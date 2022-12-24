联合国儿童基金会“2023年度摄影作品” – 直面儿童的挣扎

俄罗斯：原始森林里的孩子们

撒普罗诺瓦（Natalya Saprunova）出生在俄罗斯，她的作品描绘了她在西伯利亚东北部雅库特草原和森林中原住民 - 鄂温克人当中度过的、不断变化中的童年生活，并因此获得了三等奖。鄂温克人原本以饲养驯鹿为生，但随着淘金者、伐木工人以及传教士的到来，鄂温克人的生活正在发生巨大的变化。