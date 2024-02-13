 联合国巴勒斯坦援助组织：以色列的指控须提供证据 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

联合国巴勒斯坦援助组织：以色列的指控须提供证据

联合国巴勒斯坦救援组织秘书长拉扎里尼要求以色列提供证据，来证明该机构工作人员的确与恐怖组织哈马斯有染，他同时拒绝辞职。美国总统拜登表示致力于促成为期六周的加沙停火；中国呼吁以色列尽快停止军事行动。

Gazastreifen | UNRWA Gebäude in Gaza-Stadt

以色列士兵在联合国UNRWA在加沙城被清空的机构外（2024年2月8日）

（德国之声中文网）"我们可以做一些贡献。只要还能做一些贡献，我就会继续干下去"，联合国巴勒斯坦难民救济与工程处（UNRWA）秘书长拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在回答德国之声有关他是否会辞职的提问时这样说道。拉扎里尼在布鲁塞尔参加一次与欧盟各国发展援助部长的会议。

上周末，以色列外长卡茨敦促拉扎里尼辞职。以色列军方称，在UNRWA加沙总部地下发现了极端伊斯兰恐怖组织哈马斯的隧道。拉扎里尼则表示，对隧道毫不知情。

不过，拉扎里尼在布鲁塞尔也表示，自以色列展开军事行动以来，该联合国机构的近200栋建筑物被哈马斯和以色列双方用于军事目的。拉扎里尼还表示，UNRWA建筑物曾受到可能并非故意的攻击，数千人死亡。他说，对哈马斯的战争结束后，一定要对此进行调查。

包括哈马斯在内的巴勒斯坦恐怖分子于去年10月7日袭击以色列，约1160人遇害，约250名人质被挟持至加沙地带。此后，以色列对掌控加沙地带的哈马斯展开大规模军事行动。欧盟、美国等将哈马斯定为恐怖组织。

拉扎里尼则要求以色列向联合国内部的调查委员会提供证据，来证明12名UNRWA工作人员为哈马斯恐怖组织效力、甚至参加了对以色列的恐怖袭击。"迄今为止没有证据。"他说，这12名工作人员被辞退是因为所受到的指控非常严重，而不是基于证据。

Belgien Philippe Lazzarini

拉扎里尼在布鲁塞尔参加与各国部长的会议：“我会继续干下去”

以色列认为UNRWA被哈马斯渗透

一名以色列外交官在布鲁塞尔向德国之声表示，UNRWA工作人员卷入哈马斯的所作所为，这显示该联合国机构已被哈马斯支持者严重渗透。他说，必须调查UNRWA在加沙的基础设施被恐怖分子利用的程度。这包括学校机构。他说，以色列政府因此对于许多国家决定暂停对UNRWA的资金支付表示欢迎。

解除冻结对UNRWA的资金？

除其它方面外，美国、德国和欧盟这三个UNRWA最主要的出资方冻结了每年总计6亿美元的支付款项。本月底到了下一笔支付款的时候。

欧盟外交事务专员博雷利则发出信号，到时候会解除冻结。他说，前提是展开调查，而不是完成调查。"我们大家都知道，这样的调查不可能在20天内完成"，博雷利在布鲁塞尔表示。"调查需要进行多久，就进行多久。但在此期间，人们必须有吃的，必须能去看医生。"他说，每天都有30000人就医。

德国发展援助部国务秘书弗拉斯巴特（Jochen Flasbarth）也出席了在布鲁塞尔与UNRWA秘书长的会议。他也发出信号，德国会继续向该联合国机构出资。"毫无疑问，德国毫无保留地站在以色列一边。但我们也必须看到，无辜的平民、与哈马斯毫无干系的巴勒斯坦人，目前正处在巨大的困境中。"

弗拉斯巴特表示，这一困境需要已展开工作75年的UNRWA的帮助。"UNRWA的工作目前在加沙地带是不可替代的。很多人死去，必须提供人道主义救援。"

Gazastreifen I UNRWA, Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten

联合国UNRWA在拉法发放食物（2024年1月26日）

联合国委员会审查UNRWA

一个独立委员会在前法国外长科罗纳（Catherine Colonna）的领导下，受联合国的委托正在审核UNRWA的工作方式。她的建议将于4月中旬提交。UNRWA秘书长拉扎里尼表示，他将立即落实相关的危机管理、工作人员审查以及应对严重指控的建议。

但一位在布鲁塞尔的外交官在接受德国之声询问时表示，这对以色列政府来说并不够。以色列政府建议，通过"替代途径"向巴勒斯坦人提供人道主义救援。比如，通过联合国世界粮食计划署，或者国际红十字会。

