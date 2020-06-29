 联合国安理会排除争议通过″新冠决议″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

联合国安理会排除争议通过"新冠决议"

联合国希望新冠疫情期间全球实现停火。然而美国与中国对决议文本长时间存在争议。现在，安理会在德国的主持下终于就决议达成共识。

Symbolbild Frieden (picture-alliance/imageBROKER/Allgöwer)

纽约联合国总部前象征着和平的雕塑

DW.COM

人们多在关注德国从7月1日开始接棒欧盟理事会轮值主席。然而事实上，德国7月1日起也会接任另一个重要席位：联合国安理会轮值主席。而外长马斯在此时接受媒体采访，谈到了德国有意在安理会再度作出努力，促成通过新冠疫情相关决议。 (29.06.2020)

随着美国对世卫组织（WHO）批评的升级，该组织成员国周二（5月19日）达成一致，同意就这一联合国机构对新冠疫情的应对措施进行独立调查。 (19.05.2020)

（德国之声中文网）对于自本周三（0107）开始担任联合国安理会主席一个月的德国来说，这应该算是一个"开门红"。经过三个多月的讨论，联合国安理会一致通过了曾引发激烈争议的新冠疫情相关决议 。

法国和突尼斯提交的决议文本尤其支持联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）关于在疫情期间全球实现停火的要求，决定规定只有对圣战分子的军事行动例外。此外，联合国安理会还要求至少实行连续90天的"人道主义停火"，以便将救济物资运送到受灾地区。

安理会常任理事国之间的争议

此前，中美之间因对决议内容存在分歧进行了长达一个月的权力较量。在安理会拥有否决权的美国指责世界卫生组织对新冠疫情处理不善，因此坚决反对在安理会决议中提及世卫组织。

Schweiz | Pressekonferenz: Weltgesundheitsorganisation WHO - Ausbreitung des Coronavirus wird als Pandemie eingestuft (Getty Images/AFP/F. Cofffrini)

直到2020年3月11日，世界卫生组织才将冠状病毒的传播归为流行性疾病

美国总统特朗普还指责世界卫生组织偏袒中国，表示不愿在决议文本中看到世卫组织的名字。而在安理会同样拥有否决权的中国则持相反立场。新的决议草案未直接提及世卫组织，仅提及"联合国系统的所有相关组织"。同时提到联合国大会的一份提及了世界卫生组织的决议。

在威胁人类健康的新冠病毒肆虐全球之际，联合国安理会最强大成员国之间持续数周的争议，令安理会其它成员国，也包括德国都感到"不光彩"和"荒谬"。不过，不确定的是，现在通过的联合国决议将对世界各地的冲突产生什么样的影响。

 

李京慧/李鱼(法新社、德新社)

 

相关内容

Heiko Maas in Bulgarien

德国外长指安理会"长期自我杯葛" 29.06.2020

人们多在关注德国从7月1日开始接棒欧盟理事会轮值主席。然而事实上，德国7月1日起也会接任另一个重要席位：联合国安理会轮值主席。而外长马斯在此时接受媒体采访，谈到了德国有意在安理会再度作出努力，促成通过新冠疫情相关决议。

Logo Weltgesundheitsorganisation WHO

德法出资支持世卫组织 25.06.2020

美国宣布要退出世卫组织后，德国和法国现在均表示将为WHO的抗疫努力提供政治和财政上的支持。德卫生部长施潘周四承诺，德国今年将给世卫组织提供约5亿欧元的资金，创下德国有史以来对世卫组织资金支持的最高记录。

Westjordanland Jordantal

争议重重的以色列吞并计划 02.07.2020

从7月1日起，以色列政府可以开始实施对约旦河西岸被占领土的吞并计划。备受争议的吞并计划早已引发批评，甚至因过往纳粹历史而相当忌惮抨击以色列的德国，现在也通过了议会决议，指出吞并计划违反国际法。

广告

时事评论

Dexamethasone Medikament gegen Coronavirus (Reuters/Y. Herman)

专访：德国学者找到治疗新冠方法 真的吗？

一篇题为"好消息！德国阻断新冠抑制剂，比疫苗快很多！或获诺贝尔医学奖！"的文章在中国社交媒体广为流传，作者称德国学者找到了把人类与新冠的战斗带到一个"新纪元"，足可以获诺贝尔奖的灵丹妙方。是这样吗？  