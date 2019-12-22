联合国：叙利亚人流离失所状况令人震惊

(德国之声中文网) 联合国周一(2月17日)发表声明表示，叙利亚西北部的危机已达到「令人震惊的新水平」。
联合国相信，该地区因暴力衝突而流离失所的人数高达90万人，比政府间国际组织先前记录的人数还多了10万。
联合国人道主义事务负责人洛考克（Mark Lowcock）表示，受影响的大多数是妇女和儿童，「因为难民营已满，他们除了受创，还被迫在低温下睡在室外。母亲得燃烧塑料让孩子保暖。有些婴儿和小孩因此被冻死。」
洛考克在推特上强调:「这是21世纪最严重的人道恐怖故事，只有安理会和有影响力的团体介入才能避免。」
滥杀滥伤
联合国新闻稿提到:「这里的暴力不分青红皂白。医疗设施、学校、住宅区、清真寺和市场都受到了袭击。随时有暴发传染病的严重风险。基础设施也正在崩坏。」
洛考克说:「我们现在收到报告显示，流离失所者的栖息地遭到袭击，造成死亡、受伤和进一步的流离失所。土耳其各地正在进行大规模的救济行动，但根本不及伤亡的程度。」
这场灾难甚至让人道主义工作者本身也遭遇流离失所，甚至被杀害的命运。洛考克说，需要对抗个人利益来协助人道主义行动。联合国的声明总结则说：「唯一的选择就是停火。」
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叙利亚北部的棋手和棋子
美军撤退
过去几年中，美军为库尔德人武装提供支持，协助后者抗击“伊斯兰国”恐怖组织，并且成功控制了叙利亚北部的大片区域。10月初，美国总统特朗普突然宣布美军将撤离与土耳其接壤的地区。这一突然之举，搅乱了叙利亚北部的格局。
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土军出击
美军撤离相当于送给土耳其一张出兵许可。叙利亚北部有着大量的库尔德人，现在出于实质上的自治状态。库尔德武装“人民保护军”(YPG)与土耳其境内的“库尔德工人党”有着密切联系，后者被土耳其认为是煽动分裂的恐怖组织。因此，土耳其认为YPG对其国家安全造成了威胁，需要跨境打击。
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抗击土军
YPG曾是美军在该地区打击“伊斯兰国”恐怖组织的重要盟友，现在他们直面土耳其大军压境。YPG武装人员缺少防空力量，更无空中力量，在面对装备精良的土耳其军队时，处于绝对劣势。
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遭到背叛
YPG是“叙利亚民主力量”(SDF)中最大的一支，除此之外还有阿拉伯、基督徒等团体的民兵武装，目前控制着叙利亚东北部国土。SDF在打击“伊斯兰国”的战斗中作出了重要贡献，现在他们则觉得遭到了美国的背叛。SDF警告，土耳其的攻势会让“伊斯兰国”恐怖分子在该地区死灰复燃。
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默契交易
多年来，阿萨德政府军与SDF之间的关系十分微妙，既有合作，也有冲突，还有默契。在土耳其发动越境军事行动之后，库尔德人与政府军达成了一项交易，让后者开进北部地区，抗击土军。
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普京偷笑？
俄罗斯一直是阿萨德政权的重要盟友。在眼下的乱局中，俄罗斯俨然成了阿萨德政权与土耳其之间的中间人，俄军也迅速开进，成为了叙利亚政府军与土耳其军队之间的缓冲。俄罗斯此前指责美国在北部扶持库尔德人是在分裂叙利亚。
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土军盟友
土耳其在叙利亚境内也有盟友：叙利亚国民军(SNA)。这个武装组织脱胎于前些年的叙利亚反对派武装“自由叙利亚军”，他们既与阿萨德政府军为敌，也打击库尔德人为主的SDF。在土耳其的协助下，SNA武装人员现在也在攻击库尔德人武装。
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死灰复燃?
恐怖组织“伊斯兰国”有可能再次走向前台。本来，他们已经在今年3月被基本击溃，数万武装人员以及他们的家属被看押在库尔德控制区的俘虏营里。土军发动对库尔德武装的袭击后，估计已经有近千名“伊斯兰国”成员逃离了俘虏营。如果局势进一步混乱，“伊斯兰国”很有可能在该地区重新组织起武装力量。
作者: Uta Steinwehr, Cristina Burack