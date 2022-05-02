联合国安理会首次通过涉俄乌战争声明

（德国之声中文网）据联合国网站周五（5月6日）发布的消息，联合国安理会当天一致通过主席声明，对"维护乌克兰的和平与安全深表关切"，强调"所有会员国都承担了以和平手段解决国际争端的义务"，并坚决支持"联合国秘书长寻求和平解决方案的努力"。这是自今年2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，联合国安理会首次就一项相关联合声明达成一致。

在安理会通过主席声明后，联合国秘书长古特雷斯发表声明表示："今天，安理会第一次用一个声音呼吁在乌克兰实现和平。"他说："正如我经常说的，世界必须团结起来，平息战火，维护《联合国宪章》的价值观。"古特雷斯欢迎安理会提供的这种支持，并表示将继续不遗余力地拯救生命，减少痛苦，找到和平之路。

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"一线希望"

德新社认为，虽然该主席声明被外界认为可能是安理会的最弱声明，但它也被视为一线希望。

上周，古特雷斯在莫斯科会见了俄罗斯总统普京，在基辅会见了乌克兰总统泽连斯基。国际危机小组成员、联合国问题专家高恩（Richard Gowan）分析表示："联合国秘书长与普京会晤后，（安理会的主席声明）是一个信号，表明俄罗斯和西方大国愿意看看古特雷斯是否能做更多的穿梭外交。"

安全理事会是《联合国宪章》规定设立的六个联合国主要机关之一，首要任务是维护国际和平与安全。目前安理会由15个理事国组成，其中包括美国、中国、俄罗斯、英国与法国5个常任理事国以及10个非常任理事国。常任理事国各自拥有否决权。自俄乌战争爆发以来，莫斯科一直在利用这一权利来阻止该机构采取一切可能的措施。

另据联合国网站介绍，主席声明是安理会主席代表安理会发表的声明，经安理会正式会议通过，并作为安理会正式文件印发。主席声明的通过需要协商一致，尽管安理会成员可以弃权。本次通过的主席声明案文由挪威和墨西哥共同起草，由本月轮值主席、美国常驻联合国代表托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）代表安理会宣读。

综合报导

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