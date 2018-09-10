 联合国大会一致反对继续制裁古巴 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2018

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时政风云

联合国大会一致反对继续制裁古巴

联合国大会再次谴责美国对古巴的经济封锁。虽然美国的这一制裁措施在联合国大会遭到几乎是一致的反对，但美国政府仍无动于衷。

UN-Resolution zu Kuba-Embargo (picture-alliance/dpa/M. Elias)

联合国作出的决议，美国并不接受

（德国之声中文网）包括德国在内的189个国家在纽约联合国大会上投票赞成有关解除对古巴封锁的提案。只有美国本身和以色列投票反对。乌克兰和摩尔多瓦没有参加表决。

美国政府以古巴镇压政治异己和大规模限制言论以及新闻自由为由对这个岛国进行经济封锁。美国驻联合国大使尼基·黑利（Nikki Haley）说："我们之所以实行禁运是因为古巴剥夺其公民自由和最基本的人权。"

"公然侵犯人权"

古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯（Bruno Rodríguez）在大会上发言时指出，特朗普总统的政府 "最没有资格" 批评人权。他说，这位"百万富翁政府"正在推行一项"残酷的政策"。罗德里格斯在这里所指的是在墨西哥边境被美国人"关在笼子里"的移民子女。

UN-Resolution zu Kuba-Embargo - Bruno Rodriguez, Außenminister von Kuba (picture-alliance/dpa/X. Hua)

古巴外交部长罗德里格斯

罗德里格斯称美国对古巴的禁运是"公然、大规模和系统的侵犯人权行为"。除此之外还包括华盛顿拒绝向古巴提供美国生产的药品及其医疗技术。

美国驻联合国大使黑利称自1992年以来每年都对美国的禁运进行投票表决是在"浪费大家的时间"。其目的只是为了对美国"予以打击"。

1962年以来对古巴实施的经济封锁现在受到联合国大会的第27次抨击。虽然联合国大会就此通过的决定不具法律约束力，但体现了国际社会的立场。

李京慧/苗子 (法新社、德新社等)

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