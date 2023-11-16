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安理会是联合国的六大主要机构之一。
根据《联合国宪章》的宗旨及原则，安理会负有维持国际和平与安全的责任，在联合国规章是唯一有权采取强制行动的联合国机构，其中五大常任理事国拥有一票否决权。
联合国安理会呼吁在加沙地带立即实施人道暂停。安理会周三通过的一项决议案中称："紧急实施有足够天数的长时间人道主义暂停及走廊。"此外，决议案敦促哈马斯必须立即释放全部被劫持的以色列人质。
自本月以哈冲突以来，中国第二度表示将向巴勒斯坦提供紧急人道主义援助。另一方面，联合国安理会的各个理事国对于以巴议题仍存在严重分歧，联合国秘书长古特雷斯则强调人道主义停火对于运送援助物资的重要性。
联合国安理会周三（10月25日）再次未能就巴以冲突达成决议，美国和俄罗斯分别提交的两份草案均未获通过。美国指责俄罗斯在未进行磋商的情况下 “恶意”提出决议草案，俄罗斯称美国的草案“政治化”。
“焦点在线”发表评论指出，欧盟对中国电动汽车启动反补贴调查不是解决问题的正确路径，补贴也并非中国车企的唯一制胜法宝。德国需要投资1000亿欧元，才能打破中国在电动汽车领域的主导地位。
聯合國轉移安理會否決權並非無先例，1971年，聯合國大會將中國擁有否決權的席位，從當時被視為中國代表的中華民國，轉移給了中國大陸的中華人民共和國。而俄羅斯從前蘇聯繼承的特權，有機會被剝奪嗎？
德国总理肖尔茨本周二在联合国大会上发言，警告联合国在寻求乌克兰和平的过程中不要采用 "虚假的解决方案"，因为"没有自由的和平叫压迫，没有正义的和平叫独裁”。乌克兰总统泽连斯基当天也在联合国大会上发表现场演讲。
联合国是在什么背景下成立的？它的宗旨和结构又是怎样的？
乌克兰危机、非洲政变…联合国有大量议程，但其主要机构安全理事会却经常让议题陷入僵局。安理会从制度设计上就让问题打了死结。
路透社提前获取的联合国一份报告称，朝鲜在2023年仍在继续生产核裂变材料，并在逃避联合国旨在切断平壤核武及导弹计划资金来源而实施的制裁措施。
因俄罗斯和中国的反对，联合国安理会谴责缅甸军政府暴力镇压的一项决议案胎死腹中。日前，政府军的一次空袭可能造成近百人死亡，其中包括平民。
《明镜周刊》的评论称，北京的12点声明不是什么和平计划，而是对俄罗斯的暗中认可。 《每日镜报》则写道，这份立场文件事实上是中国领导人用来追求自身利益的外交工具。
英国前卫摇滚乐队Pink Floyd前成员沃特斯（Roger Waters）曾因对乌克兰战争的评论而引起关注。本周，他因在联合国安理会发表的演讲而遭到国际社会的抨击。
圣诞节期间，乌克兰境内的战火并未停歇，乌克兰多个城镇遭到俄罗斯军队的炮击。乌克兰外长表示，将呼吁联合国安理会把俄罗斯从常任理事国名单除名。另外，俄罗斯官员撰文称，如果不能确保俄罗斯的安全，世界将继续处于核战争的边缘。
美国官员和专家都承认，对朝鲜的制裁未能阻止其发展核武器计划，但是在如何进行下一步行动上存在分歧——应该强化制裁还是接受朝鲜作为拥核国家的事实？惩罚被认为帮助金正恩洗钱的中国各大银行有用吗？
联合国安理会成员在朝鲜问题上出现严重分歧。因为中俄反对，联合国安理会无法对平壤采取任何行动。美驻联合国大使指责中俄为朝鲜辩护，中国驻联合国大使张军反驳说，朝鲜频发导弹与美韩重启大规模联合军演有关。与此同时，朝鲜周六再次启动了发射键。
俄罗斯签署条约并吞乌克兰15%领土后，欧美国家相继发出谴责并实施新制裁。本周五，俄罗斯在安理会否决谴责决议。这项决议呼吁各国和国际机构不要承认俄罗斯的并吞声明，并要求俄罗斯即刻撤军乌克兰。值得注意的是，未曾谴责过俄罗斯侵略行动的中国此次投下弃权票。
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