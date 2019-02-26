联合国安理会委内瑞拉决议案未获通过

（德国之声中文网）美国提交的委内瑞拉决议案草案要求该国举行"自由、公正以及值得信任的"选举，此外，这一草案中还就委内瑞拉安全力量对"手无寸铁的和平示威者"采取武力表达了"极大的不安"。草案敦促救援物资必须能够畅通无阻进入委内瑞拉。

共有9个国家对美方提出的草案表示支持，其中包括德国、法国以及英国。常任理事国中国和俄罗斯均行使了否决权，这两国是委内瑞拉现任总统马杜罗的重要盟友；南非也投了反对票；另有三个国家投弃权票。

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而俄罗斯提出的决议案草案则只获得中国、南非以及赤道几内亚的支持。草案中反对对委内瑞拉进行军事干预，并强调国际救援应由委内瑞拉政府负责协调。

德国等5个欧盟国家、美国以及秘鲁对这项草案投了否决票。4国投了弃权票。

巴西总统会晤瓜伊多

在出访巴西期间，委内瑞拉自我任命的过渡总统瓜伊多获得明确支持。巴西总统博索纳罗同瓜伊多会晤后表示，期望饱经磨难的委内瑞拉能够获得自由、民主、和平和富裕。不过，博索纳罗反对对委内瑞拉进行军事干预。

瓜伊多强调了近期内重返委内瑞拉的意愿。他表示，尽管他和家人都受到威胁，但他最迟会在下周一回到加拉加斯。他说，尽管马杜罗宣布将下令逮捕他，他也不会改变回国的决定。此前，瓜伊多不顾出国禁令，首先出访了邻国哥伦比亚，据称，结束对巴西的访问后，瓜伊多还将前往巴拉圭。巴拉圭总统阿夫多（Mario Abdo）已证实了这一消息。

达扬 / 凝炼（德新社，路透社，法新社）