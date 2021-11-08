联合国：全球有两亿七千四百万人急需救助

（德国之声中文网）联合国预计，明年将会有两亿七千四百万人，其中包括大批妇女和儿童，需要获得人道救助和庇护。联合国人道事务协调署负责人格里菲斯（ Martin Griffiths）在日内瓦表示，全球每29人当中，就会有一个人成为救助对象。同今年相比，明年全球需要救助者的人数将递增17%，其中受到饥荒威胁的人数则为四千五百万人。

格里菲斯表示，气候危机最直接的受害者也恰恰是这些最需要获得救助的人群，他们蒙受的损失最大。除此之外，持续冲突和政局动荡，也使世界许多地区的情况变得更加糟糕。新冠疫情仍在继续，而许多贫困国家却无法获得足够的疫苗。

格里菲斯强调："人道救助能够挽救这些人的生命。"处于危机中的人们需要获得一线希望。不过，他同时也表示，人道救助只能部分地解决问题，通过政治途径才能使冲突得到化解。

埃塞俄比亚的局势最为糟糕

联合国表示，目前埃塞俄比亚的局势最为令人担忧，当地政府军正在同提格雷人民解放阵线（TPLF)发生激战。格里菲斯表示，联合国的行动也取得了一些成绩，例如南苏丹遭受饥荒的大约五十万人已经得到了救助。他表示："也门大约一千万人获得了医疗救助，我们还为缅甸数百万人提供了疫苗。"

阿富汗饥荒示意图

格里菲斯表示，塔利班上台后的政局动荡、新冠疫情以及数十年来最严重的干旱，使得阿富汗目前有2400万人急需获得救生物资。他说："我们从未离开过阿富汗。我们即将在阿富汗启动的2022救助项目，其规模是今年的三倍。"

联合国需要四百亿美元资金

联合国预计，明年需要大约410亿美元资金用于人道救助计划。联合国计划用这笔资金为63个国家中的一亿八千万人提供食品、住房、药物以及其他人道援助物资。

但迄今为止，出资国只为明年提供了170亿欧元。格里菲斯再度呼吁国际社会慷慨解囊，以缓解急需救助者的困境，他们当中包括很多妇女和儿童。

（美联社，德新社，法新社，路透社）

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