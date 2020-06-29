联合国安理会排除争议通过"新冠决议"

（德国之声中文网）对于自本周三（0107）开始担任联合国安理会主席一个月的德国来说，这应该算是一个"开门红"。经过三个多月的讨论，联合国安理会一致通过了曾引发激烈争议的新冠疫情相关决议 。

法国和突尼斯提交的决议文本尤其支持联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）关于在疫情期间全球实现停火的要求，决定规定只有对圣战分子的军事行动例外。此外，联合国安理会还要求至少实行连续90天的"人道主义停火"，以便将救济物资运送到受灾地区。

安理会常任理事国之间的争议

此前，中美之间因对决议内容存在分歧进行了长达一个月的权力较量。在安理会拥有否决权的美国指责世界卫生组织对新冠疫情处理不善，因此坚决反对在安理会决议中提及世卫组织。

美国总统特朗普还指责世界卫生组织偏袒中国，表示不愿在决议文本中看到世卫组织的名字。而在安理会同样拥有否决权的中国则持相反立场。新的决议草案未直接提及世卫组织，仅提及"联合国系统的所有相关组织"。同时提到联合国大会的一份提及了世界卫生组织的决议。

在威胁人类健康的新冠病毒肆虐全球之际，联合国安理会最强大成员国之间持续数周的争议，令安理会其它成员国，也包括德国都感到"不光彩"和"荒谬"。不过，不确定的是，现在通过的联合国决议将对世界各地的冲突产生什么样的影响。

李京慧/李鱼(法新社、德新社)