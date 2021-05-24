联合国忧虑缅甸爆发内战 民众为昂山素季“庆生”

（德国之声中文网）周六（6月19日）是昂山素季76岁生日。一些缅甸民众头戴鲜花、走上街头，向昂山素季致敬。长期以来，把花塞进发髻是昂山素季的标志性造型。她目前仍然被软禁，下周将再次上庭。

“扭转军方政变的机会正越来越少”

联合国缅甸问题特使伯格纳（Christine Schraner Burgener）警告，在这个东南亚国家，军事统治者和政变反对者之间随时可能爆发内战。这位瑞士外交官在纽约联合国大会上发言时指出，这一风险非常现实。她强调，"时间是关键。扭转军方政变的机会正越来越少。"

此前，联合国大会通过一项决议，要求全面停止对缅甸的武器供应，并呼吁释放被推翻的政府实际领导人昂山素季和其他政治犯。总共193个成员国中， 119国投票赞成。白俄罗斯对该决议投票反对。36国投了弃权票，其中有缅甸的主要支持者中国，以及俄罗斯、伊朗和东南亚国家文莱、柬埔寨、老挝、泰国。其余国家未投票。根据国际法，联合国大会决议不具约束力。

联合国秘书长古特雷斯新近敦促联合国全体大会采取行动。他在记者会上表示："我们不能生活在一个军事政变成常态的世界中。这是完全不可接受的。"

与全体大会不同，联合国安理会的决议具约束力。但是，自2月1日政变以来，安理会一直未能就共同提案文本达成一致，而只发表了谴责暴力的声明。中、俄、美、法、英在有15个成员的这一联合国最高机构中拥有否决权，但在全体大会中没有。

军政府暴力镇压被推翻的昂山素季政府的支持者

自军事政变爆发，缅甸便陷入混乱和暴力。军队和警察使用武力镇压要求恢复民主的示威者。据民权活动人士称，在众多城市几乎每天发生的抗议活动中，迄今已有860多人被杀害。此外，少数民族武装和新出现的民兵组织的抵抗也日益增加。

（德新社，路透社，美联社，法新社）

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