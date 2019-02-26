 联合国大会：伦敦须交出查戈斯群岛 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.05.2019

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时政风云

联合国大会：伦敦须交出查戈斯群岛

地处印度洋的查戈斯群岛具有战略意义。美国在那里建有一大型军事基地。这成为英国人决不同意将该岛归还给毛里求斯的一个理由。

Insel Chagos | BIOT (British Indian Ocean Territory): Diego Garcia Base (picture-alliance/CPA Media)

（德国之声中文网）在纽约举行的联合国全体大会要求英国将对印度洋查戈斯群岛的控制权转交给毛里求斯。116个国家对非洲国家提出的相关决议案投了赞同票。该决议案呼吁伦敦，6个月内撤出其在该群岛的"殖民行政当局"。总共193个成员国中只有6个国家投票反对，其中包括英国和美国。另外56个国家投了弃权票，其中有德国、法国和加拿大。

有关延续了数十年的该群岛主权争议，海牙国际法院今年2月曾做出一项有利于毛里求斯的裁决。法官们裁定，1960年代，英国违法将该群岛从其前殖民地毛里求斯做行政分割，必须予以归还。1968年，英国殖民者同意毛里求斯独立，但保留对查戈斯群岛的控制权。鉴于英国拒绝接受国际法院的裁决，毛里求斯遂诉诸联合国。

不支持殖民行政管理

联合国全体大会的决议要求所有联合国机构承认毛里求斯涉及该群岛的诉求。决议同时呼吁国际社会，不支持非法的殖民行政管理。

为了给大型军事基地腾地，从1968至1973年，伦敦政府强迫近2000名该群岛住民迁往英国、毛里求斯和塞舌尔群岛。美军的迪戈加西亚基地租借期直至2036年。美国战机正是从该基地出发实施在阿富汗和伊拉克的军事行动。2001年"911"恐袭事件发生后，美国中央情报局亦曾在该基地设置审讯中心。

凝炼／乐然（德新社、美联社）

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