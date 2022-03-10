联合国安理会就生化实验室举行紧急会议

（德国之声中文网）俄罗斯要求联合国安理会本周五（3月11日）就生化实验室举行会议。俄罗斯副大使波扬斯基（Dmitri Poljanski）周四在推特上表示：“俄罗斯代表要求安理会本周五召开会议，讨论美国在乌克兰境内的军事生物实验。”

俄罗斯近日指控美国资助在乌克兰开发生物武器的研究。俄方说法的真实性目前没有得到证实。华盛顿和基辅都否认乌克兰存在旨在制造生物武器的实验室。美国周三驳斥了这一指控，称俄罗斯的说法“荒谬”，并暗示莫斯科可能正在为使用化学或生物武器奠定基础。

联合国指出，对据称在乌克兰生产的大规模毁灭性武器一无所知。美国驻联合国副大使普雷斯科特（ Jeffrey Prescott）接受德新社采访时表示：“俄罗斯再次提出错误的指控。我们已经看到，中国已表示支持。我们也要因此警惕俄罗斯可能在乌克兰使用生化武器。”

根据路透社独家报道，世卫组织周四向这家通讯社表示，已建议乌克兰销毁存放在该国公共卫生实验室的高危病原体，以防止“任何可能的泄露”导致疾病在人群中传播。有生物安全专家说，俄罗斯入侵乌克兰，对多个城市进行轰炸，增加卫生实验设施受损，导致病原体泄露的风险。

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乌克兰拥有公共卫生实验室，研究如何减轻影响动物和人类的危险疾病的威胁，包括近年出现的新冠病毒。乌克兰的实验室得到了美国、欧盟和世卫组织的支持。

联合国安理会在本周五中欧时间17点召开紧急会议。美国和英国的代表昨日重申，他们怀疑俄罗斯想利用这些指控作为在乌克兰使用化学武器的借口。

(路透社，德新社等)

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