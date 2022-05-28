联合国：全球难民数量超过一亿创纪录

（德国之声中文网）联合国机构--联合国难民事务高级专员办事处（UNHCR，简称难民署）称，全球范围为躲避冲突、暴力、人权侵犯和迫害而出逃者数量惊人，在历史上首次超过1亿，相当于世界总人口的百分之一以上。

"应是警钟"

联合国难民事务高级专员格兰迪（Filippo Grandi）说： "一亿是一个严酷的数字，让人深省，同时也令人震惊。这是一个永远不该创下的记录。它应成为警钟，促使各方尽快解决和防止出现破坏性冲突、消除导致无辜民众被迫逃离本土的根本原因。"

根据联合国难民署的新数据，2021年底，全世界流离失所者人数升至9000万。埃塞俄比亚、布基纳法索、缅甸、尼日利亚、阿富汗和刚果民主共和国的旷日持久的冲突是主要原因。除此以外，还有乌克兰的战争。

自2月24日俄罗斯入侵乌克兰战争爆发以来，乌克兰境内有800万人背井离乡、650多万人逃往国外。在其邻国中，波兰目前接收乌克兰难民最多，达350万。联合国难民署同时报告说，新近，约200万乌克兰难民返国，其中有多少人永久返回家园、有多少人是暂时返乡，尚不清楚。

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根据联合国难民署提供的数据，世界上有一半的流离失所者流徙国内，数约5300万。

格兰迪：仅人道援助无法解决难民问题

格兰迪指出，目前，国际社会对俄侵乌战争难民做出非常积极的反应，表现出巨大同情心，"对全世界的所有危机我们都需要有类似的行动"。

他说，人道主义援助只能暂时用来应对冲突导致的结果，"要扭转（难民人数多）的趋势，唯一的解决方法是和平与稳定。这样，无辜的民众就不需要被迫在本国国内的危险和充满不确定性的逃亡中'赌博'。"

他强调，人道主义援助不是最终解决之道，唯一的解决办法是 "和平与稳定，这样，无辜者就不会被迫在国内的现有危险和危险的出逃和流亡之间做选择"。

联合国难民署将于6月中旬公布关于逃难和移民的详细年度报告。

躲避战火的乌克兰百姓 等待入境斯洛伐克 只要能离开乌克兰就安全了！人们抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

躲避战火的乌克兰百姓 战火无情 2月24日清晨，俄罗斯大举进攻乌克兰。据乌克兰当局通报，首都基辅周六夜间和清晨都遭到空袭。在无情战火下，许多乌克兰人无家可归。乌克兰卫生部长称，俄罗斯入侵乌克兰第四天，已有198名乌克兰人丧生。

躲避战火的乌克兰百姓 基辅战事持续紧张 首都基辅以及多个城市的激烈战斗仍在持续。2月27日凌晨，基辅郊区传出有储油槽遭到攻击并发生巨大爆炸。基辅市区28日再次拉响空袭警报，市中心传出数次爆炸声响。此外，经历了夜间轰炸后，俄罗斯军队攻入位于乌克兰东北部的第二大城哈尔科夫。

躲避战火的乌克兰百姓 被击中的民宅大楼 基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

躲避战火的乌克兰百姓 寻找掩护 基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

躲避战火的乌克兰百姓 暂时的栖身之所 基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

躲避战火的乌克兰百姓 泽连斯基：“我们都在这里” 乌克兰总统泽连斯基周六发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

躲避战火的乌克兰百姓 逃离战火 部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚开始接收来自乌克兰的难民 。联合国估计，至少已有15万人逃往邻国避难。

躲避战火的乌克兰百姓 搭火车前往波兰 乌克兰人口为4400万人。专家预测，成千上万、甚至数百万乌克兰人将逃离他们的国家。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

躲避战火的乌克兰百姓 大排长龙的逃难人潮 前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

躲避战火的乌克兰百姓 逃往匈牙利 一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。



（法新社，福音教通讯社）

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