客座评论：五常“否决权”被限，美国为什么支持？

从五常使用否决权的情况看，联大关于安理会否决权的最新决议其实对美国也是相当不利的，可为什么它会同意接受一个对自身权力受限的要求？难道真是美国道德高尚？政论家邓聿文认为，这其中另有玄机。