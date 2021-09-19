联合国大会恐成“超级传播事件”

（德国之声中文网）全球领导人本周将在纽约召开联大会议，聚焦气候变化和新冠疫情等议题。去年受到新冠疫情影响，各国政要通过远端视频形式参与联大会议。时隔一年，新冠疫情在疫苗分配不均的情况下依旧在全球肆虐，193个联合国成员国中，约有三分之一国家此次仍计划通过视频发表讲话，其中包括法国、中国、印尼、南非等国。中国外交部发言人华春莹本周一已宣布，中国国家主席习近平将以视频方式出席第76届联大会议一般性辩论并发表重要讲话。其余约三分之二国家的总统、总理和外交部长则将前往美国与会。

美国的新冠感染数字仍居全球之冠。根据美国霍普金斯大学截至9月20日的统计，美国28日内新增感染数为4.291.156例，死亡44.898例。自新冠疫情爆发至今，美国的总感染人数突破4200万人。

鉴于全球疫情尚未获得控制，美国试图劝阻各国领导人前往纽约，以防止联大会议演变为“超级传播事件”。但美国总统拜登将亲自在大会上发表演说，这是他就任以来首次访问联合国。

巴西总统不打疫苗坚持到场

纽约市长白思豪（Bill de Blasio）上周表示，他在半个月前已告知联合国秘书长古特雷斯，纽约将要求所有出席联大会议的各国代表出示疫苗接种证明，古特雷斯也表示理解。白思豪称，他能理解联合国有自己的规则和管辖权，但重要的是确保纽约市疫苗接种规则的连贯性，以保护该市在抗疫方面取得的进展。

然而，坚持不打疫苗的巴西总统博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)已经表示会出席会议并发表开幕演说。他上周宣称自己在感染新冠病毒后已获得抗体，无需施打疫苗。

巴西总统Bolsonaro去年曾感染新冠肺炎

在所谓的联合国荣誉制度下，任何人踏入联合国大会堂便等同于宣布自己已经接种疫苗，但不需要出示证明。讽刺的是，这一荣誉制度在博尔索纳罗上台发言时就会被打破。依照联大会议一般性辩论惯例，巴西总统将会是第一个发言者。

无独有偶，俄罗斯常驻联合国代表涅本奇亚（Vassily Nebenzia）也对纽约的疫苗接种要求表达不满。他抱怨美方的规定存在不公，对特定疫苗存在偏见，例如俄罗斯的“卫星”疫苗就没有受美国承认。

纽约市长白思豪则回击称：“如果他们的疫苗不够好，那就应该使用其他疫苗。这就是我们正在提供的东西。”

纽约市本周在联合国大楼外安排了疫苗接种车，为联合国人员提供免费测试和施打单剂强生疫苗。

全球的“疫苗鸿沟”

虽然所有入境美国的人士都需要出示阴性新冠检测报告，但全球许多地区疫苗供应不足，导致来自这些地区的代表团在没有疫苗防护的情况下可能面临健康风险。美国CNN电视台指出，这一现象提醒了人们，当美国以及欧洲主要大国推进疫苗接种计划的同时，许多缺乏制药业、较小或较贫穷的国家仍无法取得或制造自己的疫苗，俨然已形成“疫苗鸿沟”。世界卫生组织总干事谭德塞上周曾指出，全球已接种了57亿剂新冠疫苗，但其中73%的疫苗是在10个国家施打，只有2%在非洲。

美国常驻联合国代表托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）上周已对于联大会议可能演变为超级传播事件表达担忧。她呼吁所有国家“确保自己的行为不会危害纽约人民以及所有联合国人员的健康与安全，也不要将新冠病毒带回国。”

联合国秘书长古特雷斯表示，围绕着“多少外交人员已经拥有免疫力”的讨论，揭示出如今疫苗接种不平等现象的严重程度。他正推动一项全球计划，目标是在明年上半年为全球70%人口接种疫苗。

美国总统拜登周三将在华盛顿主持虚拟会议，与全球政要讨论如何促进全球疫苗分配。

美国总统拜登将在联大会议上发表就任以来首次演说

关注气候、疫情与人权

拜登预定在纽约停留约24小时，周一与古特雷斯会晤，周二在联大会议一般性辩论发表演说，顺序紧接在巴西总统博尔索纳罗之后。

美国常驻联合国代表托马斯-格林菲尔德表示，拜登将会“谈及我们的首要任务：结束新冠疫情；应对气候变化…以及捍卫人权、民主和基于规则的国际秩序”。

由于新冠疫情仍未平息，联合国代表团被限制在一定人数以内，多数场外活动将以虚拟形式或虚拟/现场混合的方式进行。

（路透社、彭博社、CNN）

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