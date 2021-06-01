联合国官員盼今年入疆调查 中：应是友好访问

（德国之声中文网）本周一（6月21日）联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）表示，她希望今年就包括新疆在内的访华条件达成一致，就有关维吾尔人人权遭到严重践踏的报道进行调查。

她在联合国人权理事会第47届会议在日内瓦的开幕式上表示：“我仍在与中国讨论访问的方式，包括如何有意义地进入新疆维吾尔自治区。我希望，特别是在严重侵犯人权的报告不断出现的情况下，今年能实现这一目标。”

路透社报道称，这是巴切莱特首次公开建议为访华列出时间表。2018年9月以来，联合国方面一直在同中国政府就人权事务高级专员访华所需条件进行协商谈判。

巴切莱特受到来自西方国家越来越大的压力，要求确保不受限制地进入新疆。一些人权活动人士指控，超过100万维吾尔人和其他穆斯林族裔被关押在新疆再教育营，其中一些人受到虐待或被强迫劳动。

北京方面驳斥了这些指控并声称，这些营地为学员提供职业技能培训机会并且去除他们头脑中的宗教极端影响。

巴切莱特还表示，一年前在香港开始实施的国家安全法对香港社会的民主空间和媒体都产生了 "寒蝉效应"。她说，到目前为止有107人在国安法框架下被捕，其中57人已被正式起诉。

她说：“ 这将是对香港司法机构独立性的重要考验，是否愿意根据《基本法》履行《公民权利和政治权利国际公约》中规定的香港义务。”

中国回应

中国常驻日内瓦代表团发言人刘玉印同一天立即回应，表示「欢迎人权高专访华并参访新疆」，但「此访应是友好访问，目的是促进双方交流与合作，而不是进行有罪推定式的所谓『调查』」。

目前双方仍未就访问条件达成共识。于此同时，大赦国际和人权观察组织今年发表的报告均记录了针对新疆维吾尔人符合反人类罪定义的做法。加拿大代表数十个国家也递交联合声明，对新疆和香港涉嫌侵犯人权的现象表达关切。

刘玉印批评，「人权高专在人权理事会无视事实，就涉港、涉疆等问题发表错误言论，干涉中国内政」，表示中方对此坚决反对。

他重申了中国官方的观点。北京方面和香港特区政府都表示，需要通过国安法让国家安全免于受到威胁，普通香港人的权利和自由也同样都得到保障。但是批评人士认为，国安法被用来打击香港社会的不同声音。北京方面否认了这一说法。

受新冠疫情的影响，本届联合国人权理事会依旧采取线上虚拟会议的形式举行。联合国人权理事会共由47个成员国组成，基于地域公平原则，47个席位中，非洲和亚太国家各占13席、东欧国家占6席、拉丁美洲和加勒比国家8席，西欧和其他国家7席。去年10月，联合国大会投票选出新一届人权理事会成员，包括中国在内的15个国家成功当选，将从2021年1月1日起开始为期三年的任期。德国也在这一届任期内。

本次会议将持续到7月15日结束。

（路透社、德新社）

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