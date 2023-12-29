联合国：以军向救援车队开火！

（德国之声中文网）联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）周五（12月29日）表示，一支返回北加沙地区的援助车队遭到以色列军队枪击。 根据UNRWA负责人怀特（Thomas White）的说法，这支车队于周四遭到袭击，该车队沿着以色列军队批准的的安全路线行驶。 怀特在社交媒体X上写道：“以色列士兵在援助车队从加沙北部沿着以色列军队批准的路线返回时，向车队开火。我们的国际车队队长及其成员未受伤，但一辆车受损。”

以色列表示正在调查此事。周五早些时候，联合国人道主义事务协调员格里菲思（Martin Griffiths）表示，给加沙地带急需援助的巴勒斯坦民众提供帮助遇到一系列困难，原因包括“卡车进入加沙前需要经过三层检查”、“被拒绝物品清单不断增加”以及“车队遭到枪击”等等。

以哈陷僵局 以总理内塔尼亚胡支持率低迷

极端组织哈马斯的高级官员周五参加在埃及首都开罗举行的会谈，讨论一项可能结束长达近3月冲突的以哈停战计划。埃及提出的这一建议分为三个阶段：释放在加沙的 40 名以色列人质，同时释放以色列监狱中的 120 名巴勒斯坦囚犯；哈马斯和法塔赫举行会谈；最终组建一个临时政府，负责管理监督加沙的人道主义援助和重建。协议内容还规定以色列军队从该地区全面撤离。

目前尚不清楚以色列是否会同意这些条款，因为以方曾表示，其目标是消灭哈马斯（许多专家认为这是不可能的），并在战争结束后保持对加沙的军事控制。

（路透社，法新社，德新社等）

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