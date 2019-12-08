联合国：成人教育投资要增加 德国是榜样

（德国之声中文网）联合国教科文组织在一份有关成人教育的最新报告中指出，全球范围内，拥有受教育机会的成年人数量依旧太少。残疾人、老年人、难民和移民尤难获得受教育机会。

联合国教科文组织德国分部主席伯默尔（Maria Böhmer）表示，对永续性经济和社会发展而言，成人教育具决定性意义，但依据全球范围比较数据，过去十年里，在该领域的支出回落，该趋势既出现在低收入国家中，也表现于高收入国度。

德国成榜样

该报告的作者们称赞了德国，指出，2016年德国出台《失业保险保护及继续教育加强法》，为成人教育提供了更多融资可能。

根据该报告，全球有五分之一国家将其教育预算的四分之一以上用于成人教育，这些国家中包括了德国、中国、芬兰、津巴布韦、埃塞俄比亚和马来西亚等国。

提高质量

联合国教科文组织建议其它国家增加投资，加强学以致用研究、制定更多跨部门政策方案。报告指出，在改善成人教育项目方面，有75%的国家取得进展，尤其是在撒哈拉以南非洲（86%）、拉丁美洲及加勒比地区（88%）。

《成人学习与教育全球报告》每3年公布一次。最新的这份报告是第四份，以取自159个国家的数据为基础。

凝炼/叶宣（德新社、法新社）