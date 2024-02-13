联合国巴勒斯坦援助组织：以色列的指控须提供证据

（德国之声中文网）"我们可以做一些贡献。只要还能做一些贡献，我就会继续干下去"，联合国巴勒斯坦难民救济与工程处（UNRWA）秘书长拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在回答德国之声有关他是否会辞职的提问时这样说道。拉扎里尼在布鲁塞尔参加一次与欧盟各国发展援助部长的会议。

上周末，以色列外长卡茨敦促拉扎里尼辞职。以色列军方称，在UNRWA加沙总部地下发现了极端伊斯兰恐怖组织哈马斯的隧道。拉扎里尼则表示，对隧道毫不知情。

不过，拉扎里尼在布鲁塞尔也表示，自以色列展开军事行动以来，该联合国机构的近200栋建筑物被哈马斯和以色列双方用于军事目的。拉扎里尼还表示，UNRWA建筑物曾受到可能并非故意的攻击，数千人死亡。他说，对哈马斯的战争结束后，一定要对此进行调查。

包括哈马斯在内的巴勒斯坦恐怖分子于去年10月7日袭击以色列，约1160人遇害，约250名人质被挟持至加沙地带。此后，以色列对掌控加沙地带的哈马斯展开大规模军事行动。欧盟、美国等将哈马斯定为恐怖组织。

拉扎里尼则要求以色列向联合国内部的调查委员会提供证据，来证明12名UNRWA工作人员为哈马斯恐怖组织效力、甚至参加了对以色列的恐怖袭击。"迄今为止没有证据。"他说，这12名工作人员被辞退是因为所受到的指控非常严重，而不是基于证据。

以色列认为UNRWA被哈马斯渗透

一名以色列外交官在布鲁塞尔向德国之声表示，UNRWA工作人员卷入哈马斯的所作所为，这显示该联合国机构已被哈马斯支持者严重渗透。他说，必须调查UNRWA在加沙的基础设施被恐怖分子利用的程度。这包括学校机构。他说，以色列政府因此对于许多国家决定暂停对UNRWA的资金支付表示欢迎。

解除冻结对UNRWA的资金？

除其它方面外，美国、德国和欧盟这三个UNRWA最主要的出资方冻结了每年总计6亿美元的支付款项。本月底到了下一笔支付款的时候。

欧盟外交事务专员博雷利则发出信号，到时候会解除冻结。他说，前提是展开调查，而不是完成调查。"我们大家都知道，这样的调查不可能在20天内完成"，博雷利在布鲁塞尔表示。"调查需要进行多久，就进行多久。但在此期间，人们必须有吃的，必须能去看医生。"他说，每天都有30000人就医。

德国发展援助部国务秘书弗拉斯巴特（Jochen Flasbarth）也出席了在布鲁塞尔与UNRWA秘书长的会议。他也发出信号，德国会继续向该联合国机构出资。"毫无疑问，德国毫无保留地站在以色列一边。但我们也必须看到，无辜的平民、与哈马斯毫无干系的巴勒斯坦人，目前正处在巨大的困境中。"

弗拉斯巴特表示，这一困境需要已展开工作75年的UNRWA的帮助。"UNRWA的工作目前在加沙地带是不可替代的。很多人死去，必须提供人道主义救援。"

联合国委员会审查UNRWA

一个独立委员会在前法国外长科罗纳（Catherine Colonna）的领导下，受联合国的委托正在审核UNRWA的工作方式。她的建议将于4月中旬提交。UNRWA秘书长拉扎里尼表示，他将立即落实相关的危机管理、工作人员审查以及应对严重指控的建议。

但一位在布鲁塞尔的外交官在接受德国之声询问时表示，这对以色列政府来说并不够。以色列政府建议，通过"替代途径"向巴勒斯坦人提供人道主义救援。比如，通过联合国世界粮食计划署，或者国际红十字会。

欧盟外交事务专员博雷利

博雷利认为应停止向以色列提供武器

欧盟外交事务代表博雷利表示，以色列政府敦促解散UNRWA已有较长时间了，但他呼吁继续支持该机构。他说，鉴于人道主义灾难处境，该机构是无法替代的。博雷利表示，尽管欧盟成员国存在意见分歧，但多数的印象是，"我们目前所有的对巴勒斯坦的救援，没有替代选项"。

博雷利称，以色列军事行动导致的大量伤亡是不可忍受的，以色列军方的行动如今已经过度。他说，美国也这么看，而以色列总理内塔尼亚胡一意孤行。博雷利说，内塔尼亚胡说要将巴勒斯坦人从拉法疏散转移。"疏散转移到哪里？到月球上吗？"这位外交事务专员愤怒地说道。他说，加沙南部的140万人已经毫无退路。

博雷利表示，美国和欧盟政府批评加沙地带死亡的平民人数多到无法忍受，这显示，应停止向以色列提供武器。"我们必须采取行动，而不是仅表示忧虑。"这位欧盟外交事务专员却并未向恐怖组织哈马斯发出呼吁，停止负隅顽抗，以结束杀戮。

拜登：拉法平民须受保护 正致力于人质协议

美国总统拜登周一表示，拉法的平民"需要受到保护"。"许多人流离失所，已经被迫转移多次，逃离北部的暴力，如今他们都挤在拉法，面临着直接的风险，十分脆弱。"

拜登还表示："美国正在致力于以色列与哈马斯之间的一项人质协议，这将能立即促成加沙地带至少六周的持续平静时期。"

以色列周一展开一项救援使命，将两名以色列-阿根廷人质从拉法地带的巴勒斯坦哈马斯武装分子手中解救出来。巴勒斯坦自治权力机构的电视台则称，有74人在以色列的此次军事行动被打死。

以总理内塔尼亚胡表示，这一成功的使命显示，应继续在加沙的军事压力。

中国外交部周二呼吁以色列尽快停止军事行动，全力避免无辜平民伤亡，防止拉法地区出现更加严重的人道主义灾难。

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