联合国将发布新疆局势报告：维族遭遇令人不安

（德国之声中文网）联合国人权事务高级专员办事处发言人科尔维尔（Rupert Colville）周五表示，该办事处正在对中国新疆地区的情况进行最后评估，预计在未来几周内发布新疆局势报告。负责筹备报告的联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）希望在未来几周内公布其报告，但该调查结果仍须先与北京政府分享后才能公布。

访华事宜「没有具体进展」

今年6月，巴切莱特提出访华的建议时间表，希望能在今年访问新疆，以调查该处维吾尔族居民的情况。人权高专办从2018年9月开始便与中国当局就访问的条件展开谈判。不过，发言人科尔维尔称，联合国与中国官员就计画中的访华事宜进行的谈判「没有具体进展」。

本周早些时候，一个由律师和倡议人士组成的非官方独立机构 -- 维吾尔族法庭（The Uyghur Tribunal）公布结论称，中国政府犯有种族灭绝罪和危害人类罪。而法庭庭长杰弗里·尼斯爵士（Geoffrey Nice）则指中国国家主席习近平对于新疆地区的维吾尔族和其他少数民族成员所受的酷刑负有主要责任。对此，中国驻联合国日内瓦代表团发布声明表示，这个没有制裁或执行权力的法庭是一场「闹剧」、「抹黑中国的政治工具」。

对于新疆维族的拘留和虐待

科尔维尔在日内瓦举行的联合国简报会说：「维吾尔族法庭带来了更多关于新疆维吾尔族和其他穆斯林少数民族所受待遇的信息，令人深感不安。」他补充道：「我们当然也发现了机构中的任意拘留和虐待行为、胁迫劳动以及对社会和文化权利的普遍侵蚀。」

中国驻联合国日内瓦代表团在声明中提到，它经常向联合国人权高专办发出「友好访问」的邀请，与其就涉疆问题一直保持沟通，并多次向该办事处介绍新疆真实情况。该声明表示，「但这样的访问决不能成为有罪推定式的所谓『调查』。高专办如果只对美西方反华势力的政治操弄和反华分子散布的虚假信息和谎言感兴趣，人们不得不对其作为联合国机构履行自身职责的公正性和专业性提出严重质疑。」

欧盟驻华代表团：中国应尊重、保护其所有民族和宗教

欧盟驻华代表团在昨天的国际人权日当天也发布了声明，表示将继续严重关切新疆维吾尔自治区人权状况。同时也呼吁中国：「履行其国家法律和国际法规定的义务，尊重和保护属于中国所有民族和宗教群体人的权利，包括在新疆、西藏和内蒙古。」

（综合报导）

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