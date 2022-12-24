联合国儿童基金会“2023年度摄影作品” – 直面儿童的挣扎

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通过联合国儿童基金会本年度获奖作品，观众中将能看到世界各地、特别是冲突地区男女孩童的真实生活画面。
波兰摄影师Patryk Jaracz 拍摄的这幅获奖作品中，五岁的艾琳娜正在朋友陪同下练习骑自行车。画面捕捉到了乌克兰西北部一片草地上的轻松时刻，似乎至少可以让人暂时忘却战争带来的痛楚。前一天晚上，附近被无人机击中的油库，至今仍浓烟滚滚。
Oliver Weiken这幅获得二等奖的摄影作品，反映的是阿富汗首都喀布尔北部奇纳拉克山区（Chinarak）挖煤男孩们的生活。这些十岁的男孩子们每天只能挣到几欧元。在阿富汗，童工现象并非新生事物，但随着塔利班重新上台以及粮食歉收，为了生计而出外打工的男孩儿也变得越来越多。
联合国儿童基金会在谈到2023年获奖作品时表示：“我们看到了勇气，也看到了苦难。我们看到儿童成为系统性暴力、贫困和权利缺失的受害者。这些令人痛心的画面牵动着我们的心弦。”图为联合国儿童基金会德国分部负责人、德国总统夫人Elke Buedenbender同一等奖获得者Patryk Jaracz在一起。
撒普罗诺瓦（Natalya Saprunova）出生在俄罗斯，她的作品描绘了她在西伯利亚东北部雅库特草原和森林中原住民 - 鄂温克人当中度过的、不断变化中的童年生活，并因此获得了三等奖。鄂温克人原本以饲养驯鹿为生，但随着淘金者、伐木工人以及传教士的到来，鄂温克人的生活正在发生巨大的变化。
德国摄影师洛瓦（Michael Löwa）是2023年度荣誉奖得主。德国约有3.5万少年儿童是一型糖尿病患者。他们必须随时监测自己的血糖指标。约翰内斯就是他们当中的一位，爱犬恩雅（Enya）是他的得力助手。接受过专门训练的恩雅能够嗅出约翰内斯血糖指标的危险波动，并会用爪子敲击铃铛，及时提请约翰内斯父母的注意。
哈蒙德（Robin Hammond)出生于新西兰，他在美国的五个州为青少年拍摄了肖像照。这是佐治亚州11岁男孩柯林在讲述他的人生、心理以及焦虑：“我以前认为学校里很安全，但自从临近州发生校园枪击案后，我常常感到害怕，我觉得学校也没有以前那么安全了。”
英国摄影师特伦查德（Tommy Trenchard）来到塞拉利昂，以揭示气候变化对八岁男童卡马拉（Ndole Kamara）的影响。画面上，海浪拍打着尼扬盖岛（Nyangai Island）一户人家的外墙，而卡马拉就坐在这家人用来熏鱼的小屋外。每当岛民们的房屋被海水淹没，他们就会在岛内纵深地带重新安营扎寨。但好景不长，海水步步紧逼，很快就会靠近。
在西孟加拉邦的普鲁利亚，摄影师巴塔查尔杰（ Supratim Bhattacharjee）捕捉到了一名小女孩在康萨巴提河床上挖洞取水的画面。当地民众不得不想法设法解决严重缺水的问题：有人徒步数公里寻找新水源，有人则寄希望于挖掘河床。很多村庄的水井，要么不出水，要么只出脏水。
这是一个令人悲伤的数字：根据联合国儿童基金会的统计，自2005年以来至少有12万名儿童在战争、武装冲突中丧生或者致残。
德国总理肖尔茨本周二在联合国大会上发言，警告联合国在寻求乌克兰和平的过程中不要采用 "虚假的解决方案"，因为"没有自由的和平叫压迫，没有正义的和平叫独裁”。乌克兰总统泽连斯基当天也在联合国大会上发表现场演讲。
尽管国际社会要求立即停火的呼声越来越高，人质家属也在不断向以色列政府施加压力，但以军在加沙的攻势仍在继续。以色列军方表示，他们在加沙地带发现了一个巨大的隧道工事。
德国外长贝尔博克呼吁国际社会依照联合国宪章向俄罗斯总统普京发出明确的信号。西方七国呼吁中国发挥对俄罗斯的影响力。
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