联合国召开新冠会议 美批提供北京宣传舞台

(德国之声中文网) 美国周三 (12月2日)声称，联合国12月3至4日的新冠特别会议是为了让北京「宣传」所举办的。两个超级大国预计在联合国再次交锋。

根据路透社，一位不愿透露姓名的美国高级官员说，这次会议是「为了服务中国的目的而预先设计的」，并抱怨说4日小组讨论的提问将受到限制。

他说：「我预计他们(中国)会在这两天打出非常非常有效的宣传戏。」

这名官员表示，他们预计北京本周将在联合国推行一种说法，即在去年中国武汉市发现病毒之前，国外就已经存在这种病毒。世卫组织日前称这种说法是「猜测」。

他强调了疫情的严重性说：「我不会把它称为战争武器，但我们必须把它视为严重威胁。事实上，它是对国际和平与安全的威胁。」

中国科学家正在对新冠病毒的起源进行研究，世卫9月成立的国际团队将在中国研究结果的基础上制定长期研究计划。

这位美国官员表示，世卫组织的调查在近一年内无法完成，这是「完全不能接受的」。

英国呼吁将调查列为优先事项，并确保其结果建立在「稳健的科学基础上」，而代表欧盟发言的德国则呼吁整个调查过程要保持透明，也应互相合作。

中美火药味浓

为期两天的会议约有53位国家元首、39位政府首脑和38位部长将发表事先录制好的视频讲话，其中包括美国卫生部长阿扎尔和中国外交部长王毅。

路透社报导，美国卫生部长阿扎尔不会在视频声明中直接攻击中国，但根据他准备好的发言稿，会将矛头指向疫情缺乏「必要的信息共享」。

他会提到：「这种失职对整个全球来说绝对是毁灭性的。」

中国过去一直否认美方这种「中国缺乏透明度使全球疫情恶化」的说法。

中国驻纽约联合国代表团发言人说，美国「把问题政治化不符合国际社会的利益」。

该发言人在没有点名美国的情况下说：「如果某国继续坚持，会再次发现自己被孤立，并以失败告终。中方将加强同其他成员国的沟通与协作，作出积极的建设性贡献。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社)

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