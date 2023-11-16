英国摇滚乐手沦为莫斯科的宣传工具？

英国前卫摇滚乐队Pink Floyd前成员沃特斯（Roger Waters）曾因对乌克兰战争的评论而引起关注。本周，他因在联合国安理会发表的演讲而遭到国际社会的抨击。