出，北京在与联合国交流中缺乏诚意，今年1月曾在联合国人权审议期间，拒绝所有涉及新疆报告和联合国相关机构的建议，不愿意让联合国调查员可“不受限制”进入新疆。

中国在新疆打造另类现实 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

此外，国际人权协会也称中国对与联合国合作或寻求与联合国合作的人，持续施加报复，并加强跨国镇压策略，试图压制海外活动人士和受害者的声音。

人权观察组织中国部副主任王松莲也表示，“北京公然拒绝切实解决新疆有据可查的犯罪行为并不令人意外”，并指中国对新疆数百万维吾尔人的惩罚行动造成巨大痛苦。她要求联合国人权高专及成员国需采取强有力的后续行动，发布有关新疆当前局势的最新资讯，并提出具体行动计划、向责任方究责。

台湾网红成新疆大外宣工具？

新疆人权问题受到各方关注，近日有台湾网友在社群平台Threads上发文称，“第二波网红去中国拍片好像开始冒出来”，引发讨论。

今年6月曾揭露中国出资邀请多名网红赴中拍片宣传的台湾网红“波特王”在该篇贴文下留言，指他注意到有网红“在那边吹捧新疆的，想营造外媒报道集中营的事情是乱讲。还会刻意在影片中说新疆人很友善，来这很安全”。

波特王称，这类影片除了有可能被“看台海、台湾网那种中共大外宣平台拿去用之外，另一个识别重点是在留言区，常会有很多简体字留言在帮忙洗地”。

被点名的网红“唉你这週要干嘛”否认大外宣说法，称该行程早在半年前就规划，“没有任何目的安排，并没有规划要发布任何影片，也没有收取任何费用”。

不过，该网红的说法仍引来不少质疑。有网友指出，新疆“再教育营”争议至少已延烧5年，因此批评该网红：“就假设你半年前规划，我就请问你们知道新疆发生甚么事吗？”

大众中国总裁称新疆厂无强迫劳动 维族学者：说法有问题 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社、联合国人权高专、人权观察组织等）

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