联合国审议中国人权 中方拒绝涉新疆建议

中国代表4日在联合国会议上拒绝由西方国家主导的部分人权改革建议，否认在新疆、西藏及香港的侵犯人权指控，并批评部分国家“出于政治目的”针对中国人权状况，谴责企图“抹黑和攻击”中国的行为。

（德国之声中文网）联合国人权理事会（UNHRC）週四（7月4日）在日内瓦举行会议，结束对中国人权纪录的普遍定期审议（UPR）程序，其中涉及联合国在2022年公布的一份报吿，指中国在新疆的行为可能构成反人类罪。

中方矢口否认在新疆有任何侵犯人权行为，并在人权纪录审查过程中多次反驳各界批评。

联合国人权理事会主席兹尼贝尔（Omar Zniber）表示，中国在联合国审查过程中，收到超过400项改革建议，并接受了其中近70％的建议。

不过，“人权观察”（Human Rights Watch）称，中国接受的建议许多都是一些相对“不那么直接”、未直接谴责、仅呼吁中方保护权利的建议，例如非洲国家甘比亚呼吁“透过保存文化特色，来加强保障少数民族和宗教群体的权利”，以及印尼建议“加强保障宗教与信仰自由”等。

由西方国家提出的建议则几乎全数遭中国拒绝。要求中国履行2022年联合国新疆报告内建议的呼吁，全部遭到拒绝；中国还批评该份报告“非法且无效”。

此外，中国也拒绝停止政府对人权倡议人士的报复，并拒绝废除香港《国安法》，且拒绝停止任意拘留、监视居住的建议。

中国驻日内瓦办事处大使陈旭在会议中说：“在中国式现代化进程中稳步提升人权保障水平，为世界人权世界健康发展不断做出新的贡献。”

陈旭还称，中方拒绝“出于政治动机、基于虚假资讯、意识形态偏见或干涉中国传统主权”的建议，并谴责企图“抹黑和攻击”中国的行为。

西方批北京“误导”

盡管兹尼贝尔称中国接受70％的建议，但批评者主张此举是“误导视听”。一名西方外交官声称，中国利用政治资本来平息批评，早已事先“做好牌”。

此前路透社曾报道，中国在联合国审查前游说非西方国家，看似鼓励盟友在会议中提出“建设性建议”，实际上是要求它们赞扬北京人权纪录。

英国常驻联合国代表大使曼利（Simon Manley）在人权理事会上批评，中国拒绝了英方的所有建议，包括呼吁停止迫害维吾尔人以及废除香港《国安法》。

图为2020年7月1日，香港警方驱离上街的群众。（资料照） 图像来源: Deacon Lui/EyePress/Newscom/IMAGO

美国驻联合国人权理事会大使泰勒（Michèle Taylor）也对中国对拒绝采取行动表示失望。泰勒指出，中国“在国际社会不断呼吁尊重人权和基本自由的情况下拒绝采取行动，并拒绝了透过普遍定期审议提出的许多建设性建议”。

联合国所有成员国每隔4年至5年都要接受人权纪录的普遍定期审议，但此次是联合国人权事务高级专员在2022年发布新疆人权报告以来，中国首次接受人权定期审查。

今年6月中旬，多个人权组织发布联合声明，敦促现任联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）应该发表一份更新的公开报告，说明中国政府和联合国面对新疆维吾尔人权议题上采取的行动。

人权组织透露，蒂尔克曾经承诺会持续与中国接触、讨论新疆人权等议题，但却从未提供任何具体细节以及新疆实际情势的最新状况，也没发表2022年报告内所建议执行事项的评估结果。然而，北京仍然在“继续任意监禁数十万维吾尔人”。

中国驻日内瓦代表团专员则回应，“少数非政府组织和西方国家为了抹黑中国，阻碍中国发展，不惜充当说谎、造谣者”；中方主张，批评中国在新疆违反人权的指控是为“反华”分裂图谋服务。

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（编译： THC／综合报道）

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