联合国千亿美元气候基金有解？ 传拜登将宣布「好消息」

（德国之声中文网）据一名联合国官员20日在一场闭门会议后表示，美国总统拜登预计将宣布有关解决1000亿美元全球气候基金短缺的好消息。

在达成巴黎气候协议前，已发展国家承诺从2020年起，每年调动1000亿美元，以支持较贫穷国家来适应气候变迁，但至今仍约有200亿美元的缺口。

美国总统拜登21日将在联合国大会发表演说，这是他首度以总统身分出席联合国大会发表演说，他的气候特使克里（John Kerry）则代他出席了由英国和联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）召开的会议。

这位联合国官员表示，「我们的确在会议中从美国代表听到......将会有一些好消息」，并补充，这是「美国代表发出积极的观点和信号」。他并说，「我们并不知道细节，但期盼这有助厘清，美国将如何协助募集这1000亿美元基金」。

最近一系列的科学报告都描绘了地球未来的暗淡景象，拜登的这项宣布可望为气候变迁问题带来一丝希望，因为主要碳排放国，仍继续以惊人的速度排放温室气体。

约翰逊：对各国气候承诺「沮丧」

共同主持会议的英国首相约翰逊（Boris Johnson）指责各国领导人未能履行其对该2020年到2025年每年要提供1000亿美元的承诺。他呼吁各国领袖信守承诺，确保每年对联合国气候基金提供1000亿美元。

英国将于11月在格拉斯哥举办至关重要的COP26气候峰会。约翰逊说：「每个人都点头，我们都同意必须做些什么」，然而，「我承认，我越来越沮丧，你们中许多人所做的事情还远远不够，」他补充说。

上周，经济合作暨发展组织（OECD）证实，2019年只募集了796亿美元。约翰逊在会后向记者提到瑞典和丹麦，并说：「我们从一些工业化国家听到了......微弱的进展迹象，」这两个国家已经宣布，他们将把50%或更多的气候融资用于发展中世界已适应气候变迁，这是联合国的另一个关键目标。

约翰逊并补充说：「让我们看看美国总统明天会怎么说，」似乎暗示了即将到来的一些消息，并强调，「美国是至关重要的，这将向世界发出一个巨大的强有力的信号」。

气候融资承诺「脱离轨道」

代表美国出席周一会议的美国气候特使克里说，华盛顿将在COP26气候峰会前，提供更多的气候援助。 古特雷斯在会议后告诉记者，他听到了关于提高财政支持，以帮助发展中国家应对气候变化这个「令人鼓舞的声明」。

一名联合国官员将该讨论描述为是对峰会的期待表现出「诚实」，并且有一种「我们有麻烦了」的集体意识。讨论的目的是确保会议成功，即使报告显示主要国家在减排目标和气候融资承诺方面远远偏离轨道。

联合国上周五（17日）发布一份关于各国在巴黎气候协议下的承诺的分析报告显示，2030年的全球碳排放量将比2010年高出16%，这个数字远远低于科学家所说的到2030年减少45%以避免灾难性气候变化的目标。

经济合作与发展组织周五发布的另一份报告称，富国在2019年增加了不到2%的资金后，很可能达不到去年为帮助发展中国家应对气候变化而捐助1000亿美元的目标。

古特雷斯的气候行动特别顾问塞尔温哈特（Selwin Hart）说，古特雷斯还敦促捐助国和多边开发银行在实现他的目标方面取得进展，即把专门用于帮助各国适应气候变化的资金份额从目前的21%提高到50%。

格林纳达气候变化和环境事务部长西蒙·斯蒂尔（Simon STIELL）说，从现在到峰会的几周时间里，G20集团正面临着压力，要加强其国内减排目标和提供国际气候援助的承诺。

（路透社、法新社）

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