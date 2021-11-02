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安理会是联合国的六大主要机构之一。
根据《联合国宪章》的宗旨及原则，安理会负有维持国际和平与安全的责任，在联合国规章是唯一有权采取强制行动的联合国机构，其中五大常任理事国拥有一票否决权。
受新冠疫情及国际制裁影响，朝鲜经济陷入危机，并有粮食短缺的风险。中国及俄罗斯希望在联合国安理会推动放宽对朝鲜制裁，但要获得他国支持，有一定难度。
联合国安理会对苏丹军方政变夺取权力仅表示“严重关切”，以及“敦促”该国恢复文职政权。据报道，俄罗斯和中国在软化安理会决议措辞方面起了作用。
朝鲜官媒证实朝鲜试射了一枚弹道导弹，金正恩本人没有参加测试。这是平壤最近几周来第五次进行武器试验，联合国安理会将就朝鲜问题举行紧急闭门会议。
这是38年以来德国总统首次在联合国大会上发表演说。纽约时间9月24日，施泰因迈尔总统在本届联大的一般性辩论中发言，强调了大国的责任。在阿富汗问题上，他也代表德国作了自我批评。
美国30日宣布完成阿富汗撤军行动，结束长达20年的战争。不过，仍有部分想离开的美国人未能随美军撤离。美国国务卿布林肯也宣布，未来美国在阿富汗境内不会有外交存在，会从卡塔尔处理阿富汗相关事务。
美国与中国9日在联合国安理会就南海议题展开激烈交锋，美国不点名的方式批评中国在南海挑衅，中国则批美国挑拨离间的行为，是对南海稳定最大的威胁。两方在会议上还说了些什么？
以中关系自1992年正式建交，特别是2012年来，发展得相当密切，似乎充满“互信”和“合作”。但是，五月份以色列与哈马斯的冲突中，北京的一系列做法不仅使以色列吃惊，也被不少观察家视为以中关系的“不祥之兆”。政治学者张俊华以此出发，对以中关系的现状和未来作一番分析。
海地总统莫伊兹遭暗杀身亡后，海地政府宣布全国戒严。联合国安理会也将举行紧急会议讨论此事。华文媒体则多了海地与台湾邦交的相关讨论。
自二月初发生军事政变以来，缅甸日益陷入暴力和混乱。联合国担心，缅甸国内冲突可能急剧升级。在6月19日昂山素季生日当天，一些缅甸反政变的抗议者头戴鲜花、走上街头。
美国19日再度表明，他们将反对一项由法国在联合国安理会提出的巴以冲突停火协议草案，此举让他国外交官认为，中国将可藉此在中东议题上，强化其领导者的地位。
中国此次表现出明显的欲调解巴以冲突的态势。专栏作者邓聿文认为，中国除了想展示解决复杂国际纠纷的领导能力外，还为的是在中东这个地缘战略薄弱环节维护切身利益，为一带一路落地及推进寻求突破口。
各国领导人持续敦促以巴休战，不过联合国安理会声明至今难产。此时欧盟外长声明也出问题，原因是近来与北京友好的匈牙利有不同意见。
拜登三内日第二度与以色列领导人通话，虽然白宫对空袭和火箭弹的关注程度有所提高，但并未呼吁立即停火。
中国外交部长王毅在中国担任联合国安理会轮值主席国时，对美国阻挡安理会声明表示不满，并强调支持以巴「两国方案」，德国之声对此请中东与伊斯兰事务专家包修平来解析中国立场。
以色列17日对加沙发动新一波猛烈空袭，媒体报导此空袭的规模更大且范围更广。在美国阻挡联合国安理会针对暴力情势发布联合声明後，中国外长谴责美国的举动，呼吁其承担应尽的责任。
本周五，联合会安理会将举行会谈，讨论加强全球合作以及提升联合国角色重要性的会议。预计来自美国、中国、俄罗斯以及其他安理会成员国的高级外交官将出席本次会议。
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