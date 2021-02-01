联合国商讨缅甸政变对策 专家优中国操弄

(德国之声中文网) 在缅甸军方1日发动政变後，联合国安理会2日将针对缅甸政变举行会议，讨论政变的事态发展和可能的国际反应。担任安理会2月份轮值主席国的英国驻联合国大使伍德沃德 (Barbara Woodward) 说，她希望安理会各成员国能「尽可能针对缅甸情势有建设性的讨论」。

她向媒体表示，联合国安理会将「以尊重缅甸人民透过选票表达出来的诉求，与释放民选政府领导人为前提，来探讨一连串的应对措施」。伍德沃德说：「我们要考虑采取一些措施，让我们朝着上述的目标前进。」

联合国的缅甸特使安德鲁斯 (Tom Andrews) 在接受德国之声访问时说，国际社会必须「以缅甸军政府能够理解的方式」采取行动。

他说：「我们从经验中知道，缅甸军方理解经济制裁带来的影响。他们了解国际社会透过经济制裁释出的讯息是『你不该推翻一个新生的民主国家。你不该用军事政变打击整个民族。』」

安德鲁斯表示：「在缅甸，军方一直锁定那些相信民主与推进人权的人。他们在1日黎明前的突袭中逮捕民选政府领导人昂山素季和其他官员，於1月31日切断缅甸全国范围内的通讯，并锁定了可能在街头发动示威的运动者。这是一场真正的政变。缅甸军方完全封锁了这个国家。」

德国基民盟与基社盟两党在联邦议院的外交政策发言人哈特 (Jürgen Hardt) 1日在接受德国之声访问时表示，中国可能鼓励了缅甸军方发动政变，并呼吁欧盟调查这场政变。

前任联合国驻缅甸特使李亮喜同日接受德国之声访问时表示，缅甸政变是得到中国和俄罗斯的支持。但安德鲁斯仍然相信，周二联合国安理会的会议能够产生有效的反制措施。

安德鲁斯说：「联合国需要利用其所拥有的资产与能力来强化对缅甸军方的压力，并利用这个杠杆，通过联合国丶联合国安理会或人权理事会等实体进行协调。」

德国执政党：中国恐鼓吹缅甸军方发动政变

虽然中国外交部1日在例行记者会上呼吁缅甸各方「在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定」，但是德国基民盟与基社盟两党在联邦议院的外交政策发言人哈特 (Jürgen Hardt) 1日在接受德国之声访问时表示，中国可能鼓励了缅甸军方发动政变，并呼吁欧盟调查这场政变。



哈特说：「今天缅甸的政变让人产生很多疑问。我不知道政变背后是否有大国在操弄。今年1月，中国外长出访缅甸，并会见了缅甸军方代表。或许中国政府当时鼓励了缅甸军方接管该国势力。我要求欧盟针对整起政变背後的情况，展开详细调查。」

他还表示：「我还担心的是，缅甸军方可能因中国外交部长出访而受到鼓舞。新冠疫情也让缅甸的情势变的不是那么明朗。如果我们有证据证明，中国或者其他外国势力是这场政变的幕后黑手，这应该会被联合国安理会及欧盟摊开来讨论。但目前，我们没有相关证据，而是有很多疑问。」

美国总统拜登警告重启对缅甸的制裁

美国总统拜登同日威胁说，美国恐对缅甸重新实施制裁，并呼吁国际社会作出一致反应，迫使缅甸军方放弃权力。拜登谴责缅甸军方从民选政府手中夺走统治权，并拘留包含缅甸实质领导人昂山素季在内的多名执政党领袖。他认为这是「对该国民主和法治转型的直接攻击」。

拜登1日在一项声明中说：「国际社会应该齐心协力，向缅甸军方施压，要求他们立即放弃所夺取的权力，释放被他们拘留的活动人士和官员。美国在过去十年基於该国在民主转型方面的进展，取消对缅甸的制裁。但周一的政变扭转了缅甸的民主进程，迫使我们需要立即检视与制裁缅甸有关的法律，然后采取适当的行动。」

拜登还说，美国会注意哪些人「在这个困难时刻与缅甸人民站在一起」。他在声明中说：「美国将与在这个地区和全世界的盟国合作，支持缅甸恢复民主和法治，并追究那些推翻缅甸民主转型的相关人士。」

缅甸的政变是拜登上台後，第一个外交考验。他在上任前，不断承诺在面对国际挑战时，与盟友进行更密切的合作，特别是在应对中国不断扩张的影响力上。

华府对缅甸政变做出的回应，也象徵拜登的民主党和共和党之间罕见在政策上采取一致的立场。他们共同谴责政变，警告缅甸军方此举可能带来的後果。

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杨威廉/邹宗翰 (综合报导)