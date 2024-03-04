联合国人权高专: 中国在新疆和西藏侵犯基本权利

（德国之声中文网）在向联合国人权理事会提交的全球最新人权状况报告中，联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Turk）呼吁中国政府，落实联合国人权办公室和其他人权机构提出的建议。这些建议"涉及违反基本人权的法律、政策和做法，包括在新疆和西藏地区"。

他还补充说："我正在与港府就香港国安法方面的持续关切进行接触。"

北京继续收紧对香港的箝制

北京被指关押上百万维吾尔族和其他穆斯林少数民族。中国政府坚决否认这些指控。2022年，蒂尔克的前任巴切莱特（Michelle Bachelet）在任期结束前夕，发布了一份关于新疆人权情况的报告，表示新疆可能存在反人类罪，中国则反对报告结果。

报告内容称，中国在新疆对维吾尔人及其他少数民族实施酷刑的指控是可信的，但文件没有将北京在新疆的行动定性为"种族灭绝"，而美国和一些西方国家已提出过这种指控。北京做出否认的表态，并坚称其在新疆的行动有助于打击极端主义。

蒂尔克表示，联合国人权高专办公室正与中国就反恐政策、性别平等、少数民族保护、公民空间以及经济、社会和文化权利进行对话。他说："在我们向前迈进的过程中，对话取得具体成果非常重要。"

中国在新疆打造另类现实

呼吁中方修改"寻衅滋事罪"这一模糊罪名

蒂尔克承认中国在发展和消除贫困方面取得了进步，但敦促对方在推行这些政策的同时进行改革，"使相关法律和政策与国际人权标准相一致"。他接着进一步具体指出："我特别呼吁中方修改《刑法》第293条中'寻衅滋事罪'这一模糊的罪名，并敦促释放因违反此类法律被拘的人权捍卫者、律师和其他人。"

今年 1 月，联合国人权理事会对中国人权记录的重要审议会议上，西方国家对中国提出了严厉的批评，但也有国家，包括俄罗斯和伊朗，对中国政府大加赞扬。这是一场定期的审议，193个联合国会员国均需每4到5年接受一次审查，以评估其人权记录。

中国坚持表示在改善民众生活、消除贫困和保护权利方面取得了巨大的进步，并抨击批评者将权利问题 "政治化和武器化 "以干涉中国内政。不过，西方国家批评北京对公民自由的打压以及2020年出台的香港国安法。这项法案被指旨在打压亲民主抗议后的异议声音。

（法新社）

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