 联合国：全球五千万人沦为现代奴隶 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.09.2022

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联合国：全球五千万人沦为现代奴隶

周一公布的一项联合国研究显示，全球范围内约有5000万人陷入强迫劳动或强迫婚姻。

联合国：全球有五千人成为现代奴隶

联合国：全球有五千人成为现代奴隶

（德国之声中文网）周一发布的一项联合国研究发现，目前全球范围内，大约有五千万人处在强迫劳动或强制婚姻的困境中。这项由两家联合国机构和自由迁徙基金会进行的调研显示，近年来陷入现代奴隶制的人数有所增加。

报告有哪些内容？

该研究发现，截至去年年底，有2800万人被强迫劳动，而约2200万人生活在强制婚姻中。

2016年至2021年期间，陷入强迫劳动或婚姻中的人数增加了1000万。

联合国国际劳工组织（ILO）负责人赖德（Guy Ryder） 在一份声明中表示："令人震惊的是，现代奴隶制的问题丝毫没有改善，没有任何理由让这种侵犯基本人权的行为继续存在下去。"联合国制定的目标是，在2030年前彻底消除所有形式的现代奴隶制。

疫情和气候变化加剧现代奴工现象

研究发现，疫情使现代奴工现象变得更为严重。而气候变化和武装冲突 "也使就业和教育受到前所未有的干扰，并导致了极端贫困和难民数量的增加。"

联合国的报告中称，每五个从事强制劳动的人当中，就有一名是儿童，其中一半以上还受到性剥削。

报告中还称，从事强制劳动者当中，有14%是国家当局所强加的工作，报告对美国等国家监狱中的强制性劳动表示担忧。报告还就中国新疆地区再教育营中可能存在的强迫劳动问题进行了讨论。

 

（路透社，德新社）

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