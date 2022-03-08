 联合国：俄罗斯入侵导致450万人流离失所 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2022

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联合国：俄罗斯入侵导致450万人流离失所

国际移民组织(IOM)称，自15天前俄罗斯入侵以来，已有250万人逃离乌克兰，200万人在乌克兰境内流离失所。

Ukrainische Flüchtlinge an der Grenze zu Polen

逃离乌克兰家乡的也包括许多青少年

（德国之声中文网）国际移民组织(IOM)称，自15天前俄罗斯入侵以来，已有250万人逃离乌克兰。国际移民组织发言人狄龙（Paul Dillon）说，这些数字来自各国政府，是截至周五（3月11日）上午（格林尼治标准时间）的最新数据。

狄龙说，其中超过150万难民去了波兰。逃离乌克兰的人中约有11.6万不是乌克兰人，而是 "第三国公民"。

联合国难民事务高级专员格兰迪（Filippo Grandi）给出的乌克拉难民人数也是250万，并说联合国难民署估计大约有200万人在乌克兰境内流离失所。

观看视频 01:46

带着小猫“金吉儿”一起逃难

俄罗斯官方通讯社塔斯社周五援引一位身份不明人士的信息报道称，自2月24日战争开始以来，已有20多万人从乌克兰及其两个由俄罗斯支持的反叛地区--顿涅茨克和卢甘斯克--逃离到俄罗斯。

更多阅读：8万多乌克兰难民来到德国

纳瓦尔尼呼吁俄罗斯人制止疯狂的普京

被监禁的俄罗斯当局反对者纳瓦尔尼（Alexei Navalny）呼吁周日在俄罗斯各地举行反战抗议活动。

纳瓦尔尼在Instagram上发帖说："如果俄罗斯人民现在起来反对战争，疯狂的普京将被迅速制止。"

"即使看起来大家要么躲开，要么恐惧，你们也需要在每个周末都去参加反战集会。"他说，"你们是反对战争和死亡运动的中流砥柱。"

更多阅读：抗议入侵乌克兰！ 俄罗斯多城爆发示威

 

（美联社，德新社等）

 

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