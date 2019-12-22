联合国：叙利亚人流离失所状况令人震惊

(德国之声中文网) 联合国周一(2月17日)发表声明表示，叙利亚西北部的危机已达到「令人震惊的新水平」。

联合国相信，该地区因暴力衝突而流离失所的人数高达90万人，比政府间国际组织先前记录的人数还多了10万。

联合国人道主义事务负责人洛考克（Mark Lowcock）表示，受影响的大多数是妇女和儿童，「因为难民营已满，他们除了受创，还被迫在低温下睡在室外。母亲得燃烧塑料让孩子保暖。有些婴儿和小孩因此被冻死。」

洛考克在推特上强调:「这是21世纪最严重的人道恐怖故事，只有安理会和有影响力的团体介入才能避免。」

滥杀滥伤

联合国新闻稿提到:「这里的暴力不分青红皂白。医疗设施、学校、住宅区、清真寺和市场都受到了袭击。随时有暴发传染病的严重风险。基础设施也正在崩坏。」

洛考克说:「我们现在收到报告显示，流离失所者的栖息地遭到袭击，造成死亡、受伤和进一步的流离失所。土耳其各地正在进行大规模的救济行动，但根本不及伤亡的程度。」

这场灾难甚至让人道主义工作者本身也遭遇流离失所，甚至被杀害的命运。洛考克说，需要对抗个人利益来协助人道主义行动。联合国的声明总结则说：「唯一的选择就是停火。」