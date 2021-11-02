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联合国安理会

安理会是联合国的六大主要机构之一。

根据《联合国宪章》的宗旨及原则，安理会负有维持国际和平与安全的责任，在联合国规章是唯一有权采取强制行动的联合国机构，其中五大常任理事国拥有一票否决权。

North Korean citizens visit Mansu Hill in Pyongyang, where statues of former North Korean leaders -- the country's founder Kim Il Sung (L) and his son Kim Jong Il -- stand, on Oct. 10, 2020, the 75th anniversary of the founding of the Workers' Party of Korea. (Kyodo) |

中俄携手 望联合国放宽对朝鲜制裁 02.11.2021

受新冠疫情及国际制裁影响，朝鲜经济陷入危机，并有粮食短缺的风险。中国及俄罗斯希望在联合国安理会推动放宽对朝鲜制裁，但要获得他国支持，有一定难度。
KHARTOUM, SUDAN - SEPTEMBER 22: Chairman of the Sovereignty Council of Sudan, Gen. Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan and Deputy Chairman of the Sovereignty Council, Mohamed Hamdan Dagalo attend a military graduation ceremony of special forces, in Khartoum, Sudan on September 22, 2021. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

安理会敦促苏丹军方恢复文职政府 29.10.2021

联合国安理会对苏丹军方政变夺取权力仅表示“严重关切”，以及“敦促”该国恢复文职政权。据报道，俄罗斯和中国在软化安理会决议措辞方面起了作用。

N. Korea confirms test-launch of new SLBM In this photo released Oct. 20, 2021, by North Korea's official Korean Central News Agency, a new type of a submarine-launched ballistic missile (SLBM) is test-fired from waters the previous day. The South Korean military said on Oct. 19 that North Korea fired what appears to be an SLBM toward the East Sea from waters east of Sinpo, a city on the North's east coast. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-10-20 07:36:12/

朝鲜证实试射新型弹道导弹 美呼吁对话 20.10.2021

朝鲜官媒证实朝鲜试射了一枚弹道导弹，金正恩本人没有参加测试。这是平壤最近几周来第五次进行武器试验，联合国安理会将就朝鲜问题举行紧急闭门会议。
President of Germany Frank-Walter Steinmeier addresses the 76th Session of the U.N. General Assembly at United Nations headquarters in New York, on Friday, Sept. 24, 2021. (John Angelillo /Pool Photo via AP)

德总统：联合国不是“没有价值观的世界强国拳击场” 25.09.2021

这是38年以来德国总统首次在联合国大会上发表演说。纽约时间9月24日，施泰因迈尔总统在本届联大的一般性辩论中发言，强调了大国的责任。在阿富汗问题上，他也代表德国作了自我批评。
A U.S military aircraft takes off from the Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug. 30, 2021. (AP Photo/Wali Sabawoon)

美称完成阿富汗撤军 安理会通过阿富汗决议案 31.08.2021

美国30日宣布完成阿富汗撤军行动，结束长达20年的战争。不过，仍有部分想离开的美国人未能随美军撤离。美国国务卿布林肯也宣布，未来美国在阿富汗境内不会有外交存在，会从卡塔尔处理阿富汗相关事务。
Die US-amerikanische Flagge links und die Flagge der Volksrepublik China auf dem Dach des Kongresszentrum in Davos. Flaggen der USA und China auf dem Kongresszentrum in Davos, Schweiz. Davos Graubünden Schweiz *** The US American flag on the left and the flag of the Peoples Republic of China on the roof of the Congress Center in Davos Flags of the USA and China on the Congress Center in Davos, Switzerland Davos Graubünden Switzerland

美中在联合国就南海问题激烈交锋 10.08.2021

美国与中国9日在联合国安理会就南海议题展开激烈交锋，美国不点名的方式批评中国在南海挑衅，中国则批美国挑拨离间的行为，是对南海稳定最大的威胁。两方在会议上还说了些什么？
01.10.2015 | epa04958843 A Christian from China participates in the 62th annual Jerusalem March, marking the Jewish holiday of Sukkot in support of Israel, in Jerusalem, Isreal, 01 October 2015. The event was organized by the International Christian Embassy in Jerusalem. Thousands of Christians from around the world visit the capital as part of the yearly Feast of Tabernacles events. EPA/ATEF SAFADI ++

客座评论：十字路口的以中关系 18.07.2021

以中关系自1992年正式建交，特别是2012年来，发展得相当密切，似乎充满“互信”和“合作”。但是，五月份以色列与哈马斯的冲突中，北京的一系列做法不仅使以色列吃惊，也被不少观察家视为以中关系的“不祥之兆”。政治学者张俊华以此出发，对以中关系的现状和未来作一番分析。

TOPSHOT - Members of the Haitian police and forensics look for evidence outside of the presidential residence on July 7, 2021 in Port-au-Prince, Haiti. - Haiti President Jovenel Moise was assassinated and his wife wounded early July 7, 2021 in an attack at their home, the interim prime minister announced, an act that risks further destabilizing the Caribbean nation beset by gang violence and political volatility. Claude Joseph said he was now in charge of the country and urged the public to remain calm, while insisting the police and army would ensure the population's safety.The capital Port-au-prince as quiet on Wednesday morning with no extra security forces on patrol, witnesses reported. (Photo by VALERIE BAERISWYL / AFP) (Photo by VALERIE BAERISWYL/AFP via Getty Images)

