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安理会是联合国的六大主要机构之一。
根据《联合国宪章》的宗旨及原则，安理会负有维持国际和平与安全的责任，在联合国规章是唯一有权采取强制行动的联合国机构，其中五大常任理事国拥有一票否决权。
美国官员和专家都承认，对朝鲜的制裁未能阻止其发展核武器计划，但是在如何进行下一步行动上存在分歧——应该强化制裁还是接受朝鲜作为拥核国家的事实？惩罚被认为帮助金正恩洗钱的中国各大银行有用吗？
联合国安理会成员在朝鲜问题上出现严重分歧。因为中俄反对，联合国安理会无法对平壤采取任何行动。美驻联合国大使指责中俄为朝鲜辩护，中国驻联合国大使张军反驳说，朝鲜频发导弹与美韩重启大规模联合军演有关。与此同时，朝鲜周六再次启动了发射键。
9月底联合国安理会旨在谴责俄罗斯在乌克兰占领地区举行公投的决议被莫斯科否决后，该决议在联合国大会再次表决。联大压倒性多数谴责俄罗斯的行径，中国投了弃权票。
俄罗斯签署条约并吞乌克兰15%领土后，欧美国家相继发出谴责并实施新制裁。本周五，俄罗斯在安理会否决谴责决议。这项决议呼吁各国和国际机构不要承认俄罗斯的并吞声明，并要求俄罗斯即刻撤军乌克兰。值得注意的是，未曾谴责过俄罗斯侵略行动的中国此次投下弃权票。
联合国安理会希望推出一项谴责俄罗斯公投与侵略的决议。中国仍然不明确谴责俄罗斯吞并乌克兰地区、践踏主权与领土完整原则，北京称乌克兰同台湾完全不可比。
本次联大全体会议上，乌克兰战争成为主导议题。德国总理肖尔茨在发言中强烈谴责俄罗斯的侵略战争是“帝国主义”行径，并点名批评中国、朝鲜、阿富汗等国家侵犯人权的做法。
位于乌克兰的扎波罗热核电站是欧洲最大核电站，如今已被俄罗斯军队控制，而且附近不断有炮火燃起，这引起了国际社会的担忧。
加勒比海危机国家海地国内的帮派犯罪现象严重，数月来更形恶化。在中国要求联合国安理会就海地议题进行表决后，安理会通过决议，禁止向“非国家行为者”提供武器。
海地近期幫派暴力頻傳、燃料短缺、食品價格攀升，讓當地陷入一片混亂。與此同時，聯合國駐海地綜合辦公室的任務將於15日結束。對此，中國要求聯合國安全理事會表決，希望能禁止對海地出口小型武器、制裁幫派。
联合国外交官向美联社透露，中国和俄罗斯阻止联合国安理会周五发表声明，对缅甸发生的暴力和严重的人道主义危机以及旨在恢复该地区和平的东盟《五点共识》的落实“进展有限”表示关切。
聯合國安理會週三（5月11日）召開緊急會議，美國主張對朝鮮實施更多制裁，但中國及俄羅斯卻持反對意見、呼籲放寬制裁。周四，朝鮮向東部海域試射3枚彈道導彈。
今年2月俄乌战争爆发以来，联合国安理会首次就一项相关联合声明达成一致。有分析认为，这可能是安理会的最弱声明，但它也被视为一线希望。
从五常使用否决权的情况看，联大关于安理会否决权的最新决议其实对美国也是相当不利的，可为什么它会同意接受一个对自身权力受限的要求？难道真是美国道德高尚？政论家邓聿文认为，这其中另有玄机。
據韓日方面報告，朝鮮本週三在平壤順安一帶向東部海域發射了一枚彈道導彈，飛行距離約470公里。今年年3月以來，平壤方面已發射彈道導彈10多次。本月擔任安理會主席的美國想要推動新制裁。平壤最重要的盟友和經濟資助者北京會如何反應？
俄罗斯在乌克兰布查镇（Bucha）残杀平民的暴行震惊世界。普京本人会因为俄罗斯入侵乌克兰犯下的暴行受到惩罚吗？时评人长平对此深表怀疑。
烏克蘭總統澤連斯基4月5日就布查鎮的殺戮事件在聯合國安理會發言，呼籲聯合國安理會立即就俄烏戰爭採取行動。同日，美英兩國宣布新一波的對俄制裁，遭歐洲國家驅逐的俄羅斯外交官人數也達到近200人。
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