Belgien Josep Borrell

欧盟外交事务专员博雷利

博雷利认为应停止向以色列提供武器

欧盟外交事务代表博雷利表示，以色列政府敦促解散UNRWA已有较长时间了，但他呼吁继续支持该机构。他说，鉴于人道主义灾难处境，该机构是无法替代的。博雷利表示，尽管欧盟成员国存在意见分歧，但多数的印象是，"我们目前所有的对巴勒斯坦的救援，没有替代选项"。

博雷利称，以色列军事行动导致的大量伤亡是不可忍受的，以色列军方的行动如今已经过度。他说，美国也这么看，而以色列总理内塔尼亚胡一意孤行。博雷利说，内塔尼亚胡说要将巴勒斯坦人从拉法疏散转移。"疏散转移到哪里？到月球上吗？"这位外交事务专员愤怒地说道。他说，加沙南部的140万人已经毫无退路。

博雷利表示，美国和欧盟政府批评加沙地带死亡的平民人数多到无法忍受，这显示，应停止向以色列提供武器。"我们必须采取行动，而不是仅表示忧虑。"这位欧盟外交事务专员却并未向恐怖组织哈马斯发出呼吁，停止负隅顽抗，以结束杀戮。

USA | Jordaniens König Abdullah II trifft Joe Biden

拜登周一在白宫与约旦国王会晤后，呼吁保护拉法的平民

拜登：拉法平民须受保护 正致力于人质协议

美国总统拜登周一表示，拉法的平民"需要受到保护"。"许多人流离失所，已经被迫转移多次，逃离北部的暴力，如今他们都挤在拉法，面临着直接的风险，十分脆弱。"

拜登还表示："美国正在致力于以色列与哈马斯之间的一项人质协议，这将能立即促成加沙地带至少六周的持续平静时期。"

以色列周一展开一项救援使命，将两名以色列-阿根廷人质从拉法地带的巴勒斯坦哈马斯武装分子手中解救出来。巴勒斯坦自治权力机构的电视台则称，有74人在以色列的此次军事行动被打死。

以总理内塔尼亚胡表示，这一成功的使命显示，应继续在加沙的军事压力。

中国外交部周二呼吁以色列尽快停止军事行动，全力避免无辜平民伤亡，防止拉法地区出现更加严重的人道主义灾难。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。 任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

08.02.2024+++ RAFAH, GAZA - People try to clean the damaged building after Israeli attack on the apartment building belonging to the Fahjan family in Rafah, Gaza on February 08, 2024. The Israeli military continues its ongoing attacks on Gaza, and a recent incident involving an assault on an apartment building owned by the Fahjan family in Rafah city has led to casualties and injuries. The targeted building, along with surrounding houses, sustained significant damage as a result of the attack. Abed Rahim Khatib / Anadolu

不顾警告 以色列加强袭击拉法 10.02.2024

在以色列总理内塔尼亚胡下令军队准备在拉法展开地面军事行动后，这一加沙地带“最后的避难所”遭到新一轮空袭。

Chairman of the Munich Security Conference (MSC) Christoph Heusgen delivers a speech to open the Munich Security Conference (MSC) in Munich, southern Germany, on February 17, 2023. - The Munich Security Conference running from February 17 to 19, 2023 brings world leaders together ahead of the first anniversary of Russia's invasion of Ukraine as Kyiv steps up pleas for more weapons. (Photo by Thomas KIENZLE / AFP) (Photo by THOMAS KIENZLE/AFP via Getty Images)

以色列总统和巴勒斯坦总理都将出席慕尼黑安全会议 13.02.2024

以色列总统赫尔佐格和巴勒斯坦总理什塔伊耶都将出席本周举行的慕尼黑安全会议。以色列与哈马斯的战争、俄罗斯入侵乌克兰以及非洲之角的冲突将是这次会议的主要议题。

14/01/2024 *** TEL AVIV, ISRAEL - JANUARY 14: People hold photos of hostages in Gaza during a rally to mark 100 days that the hostages have been held in captivity on January 14, 2024 in Tel Aviv, Israel. More than 100 Israeli hostages captured on Oct. 7 remain held in Gaza by Hamas and other militant groups, according to Israeli authorities. (Photo by Amir Levy/Getty Images)

加沙战争百天 德外长：不放弃 直到所有人质归家 14.01.2024

加沙战争百天，德国外长贝尔博克表示，不放弃希望，直到所有以色列人质返回家园。正在埃及访问的中国外长王毅呼吁加沙停火、巴勒斯坦建国。

媒体看中国

Deutschland | Einigung für den Bundeshaushalt 2024

德语媒体：德国政府对华立场有改变吗？

德国总理肖尔茨将于4月中访华，有消息称，经济部长哈贝克也考虑六七月份访华。这些迹象是否显示，德国政府对华立场有所变化？中国欢庆龙年，然而经济形势却难以用龙腾虎跃来形容。