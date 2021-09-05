 联合国募款助阿富汗 布林肯驳中国「背弃盟友说」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.09.2021

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联合国募款助阿富汗 布林肯驳中国「背弃盟友说」

如何避免阿富汗陷入人道危机最近成为关键。联合国13日为阿富汗筹资了10亿美元，德美两国也将各自加码。與此同时，中国影响也成为美国检讨撤军的其中一个焦点。

USA Washington | Aussage Anthony Blinken zum Afghanistan Rückzug

美国国务卿布林肯13日就阿富汗撤军一事赴国会听证，席间遭共和党议员强烈质问。

（德国之声中文网）联合国周一 (9月13日)在日内瓦举办了一场针对援助阿富汗的会议，希望在12月之前募集到6.06亿美元，以维持阿富汗正常运作。

在会议于当天下午结束时，联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）宣布捐助者已认捐超过10亿美元。联合国表示，这笔人道主义援助资金将用于维持数百万阿富汗人的医疗服务、供水和卫生设施。此外，资金也将设立教育项目支持妇女和儿童。

由于350万阿富汗人在国内流离失所，因此这笔资金也将提供给他们紧急避难所以及粮食援助。世界粮食计划署阿富汗国家主任，麦可葛萝蒂（Mary-Ellen McGroarty) 告诉德国之声，乾旱和新冠病毒大流行道致 1400 万人处于严重飢饿状态。

除了筹募的资金外，德国外长马斯（Heiko Maas）13日也表示，德国对阿富汗和该地区的人道主义援助增加了 1 亿欧元。「我们计划之后再提供 5 亿欧元来支持阿富汗及其邻国。」

Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister in Slowenien

德国外长马斯说，会向阿富汗及周遭地区捐助1亿欧元的人道援助金。

美国驻联合国大使格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）也在会议上表示，华盛顿将为阿富汗提供近6400万美元的人道主义援助。

她说：「如果塔利班不坚持人道主义原则，人道主义援助机构就无法开展工作。」

此外，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）也承诺，美国将继续支持对阿富汗进行人道主义援助，但是这些援助将透过非政府组织和联合国机构来执行。他说，阿富汗除了深受政治动盪影响外，还面临乾旱的威胁，这使阿富汗陷入粮食耗尽的风险中。

布林肯表示：「我们需要尽一切努力，确保阿富汗人民不会遭受比现在更多的痛苦。」

路透社报道，美国已从阿富汗撤离了12.4万人，其中包含美国人与身处险境的阿富汗人。截至上周末，约有100名美国人仍滞留阿富汗。

布林肯说，到 9 月底，大约 60,000 名在战争期间为美国政府工作的阿富汗人将被接纳进入美国。他说这是一项优先计划，而他们也仍在努力撤离更多的人。

布林肯：「中国最希望美国深陷阿富汗」

在美国，国会议员也开始就阿富汗撤军一事进行检讨。布林肯13日出席国会众议院外交委员会听证会，为拜登政府从阿富汗撤军的政策辩护。这是自塔利班接管阿富汗以来，首次有拜登政府官员向国会议员公开作证。席间至少有一名共和党议员要求布林肯辞职。

在听证会上，与中国有关的议题也不断被提起。委员会首席共和党议员麦考尔（Michael McCaul）就质疑，为何拜登政府没有保留像是巴格兰空军基地（Bagram Air Base）这样的军事资产，并认为未来这个基地可能会由中国来接管。

Afghanistan | Evakuierungsflug am Flughafen Kabul

美军在8月31日自阿富汗完成撤军。然布林肯说，关于那些帮助过美国的阿富汗人的撤离计划，目前仍在进行中。

此外，美国的撤军也让外界讨论起美国对其盟友的承诺。共和党众议员史密斯（Chris Smith）以《环球时报》报道质询布林肯，指出在美国忙着从阿富汗撤军之时，中国媒体强力对台湾宣传「美国抛弃盟友」论，暗示未来美国也会同样抛弃台湾。

对此，布林肯回复：「无论他们如何大肆宣传，中国最希望的不过是美国继续深陷阿富汗战争，也许5年、10年或20年，这将严重违反美国战略利益，也违反中国的战略利益。」不过，布林肯并未解释为何这违反中国的战略利益。

DW.COM

塔利班宣布成立伊斯兰主义的「看守政府」，名单出炉让不少人大失所望。人权团体也呼吁，目前积极介入的中俄两国应该关注妇女和儿童的权利。

美国国务卿布林肯8日抵达德国，与盟国讨论阿富汗问题，目前共识为塔利班成立的过渡政府并未给出乐观信号，至於中国将向阿富汗紧急提供价值2亿元人民币的物资援助。

美国国务卿布林肯下周将访问美国空军位于德国莱茵兰-普法尔茨州的拉姆施泰因空军基地（Ramstein Air Base）。目前停留在德国境内等待进一步安置的阿富汗人人数在1.7万到1.9万之间。

共和党众议员费茨派垂克（Brian Fitzpatrick）则询问布林肯，若乌克兰、台湾受到俄罗斯、中国入侵，是否愿意明确表达美国「不惜一切代价」以表达支持？布林肯回应：「当然，美国会履行对两国的承诺。」

同时，不少议员也强烈质疑拜登政府的撤军决策。密苏里州共和党众议员瓦格纳（Ann Wagner）就直说：「拜登政府极其无能的撤军让美国和世界变得更加不安全。国务卿先生，这次灾难性的撤退，你是否会承担任何责任，还是你还想称之为成功？」

对此，布林肯回复他愿意负起决策的责任，但同时他也反复强调，阿富汗撤军决策是共和党前总统特朗普与塔利班达成的协议，而拜登政府并没有考虑重新谈判，因为塔利班威胁要再次开始杀害美国人。

布林肯说：「没有证据表明我们再待下去能让阿富汗安全部队或阿富汗政府变得更有韧性。」

民主党议员曾表示，他们希望听证会不仅讨论拜登在喀布尔被塔利班占领前担任总统的7个月期间，也要讨论美国过去20年间在阿富汗期间、不同党派总统领导下所做的决策。

（综合报道）

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