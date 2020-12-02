 联合国召开新冠会议 美批提供北京宣传舞台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.12.2020

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时政风云

联合国召开新冠会议 美批提供北京宣传舞台

美国高级官员透露，联合国为期两天的新冠特别会议只会沦为中国政府的宣传舞台，让北京继续强打疫情外来说。

Illustration Coronavirus Sars-Cov-2

中国官媒近日不断报导有关新冠病毒可能早在进入武汉前就已经在意大利传播。

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德国病毒学家科库勒在一次电视节目中有关新冠病毒的意大利变体在全球传播的说法，被中国国家媒体“部分”引述。德国报章注意到这一做法。科库勒也再上电视节目作出回应。

中国的宣传机器正在努力打造新冠疫情并非出自中国的印象。而德国一位病毒学家的一段被掐头去尾的表述，恰恰为这一宣传攻势提供了求之不得的弹药。此外，中国与澳大利亚之间的口水战也是德语报刊关注的话题。

(德国之声中文网) 美国周三 (12月2日)声称，联合国12月3至4日的新冠特别会议是为了让北京「宣传」所举办的。两个超级大国预计在联合国再次交锋。

根据路透社，一位不愿透露姓名的美国高级官员说，这次会议是「为了服务中国的目的而预先设计的」，并抱怨说4日小组讨论的提问将受到限制。

他说：「我预计他们(中国)会在这两天打出非常非常有效的宣传戏。」

这名官员表示，他们预计北京本周将在联合国推行一种说法，即在去年中国武汉市发现病毒之前，国外就已经存在这种病毒。世卫组织日前称这种说法是「猜测」。

他强调了疫情的严重性说：「我不会把它称为战争武器，但我们必须把它视为严重威胁。事实上，它是对国际和平与安全的威胁。」

中国科学家正在对新冠病毒的起源进行研究，世卫9月成立的国际团队将在中国研究结果的基础上制定长期研究计划。

这位美国官员表示，世卫组织的调查在近一年内无法完成，这是「完全不能接受的」。

英国呼吁将调查列为优先事项，并确保其结果建立在「稳健的科学基础上」，而代表欧盟发言的德国则呼吁整个调查过程要保持透明，也应互相合作。

China Wuhan | Coronavirus | Bahnhof, Reisende verlassen die Stadt

外界一般认为新冠疫情是由武汉爆发，但疫情真正的起源还在调查当中。图为2020年4月8日的武汉。

中美火药味浓

为期两天的会议约有53位国家元首、39位政府首脑和38位部长将发表事先录制好的视频讲话，其中包括美国卫生部长阿扎尔和中国外交部长王毅。

路透社报导，美国卫生部长阿扎尔不会在视频声明中直接攻击中国，但根据他准备好的发言稿，会将矛头指向疫情缺乏「必要的信息共享」。

他会提到：「这种失职对整个全球来说绝对是毁灭性的。」

中国过去一直否认美方这种「中国缺乏透明度使全球疫情恶化」的说法。

中国驻纽约联合国代表团发言人说，美国「把问题政治化不符合国际社会的利益」。

该发言人在没有点名美国的情况下说：「如果某国继续坚持，会再次发现自己被孤立，并以失败告终。中方将加强同其他成员国的沟通与协作，作出积极的建设性贡献。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社)

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