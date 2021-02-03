联合国向缅军施压 安理会声明难产

(德国之声中文网) 在缅甸警方3日以非法进口通信设备指控2月1日遭逮捕的缅甸民选领导人昂山素季後，联合国表示，将动员国际社会向缅甸军方施加压力，确保政变将以失败收场。

联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 在《华盛顿邮报》3日播出的采访中说：「我们将尽一切可能动员所有国家和国际社会对缅甸施加足够的压力，以确保这次政变失败。我认为，在一场正常进行的选举，以及经历了一段很长的民主转型期後，发动政变是绝对不能接受的。」

白宫3日也表示，处理缅甸的政变对美国来说是首要任务，华盛顿正在探讨，是否以制裁作为回应。美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 3日在记者会上说：「我们呼吁军方立即释放所有遭关押的民选政府官员。」

东盟的人权议会主席圣地亚哥(Charles Santiago) 则表示，缅甸军方对昂山素季做出的指控令人啼笑皆非。他在一份声明中说：「缅甸军政府试图透过起诉昂山素季来合理化其非法夺权的荒谬举动。」

缅甸警方丶政府或法院都未回应路透社的询问。

荒谬的起诉理由

昂山素季1日与其他缅甸执政党的领导人一起被逮捕关押。据执政党的一位官员透露，昂山素季被软禁在缅甸首都内比都。

缅甸警方3日向法院递交的一项请求，详细纪录了对昂山素季的指控，称警方在搜查她位于内比都的家时，发现了6台对讲机。警方表示，这些对讲机是非法进口的，未经政府许可便开始使用。

警方在文件中要求法院同意拘留昂山素季，「以便警方盘问证人，要求她提供证据，并在询问被告后寻求法律谘询」。另一份文件显示，警方对同样被逮捕关押的缅甸总统温敏提出控诉，指控他在去年11月大选期间，违反了阻止新冠病毒扩散的协议。

这场政变为缅甸的民主转型过程受到阻碍，缅甸军方也遭西方国家丶7国集团和联合国强烈谴责。

缅甸出现反政变示威

3日，缅甸政府医院的工作人员暂停工作并佩戴红丝带，他们是散布缅甸各地的公民示威运动的其中一份子。新成立的缅甸公民示威运动小组说，缅甸全国30个城镇的70家医院和医疗部门的医生已加入示威行动。

该组织指责缅甸军方将自己的利益置于新冠疫情之上。新冠疫情已导致缅甸全国3100多人死亡，是东南亚新冠病亡数最高的国家之一。49岁的医生苗苗门 (Myo Myo Mon) 向路透社表示：「我们真的不能接受这种情况。」

联合国安理会正在针对一项声明进行协商，希望透过声明回应缅甸军方发动的政变。英国提出的初步草案内容谴责政变，并呼吁军方尊重法治和人权，立即释放被拘留者。

然而，这类声明必须在安理会中得到共识。参与安理会协商的外交官告诉路透社，这项声明的措辞很可能需要软化，才能赢得中国和俄罗斯的支持，因为他们在安理会传统上一直在支持缅甸。

联合国缅甸特使布尔格纳（Christine Schraner Burgener）2日敦促安理会 「为支持缅甸民主发出明确信号」。

但一名中国驻联合国代表团的外交官说，任何行动都应避免使紧张局势升级或使局势复杂化。中国没有明确谴责缅甸的政变，但中国外交部也否认北京支持或默许政变的说法。中国外交部发言人汪文斌3日在例行记者会上表示：「我们希望缅甸各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。」

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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