 联合国：全球3.45亿人挣扎在饥饿死亡线上 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.07.2022

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联合国：全球3.45亿人挣扎在饥饿死亡线上

联合国一份最新报告显示，燃料和食品价格飙升，导致全球饥饿人口大幅增加。乌克兰战争加剧了这一危机。

Südsudan Kandak 2018 | Frau & Sorghumhirsen nach Essensabwurf WFP

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世界粮食计划署本周表示，肯尼亚、索马里和埃塞俄比亚的大部分地区面临着严重的粮食不安全风险。非洲人生产粮食，但不是自产自销 。疫情和战争会改变这种生产模式吗？

联合国儿童基金会警告说，严重的营养不良症带来毁灭性后果，成为全球五分之一五岁以下儿童的死因。俄罗斯侵乌战争更使情况恶化。

俄罗斯侵乌战争正冲击着世界范围粮食供应，俄罗斯、乌克兰本是全球粮食出口大国。世界那些地区最受影响？欧盟是否面临粮食供应危机？

（德国之声中文网）联合国粮食计划署执行干事比斯利（David Beasley）本周表示，目前全球有3.45亿人因饥饿挣扎在死亡线上，创下新高。原因是能源和食品价格飙升。

而在今年年初，这个数字还是2.76亿人，至今已增加了24%。2020年初，新冠疫情爆发前，全球重度饥饿人口仅为1.35亿。

联合国粮农组织、世界粮食计划署、世界卫生组织等无关联合国机构周三（7月6日）共同发布了2022年《世界粮食安全和营养状况》报告

根据该报告，2021年，全球受饥饿影响的人数已达8.28亿，较2020年增加约4600万，自2019年新冠大流行爆发以来累计增加1.5亿。

"这是一个现实的危机，而且有可能在接下来几个月继续恶化。"比斯利在报告发布会上说："更令人担忧的是，如果对这一群体进行细分，45个国家的5000万人离严重饥荒只有一步之遥"。报告指出，粮食供应问题在非洲和中东地区尤为严重。

Ukraine | Weizenfeld in der Region Odessa

乌克兰和俄罗斯是重要的小麦出口国

脆弱的供应链

报告还指出，鉴于各国在疫情后经济复苏的程度不同、受气候变化以及武装冲突的影响，消除饥馑的努力遇到的挑战在增加。乌克兰战争对全球粮食安全产生了严重影响，而此前粮食供应链因疫情已经备受压力。

乌克兰和俄罗斯是重要的谷物和葵花籽油出口国。两国的小麦和大麦出口占到全球总出口量的三分之一，葵花籽油占全球总出口量的一半。俄罗斯和白俄罗斯则是全球最大的钾盐出口国。钾盐是化肥的重要原料成分。

比斯利敦促寻找政治解决的方案，以允许被他称为"世界面包篮"的乌克兰的小麦等谷物重新进入全球市场。他呼吁为人道主义组织提供资金，以应对前所未有的饥饿；他还呼吁各国政府抵制贸易保护主义措施并出资援助全球最贫穷国家。

他说，如果上述措施迄今已得到落实，"乌克兰战争不会造成今天这样灾难性的全球影响。"

 

（美联社、德新社、联合国新闻）

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