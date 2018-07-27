联合国对新疆再教育营“深表关注”

（德国之声中文网）委员会副主席、来自美国的人权律师麦克杜格尔(Gay McDougall)在周五的审议上指出，一些报道显示，新疆约有200万维族以及其他信奉伊斯兰教的少数民族居民被送入了所谓的反极端主义教育营，其中大部分人没有经历起诉、审判等正规的司法程序。

麦克杜格尔说，新疆自治区现在已经成为了事实上的"大规模拘押营"。她说，联合国消除种族歧视委员会对相关情况"深表关注"。

中方代表下周回应

就在今年7月，一名中国籍哈萨克族女子在哈萨克斯坦法庭上披露了新疆"再教育营"的状况，称被拘押者中，穆斯林少数民族占了大多数，"所谓营区就是山里的监狱"。不过，中国当局近来则一直否认"再教育营"的存在。

而据多年研究中国少数民族政策的德国学者岑茨(Adrian Zenz)今年6月在接受德国之声采访时的介绍，中国政府前些年的官方文件都显示出"再教育营"(正式名称包括"去极端化培训班""教育转化培训中心"等)的存在，这些文件包括高级官员来访的通知、记录了相关支出的预算报告等。尤其是2014年至2016年间，官方文件"相对直白地称赞这种做法"，当时"再教育营"还仅仅限于少数重点人士。此后，针对"再教育营"的成效分析、成功案例描述等公开文件逐渐减少，"再教育营"的招标项目文件则开始增多。

中国是《消除一切形式种族歧视国际公约》的签约国，定期就履约情况接受联合国消除种族歧视委员会的审议。在周五的审议会开场发言中，中国常驻联合国日内瓦办事处代表俞建华称，在中国政府的努力下，民族地区经济大幅发展，人民生活水平持续提高，不断提高少数民族享受各项人权的水平。

而在麦克杜格尔发言后，包括俞建华、委员会中国籍副主席李燕端在内的50余名中国代表都没有作出正面回应。

一些国际人权组织则在审议会上向委员会提交了相关证据。其他一些委员也就新疆穆斯林的现状向中方提出质疑。

本次针对中国履约情况的审议周一(8月13日)将继续进行。届时，中国代表团预计将对多名委员提出的维族、藏族、蒙古族以及朝鲜"脱北者"等问题进行回应。

"坚持宗教中国化"

周四、周五两天(8月9日、10日)，宁夏同心县的回族穆斯林聚集在县城韦州的清真大寺前，抗议、阻止当局拆除这座宗教建筑。据美联社报道称，近千名示威者在现场高呼"爱国爱教"的口号。而在清真寺的外墙上，则张贴着中国官方的"坚持宗教中国化"之类的口号。

韦州清真大寺2017年刚刚翻建完工。美联社指出，中国当局原本准备向这座建筑颁发相关许可，但是现在准备以治理违章建筑为由，拆除清真寺9座圆顶中的8座。当局认为，这座建筑的规模超出了之前的审批。

美联社从现场抗议者处获得的消息显示，周四有不少回族穆斯林在清真寺内过夜，而地方官员则两次前来劝阻民众回家，并许诺政府会和大家展开协商。清真寺外大约有百余名警察，但是警方并没有试图阻止抗议活动。

具有官方背景的《环球时报》在周六刊发社论，指出"所有宗教活动都应受到依法治理，不应拥有超越法规的特权。而且各宗教必须一视同仁，谁都不应追求特殊化。"文章认为，同心县和韦州镇多部门对清真大寺翻建过程没有跟踪监管，致使韦州清真大寺"违规扩建"。"韦州清真大寺从照片上看不仅规模宏大，而且采用了中东清真寺的典型外貌，有8个大穹顶。不能不说，在中国当下宗教问题很敏感的环境下，这个新建的清真寺会让不同的人产生不同的感受和联想。"该报强调，中国是一个"多民族国家"，各地"宗教问题错综复杂"，在不可避免地出现社会治理摩擦时，"一定要把维护国家大政策的权威和促进全社会的团结置于优先位置，不利于事发地解决问题的言行要避免，境外势力的煽风点火要警惕"。

澳大利亚的中国问题学者詹姆斯·莱伯德（James Leibold）则在接受美联社采访时指出，韦州清真大寺事件说明，即便对于回族穆斯林，中国当局也在强力推进少数民族同化政策，"最终的目标就是消除少数民族的身份认同，建立起对中华民族、中华文化的认同感与归属感。"

文山/任琛/(德新社、美联社等)