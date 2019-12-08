联合国：成人教育投资要增加 德国是榜样

（德国之声中文网）联合国教科文组织在一份有关成人教育的最新报告中指出，全球范围内，拥有受教育机会的成年人数量依旧太少。残疾人、老年人、难民和移民尤难获得受教育机会。
联合国教科文组织德国分部主席伯默尔（Maria Böhmer）表示，对永续性经济和社会发展而言，成人教育具决定性意义，但依据全球范围比较数据，过去十年里，在该领域的支出回落，该趋势既出现在低收入国家中，也表现于高收入国度。
德国成榜样
该报告的作者们称赞了德国，指出，2016年德国出台《失业保险保护及继续教育加强法》，为成人教育提供了更多融资可能。
根据该报告，全球有五分之一国家将其教育预算的四分之一以上用于成人教育，这些国家中包括了德国、中国、芬兰、津巴布韦、埃塞俄比亚和马来西亚等国。
全球有五分之一国家将其教育预算的四分之一以上用于成人教育，这些国家中包括德国和中国
提高质量
联合国教科文组织建议其它国家增加投资，加强学以致用研究、制定更多跨部门政策方案。报告指出，在改善成人教育项目方面，有75%的国家取得进展，尤其是在撒哈拉以南非洲（86%）、拉丁美洲及加勒比地区（88%）。
《成人学习与教育全球报告》每3年公布一次。最新的这份报告是第四份，以取自159个国家的数据为基础。
凝炼/叶宣（德新社、法新社）
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细数德国大牌名人中的“学渣”
分数不算数
这对于所有的“学渣”们来说，都是一个天大的好消息。包括德意志联邦铁路在内的许多德国公司在招聘员工的时候都不再注重学习成绩。德国《世界报》不久前报道称，由于德国目前紧缺专业人才，各大集团公司在招聘的时候都更注重分数以外的“软实力”。其实，德国许多“大牌”名人在学校里都曾经是“学渣”。
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细数德国大牌名人中的“学渣”
忠爱于6分的爱因斯坦
要说最励志的德国大牌“学渣”应该就要数大科学家爱因斯坦了。这位天才级别的物理学家辍学的时候数学和物理考6分（德国学制最差的分数为6，最好为1），那时他才15岁。老师责怪他没礼貌，总是在班上大声喧哗。1894年，爱因斯坦和校长大吵一架后离开了慕尼黑的高中。后来他在瑞士补完了高中课程，数学和物理依然是6分。但在瑞士，6分是最高分。
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细数德国大牌名人中的“学渣”
上学无聊
第二励志的德国“学渣”恐怕就是诺贝尔文学奖得主托马斯·曼(Thomas Mann)了。这位文坛巨匠费了好几次的劲儿才混到了初中毕业证书。据说上学让他感到很无聊。与学习相比，他更愿意写作。这种一意孤行的作风让他蹲了3次班，最后也没拿到高中毕业证书。他凭借着《不登布鲁克家族》、《魔山》、《浮士德博士》等著作无疑是德国历史上最举足轻重的作家之一。
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痛恨数学的财政部长
再来看看德国政界。曾于2005年至2009年期间出任德国财政部长的施泰因布吕克（Peer Steinbrück）上学的时候曾痛恨数学。再加上他对拉丁文和希腊文也并不“感冒”，这位前德国总理候选人不得不上了两次8年级。转学也没有用，后来又蹲了一次班。
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7年级就蹲班的总理候选人
别看前巴伐利亚州州长施托伊贝尔（Edmund Stoiber）在电视上能说会道，而且曾管理着德国平均教育水平领先的一个州。但他在上7年级的时候也得尝试蹲班的滋味。这位前德国总理候选人最痛恨的科目：拉丁文。
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从售货员到外交部长
再翻翻老皇历，就能发现德国前外交部长菲舍尔（Joschka Fischer）的经历也很让“学渣”们倍受鼓舞。他在10年级的时候辍学，之后参加摄影师的职业技术培训也无果而终。没有学历，菲舍尔干过售货员、卖过书、当过翻译和出租汽车司机。由于他对70年代德国政治不满，还在大街上和警察干过仗。后来他加入绿党，于1983年被选入联邦议院。1985年，他成为德国黑森州环境部长。1998年甚至出任德国外交部长。所有的所有，都是一个没有学位的人做到的。
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懒惰的“猩猩”
再来看看“圈”子里的“学渣猩猩”们。天天在电视节目“谁将成为百万富翁”（Wer wird Millionär）上考验别人学识的德国名嘴君特·耀赫（Günther Jauch）上学的时候经常很懒。高中毕业成绩只有3.1。（低于4为不及格）。如今他在德国多个电视台都拥有自己的节目，出镜率相当高。政治文化、天文地理无所不谈。
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细数德国大牌名人中的“学渣”
当不成老师当主持
德国娱乐“圈”里的另一只“老猩猩” 托马斯•戈特沙尔克（Thomas Gottschalk）曾是德国多年来收视率冠军节目“想挑战吗”（Wetten, dass...?）的掌门人。上中学的时候，他蹲过两次班。尽管如此，他还一度想成为老师。高中毕业后，戈特沙尔克在大学完成了德语和历史师范学科的学习，但至今都未能圆为师之梦。
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“上学简直弱爆了！”
“上学简直弱爆了！”这句话出自德国“新闻联播”名牌主持人威克尔特（Ulrich Wickert）之口。这位德国新闻业的资深元老级人物出生在东京，长大在海德堡和巴黎。参加高中毕业考试的地方是德国的巴登-符腾堡州。但无论他在哪里上学，都一直痛恨学校。只学自己感兴趣的东西。但学校可不会迁就这样的学生，所以威克尔特也就难逃蹲班的厄运了。
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细数德国大牌名人中的“学渣”
华丽转身不容易复制
有了这么多“学渣”华丽转身的例子，是不是意味着不用好好上学也能事业有成呢？这要看在哪些领域。如果你想进入包括西门子，空中客车这样的知名国际型企业，分数仍然是人事部门选择人才的重要标准。但有研究结果显示，如果你愿意自主创业。你的成功与否就和学校里的分数没有多大的关系。想想微软的比尔盖茨和苹果的乔布斯，好像确实如此。但为了避免误导，还是要强调: 学习成绩不好的人千万别盲目认为自己以后肯定能有出息！
作者: 任琛