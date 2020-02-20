联合国:几乎所有人都对女性有偏见

(德国之声中文网) 联合国开发计划署（UNDP）周四(3月5日)公布了一项涵盖全球75個國家、80％以上人口的人类发展报告。当中发现，几乎所有人都对女性都存有偏见，甚至有30%的男女认为男性殴打女伴是合理的。

报告指出，91％的男性和86％的女性至少有一个明显的偏见。50%的人认为男性是更好的政治领导人、40%认为男性会是更好的企业高管。调查也显示，不分男女，大多人都认为，大学教育对男性更为重要。如果工作职位短缺，男性应该优先得到工作。

报告内容提到，在50个女性教育程度比男性高的国家中，即便女性投入更多时间在工作上，平均薪资还是比男性少了39%。

为什么会这样?报告指出，过去一世纪以来，女性的确在政治、经济和社会权利上更受到保障。投票、教育和工作权都有所进展。入学的女童人数增加，孕妇死亡人数也持续下降。但是根深蒂固的偏见与歧视依旧存在，甚至在许多国家被强化。

实际数据也反映了偏见带来的结果。路透社报导，尽管男性和女性的投票率相近，但全世界议会中只有24％的席位由女性担任。在全球193个政府中，只有10位女性政府首脑。劳动力市场上的女性工资低于男性，而且担任高级职务的可能性小得多。在标准普尔500强公司中，不到6％的首席执行官是女性。尽管女性工作时间比男性多，但这项工作更有可能是无偿护理工作。

开发计划署署长斯坦纳(Achim Steiner)说，解决这种偏见是平等倡导者的下一个目标。他在声明中说：「过去为确保消除健康或教育差距而进行的工作非常有效。现在必须要转而处理更具挑战性的事：男女之间根深蒂固对于真正平等的偏见。

以国家看，在消除男性的歧视上，进步最多的是智利、澳大利亚，美国和尼德兰。但是在瑞典、德国、印度和墨西哥却出现倒退的状况。如果以女性来说，进步最多的是尼德兰、智利和澳大利亚。退步的则是瑞典、印度、南非和罗马尼亚。

此外，联合国下190几个国家和地区中，性别平等指数最高的分别是挪威、瑞士、爱尔兰、德国和香港。中国则是排名第85。

我们是怎么长大的

根据这份报告，虽然许多社会告诉小女孩说，她们以后想要做什么都可以，也投资她们的教育，但是却不给她们平等的机会，阻挡她们可能掌权的机会。

报告指出，许多性别规范和经验都是在家庭养成。父母的态度会一直影响孩子到青少年时期。比如说，孩童会观察父母如何分担有薪和无薪的工作。青少年则开始性别社会化的过程，许多根深蒂固的性别偏见也是在这时固着。

男性被强调要有「男子气概」、身体上能够忍受疼痛、参与运动竞赛，也被教导要经济独立，能够扶养家庭。另外男性也被提醒不能表现的像女生、不能示弱，甚至应该跟许多女性发生性行为，在关系中控制女性。做到了就会被奖赏，反之就会被惩罚。

许多女性从小在家中偶尔都是最后用餐跟吃最少的。这让女性较容易成为食物不足和营养不良的受害者。女孩也比较不被鼓励读科学、科技、工程、数学等科目。有些女孩也因为早婚使得人生受限，其中包含每年1200万强迫婚姻的受害者。

比起男性，女性受压迫的情况到了成年之后更明显，较常被要求负担无薪的照顾工作。女性也被要求担任孩子的主要照顾者。丈夫的意见影响到女性在职场工作的决定。能够拥有专业的女性不是有一个超级支持的伴侣就是无伴侣。女性虽然寿命较长，但比起男性却较少有退休保障。

报告最后指出，这些结构性的问题有待政策来解决。比如让男性真正能够请育婴假、加强暴力和歧视防治、落实男女在公民政治、社会经济与文化的平等参与等等。联合国开发计划署说，透过教育，可以提升认知，也可以采取激励措施，例如鼓励平等分担育儿的税收结构，或鼓励妇女进入男性主导的工作部门来消除偏见。