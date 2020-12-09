联合国批北京打压维权律师 吁释放常玮平

(德国之声中文网) 联合国人权捍卫者处境问题特别报告员劳勒 (Mary Lawlor)周三 (12月16日) 表示，在中国以国家安全为借口开始打击维权律师5年后，人权捍卫者和维权律师继续被指控、拘留、失踪和遭受酷刑。

劳勒说:「自2015年7月9日所谓的『709镇压』开始以来，维权律师这一职业在中国实际上已经被定为犯罪。」

她表示，陕西维权律师常玮平最近被逮捕和强迫失踪，表明中国政府正在致力于压制对于中国人权状况恶化直言不讳的律师。

劳勒说:「令人担忧的是，当局无视人权，再次逮捕了一名人权捍卫者，因为他勇敢地分享自己的经历，谴责侵犯人权的行为，并试图将它描绘成对国家安全的威胁。」

她表示，「由于受到官员的施压，常玮平家人最初聘请的律师退出了这一案件的代理，这也说明了中国人权捍卫者和律师所面临形势的严重性和程度。」

根据联合国的新闻稿，劳勒还对被取消律师资格和拘留的维权律师的家人受到骚扰表示关切。这些家人经常受到威胁，被传唤问话，受到当局的监视，并因家庭收入损失而在社会经济方面受到影响。

劳勒强调，以保护法治为借口打压律师这一做法存在着内在的矛盾之处。她说:「我尊重并理解维护国家安全的重要性以及每个政府这么做的权利。然而，这些行动不能以公民的生命、生计及其人权为代价。」

劳勒敦促中国当局立即释放常玮平和所有其他被拘留和失踪的人权捍卫者。她说：「基本人权对任何政府或社会都不是威胁，捍卫这些权利的个人也不构成威胁。」

联合国强迫或非自愿失踪问题工作组的三名人权专家，以及酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚问题特别报告员，及法官和律师独立性问题特别报告员针对劳勒的声明予以联署表达支持。

常玮平父親：反酷刑、救我儿

常玮平父親常拴明12月15日在微博上发文，要求当局继续调查儿子可能遭酷刑一案。他表示，为了防止儿子被「继续酷刑」，要求自己与妻子和常玮平共同接受指定居所监视。

他说：「第二次指定居所监视居住已经50多天了，作为一个父亲，我不能眼睁睁的看着由曾经酷刑过我儿子的办案单位继续将我儿子秘密关押，秘密办案。」他甚至说：「老虎凳我儿子坐了，我也要求坐。怕死不是共产党员。」

常拴明提到，「我控诉没人理，我请的律师被带走，昨天我和玮平的母亲以自己的方式为我儿讨回公道。」

根据维权网，常拴明夫妻为了救儿子在宝鸡公安局高新分局前挂牌抗议。网站放出了两人抗议的照片，并说同去的还有常玮平的大姐夫和常玮平岳父，「但仅5分钟，常玮平父母和岳父就被便衣推进了大厅，大姐夫被押送马营派出所。后被公安局强行押送回家」。

维权网报导，常玮平因为代理所谓敏感案件，2018年10月被停业3个月，原本在陕西的执业律师事务所也被注销。他本来想转所至浙江，也受到阻碍。他在2019年5月16日向浙江省司法厅提交了转入浙江左契律师事务所的申请后，该厅迄今未办理。当年8月22日他再到杭州市西湖区法院递交诉状，起诉浙江省司法厅不履行调转律师档案法定职责。

常玮平2019年参与了厦门的一场聚会後，於2020年1月被陕西省宝鸡市公安以「煽动颠覆国家政权罪」秘密关押了10天，後来获得取保候审。

10月16日，他在Youtube上发表的一个视频中，透露自己在上述秘密关押10天内遭受到的酷刑，以及他取保候审至今10个多月仍无法与家属或律师会面。视频上传不久後，常玮平便传出於10月22日再次失联。

维权网表示，「常玮平被再次抓捕的原因是他在海外网站上发布视频控诉其遭受的令人发指的酷刑，遂遭宝鸡警方挟私报复。 」