刺杀总统兇嫌落网 外界关注海地政局发展 08.07.2021

海地总统莫伊兹遭暗杀身亡后，海地政府宣布全国戒严。联合国安理会也将举行紧急会议讨论此事。华文媒体则多了海地与台湾邦交的相关讨论。
A protester holds up a painting of Myanmar's detained civilian leader Aung San Suu Kyi to mark her birthday during a demonstration against the military coup in Yangon on June 19, 2021. (Photo by STR / AFP)

联合国忧虑缅甸爆发内战 民众为昂山素季"庆生" 19.06.2021

自二月初发生军事政变以来，缅甸日益陷入暴力和混乱。联合国担心，缅甸国内冲突可能急剧升级。在6月19日昂山素季生日当天，一些缅甸反政变的抗议者头戴鲜花、走上街头。
Israeli Airstrikes On Gaza Palestinian families walk past destroyed buildings as they leave their homes in Gaza City with some belongings to shelter in a safer neighbourhood, following massive Israeli bombardment early on May 16, 2021. - The previous day, an Israeli air strike flattened a 13-floor building housing Qatar-based Al Jazeera television and the US news agency the Associated Press in the Gaza Strip. Gaza Palestine fathi-notitle210516_npk3W PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xMajdixFathix

美欲挡以巴决议 北京趁势布局中东 20.05.2021

美国19日再度表明，他们将反对一项由法国在联合国安理会提出的巴以冲突停火协议草案，此举让他国外交官认为，中国将可藉此在中东议题上，强化其领导者的地位。
A Palestinian uses a sligshot during an anti-Israel protest over a cross-border violence between Palestinian militants in Gaza and the Israeli military, near Hawara checkpoint near Nablus in the Israeli-occupied West Bank, May 18, 2021. REUTERS/Raneen Sawafta

客座评论：调解以巴冲突，北京显中东野心 19.05.2021

中国此次表现出明显的欲调解巴以冲突的态势。专栏作者邓聿文认为，中国除了想展示解决复杂国际纠纷的领导能力外，还为的是在中东这个地缘战略薄弱环节维护切身利益，为一带一路落地及推进寻求突破口。
TOPSHOT - Explosions light-up the night sky above buildings in Gaza City as Israeli forces shell the Palestinian enclave, early on May 18, 2021. - Israeli jets kept up a barrage of air strikes against the Palestinian enclave of Gaza as a week of violence that has killed more than 200 people pushed world leaders to step up mediation. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP) (Photo by MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

以巴停火遥遥无期 欧盟外长开会内讧 19.05.2021

各国领导人持续敦促以巴休战，不过联合国安理会声明至今难产。此时欧盟外长声明也出问题，原因是近来与北京友好的匈牙利有不同意见。
Explosions light-up the night sky above buildings in Gaza City as Israeli forces shell the Palestinian enclave, early on May 18, 2021. - Israeli jets kept up a barrage of air strikes against the Palestinian enclave of Gaza as a week of violence that has killed more than 200 people pushed world leaders to step up mediation. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

美三度阻挡安理会声明 北京要华盛顿承担责任 18.05.2021

拜登三内日第二度与以色列领导人通话，虽然白宫对空袭和火箭弹的关注程度有所提高，但并未呼吁立即停火。
Israeli Airstrikes On Gaza Palestinian families walk past destroyed buildings as they leave their homes in Gaza City with some belongings to shelter in a safer neighbourhood, following massive Israeli bombardment early on May 16, 2021. - The previous day, an Israeli air strike flattened a 13-floor building housing Qatar-based Al Jazeera television and the US news agency the Associated Press in the Gaza Strip. Gaza Palestine fathi-notitle210516_npk3W PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xMajdixFathix

专访：中国是巴勒斯坦的真诚朋友? 17.05.2021

中国外交部长王毅在中国担任联合国安理会轮值主席国时，对美国阻挡安理会声明表示不满，并强调支持以巴「两国方案」，德国之声对此请中东与伊斯兰事务专家包修平来解析中国立场。
16.05.2021***TOPSHOT - Smoke billows from a fire following Israeli airstrikes on multiple targets in Gaza City, controlled by the Palestinian Hamas movement, early on May 16, 2021. - Israel pummelled the Gaza Strip with air strikes, killing 10 members of an extended family and demolishing a building housing international media outlets, as Palestinian militants fired back barrages of rockets. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP) (Photo by MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images)

以色列再发动空袭 王毅批美阻安理会声明 17.05.2021

以色列17日对加沙发动新一波猛烈空袭，媒体报导此空袭的规模更大且范围更广。在美国阻挡联合国安理会针对暴力情势发布联合声明後，中国外长谴责美国的举动，呼吁其承担应尽的责任。
06/11/2019 Der Sicherheitsrat hält eine Sitzung zur Lage in Libyen ab. +++ dpa-Bildfunk +++

安理会讨论全球合作 中美俄外长同时“与会” 07.05.2021

本周五，联合会安理会将举行会谈，讨论加强全球合作以及提升联合国角色重要性的会议。预计来自美国、中国、俄罗斯以及其他安理会成员国的高级外交官将出席本次会议。
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