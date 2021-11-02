客座评论：十字路口的以中关系

以中关系自1992年正式建交，特别是2012年来，发展得相当密切，似乎充满“互信”和“合作”。但是，五月份以色列与哈马斯的冲突中，北京的一系列做法不仅使以色列吃惊，也被不少观察家视为以中关系的“不祥之兆”。政治学者张俊华以此出发，对以中关系的现状和未来作一番分析。