 联合国安理会委内瑞拉决议案未获通过 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.03.2019

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时政风云

联合国安理会委内瑞拉决议案未获通过

美俄两国分别向联合国安理会提交了有关委内瑞来局势的决议草案，结果两个提案均未获通过。与此同时，委内瑞拉自我任命的过渡总统瓜伊多获得南美邻国巴西的支持。

Politische Krise in Venezuela - UN-Sicherheitsrat (picture-alliance/dpa/S. Wenig)

常任理事国中国和俄罗斯对美国提交的决议案草案行使了否决权

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美国副总统彭斯与委内瑞拉反对派领袖瓜伊多在哥伦比亚举行的峰会上，同意进一步限制委内瑞拉总统马杜罗的影响力。 彭斯说他希望委内瑞拉能和平完成政权转移，但也表明美国有多种选项来达成此目的。 (26.02.2019)

委内瑞拉紧张情势出现激化。反对派希望来自美国的救援物资能进入境内，委内瑞拉军方却出手阻止。边界地区因救援物资爆发冲突，导致多人伤亡。 (24.02.2019)

（德国之声中文网）美国提交的委内瑞拉决议案草案要求该国举行"自由、公正以及值得信任的"选举，此外，这一草案中还就委内瑞拉安全力量对"手无寸铁的和平示威者"采取武力表达了"极大的不安"。草案敦促救援物资必须能够畅通无阻进入委内瑞拉。

共有9个国家对美方提出的草案表示支持，其中包括德国、法国以及英国。常任理事国中国和俄罗斯均行使了否决权，这两国是委内瑞拉现任总统马杜罗的重要盟友；南非也投了反对票；另有三个国家投弃权票。

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瓜伊多：委内瑞拉正面臨「無聲的屠殺」

而俄罗斯提出的决议案草案则只获得中国、南非以及赤道几内亚的支持。草案中反对对委内瑞拉进行军事干预，并强调国际救援应由委内瑞拉政府负责协调。

德国等5个欧盟国家、美国以及秘鲁对这项草案投了否决票。4国投了弃权票。

巴西总统会晤瓜伊多

在出访巴西期间，委内瑞拉自我任命的过渡总统瓜伊多获得明确支持。巴西总统博索纳罗同瓜伊多会晤后表示，期望饱经磨难的委内瑞拉能够获得自由、民主、和平和富裕。不过，博索纳罗反对对委内瑞拉进行军事干预。

Brasilien Treffen Jair Bolsonaro und Juan Guaido in Brasilia (Agência Brasil/A. Cruz)

瓜伊多强调了近期内重返委内瑞拉的意愿。他表示，尽管他和家人都受到威胁，但他最迟会在下周一回到加拉加斯。他说，尽管马杜罗宣布将下令逮捕他，他也不会改变回国的决定。此前，瓜伊多不顾出国禁令，首先出访了邻国哥伦比亚，据称，结束对巴西的访问后，瓜伊多还将前往巴拉圭。巴拉圭总统阿夫多（Mario Abdo）已证实了这一消息。

 

达扬 / 凝炼（德新社，路透社，法新社）

 

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