联合国：加沙战争七成死者为妇孺

加沙冲突造成的丧生者中，女性和儿童的比例令人震惊。联合国人权事务高级专员办事处发布最新报告指出，这表明存在系统性地违反国际人道法基本原则的行为。以色列方面随即对此作出回应。

（德国之声中文网）联合国人权事务高级专员办事处（OHCHR）周五（11月8日）发布报告指出，加沙冲突70%的丧生者为妇女和儿童，这表明存在系统性地违反国际人道法基本原则的行为，包括区分原则和相称性原则。

国际人道法的区分原则要求冲突各方在任何时候都要区分平民和战斗人员，即只能对战斗人员发动攻击。相称性原则要求军事行动所造成的损失和伤亡不得超过预期要得到的军事优势。

儿童占比最大

联合国人权高专办介绍，它一直在核实因空袭、炮击和其他敌对行动而在加沙死亡的人员的个人信息。其发布的报告指出，在2023年11月至2024年4月期间，共有8119起死亡事件得到核实。其中约80%是在住宅楼或类似住房中遇害的，其中44%为儿童，26%为妇女。也就是说，在已核实的死亡人数中，儿童占最大比例。该报告还指出，最具代表性的三个年龄段分别是5至9岁的儿童、10至14岁的儿童以及0至4岁的婴幼儿。

实际死亡人数可能远高于上述数字，许多死亡事件尚未得到核实，成千上万的人至今仍被埋在废墟之下。哈马斯控制的加沙卫生部表示，自2023年10月7日以来，加沙地带死亡人数已超过4.3万人，其中大部份的死者是妇女和儿童。这一数字未能得到独立验证，激进的伊斯兰主义组织哈马斯被诸多国家列为恐怖组织。去年10月7日，哈马斯从加沙对以色列发动突袭，造成约1200 人死亡，250名人质被绑架，以色列随后进行了持续至今的大规模反击。

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呼吁追责

联合国人权高专办还表示，最新报告广泛审查了加沙冲突中杀害平民及其他违反国际法的行为，这些行为在许多情况下或将构成战争罪。报告中提到，国际法院在其关于临时措施的一系列命令中，强调了以色列在防止、保护免受以及惩罚种族灭绝行为等方面的国际义务。

联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）强调：“至关重要的是，必须通过可信、公正的司法机构对严重违反国际法的指控进行应有的追责，并在此期间收集并保存所有相关信息和证据。”

联合国人权高专办的报告还指出，以色列官员反复表示，冲突的结束取决于对加沙的彻底摧毁以及巴勒斯坦人的流亡。此外，报告还记录了将针对巴勒斯坦人的歧视、敌意和暴力合理化，甚至消灭巴勒斯坦人的努力。

该报告展示了平民如何首当其冲遭受袭击，包括以色列军队最初对加沙实施的“全面围困”，以及以色列政府继续非法阻止、阻碍和未能确保人道主义援助的进入，民用基础设施遭到摧毁，并且造成反复的大规模流离失所，以色列军队的这一行为造成了“前所未有的杀戮、死亡、伤害、饥饿、疾病和传染病”。报告同时指出，巴勒斯坦武装团体也以可能加剧平民伤害的方式开展敌对行动。

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以色列予以反驳

以色列驻日内瓦的外交使团对此报告表示坚决拒绝，并在声明中表示：“人权事务高级专员办事处再次未能准确反映当地的实际情况，无视哈马斯及其他恐怖组织在故意伤害加沙平民方面充当的广泛角色。”

以色列方面表示，哈马斯故意隐藏在平民中，并将其作为“人肉盾牌”，因此哈马斯应为平民的死亡负责。以色列报告称，每名武装分子身亡，大约有一名平民遇难，这一比例归咎于哈马斯。哈马斯则否认使用平民和包括医院在内的民用设施作为“人肉盾牌”。

以色列军方表示，他们已尽最大努力减少对平民的伤害，他们有一整套机制确保部队遵守武装冲突法，批准攻击的程序是受监管的多层程序，旨在为指挥官提供“所有合理可得的信息”。“每一项军事行动都遵循区分和相称性原则，并在执行前仔细评估对平民的潜在伤害，”以色列军方在一份声明中如是表示。

（联合国新闻、德新社、路透社）

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