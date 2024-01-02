 联合国人权高专：迹象显示加沙有战争和反人类罪行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.01.2024

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时政风云

联合国人权高专：迹象显示加沙有战争和反人类罪行

加沙地带发生的人道苦难在全世界引起关注和控诉。与此同时，联合国人权高专办正在收集战争罪行的证据，为战争结束后追究司法责任做准备。

加沙地带的战争已持续近3个月

加沙地带的战争已持续近3个月

（德国之声中文网）联合国人权事务高级专员、奥地利人蒂尔克（Volker Türk）认为，有迹象表明，加沙战争中不但出现了战争罪行，也发生了反人类罪行。

他指出，这在巴勒斯坦方面表现为哈马斯于去年10月7日和8日发动的严重恐怖袭击、无差别火力攻击以色列以及从平民设施发起的军事行动。

蒂尔克认为，以色列方面对此做出的反应，也无法摆脱涉罪嫌疑。“在遵守人权以及国际人道主义法规方面”，以色列是否无可指责，他对此“严重存疑”。

蒂尔克呼吁德国和其他国家要求以色列遵守人道主义国际法，并在面对包括来自以色列政府的严厉批评面前捍卫联合国的立场。

炮火中的巴勒斯坦难民 无以为生

他指出，在以色列对加沙的空袭中，70%的受害者是妇女和儿童。“人们可以相信，被战火击中的大多数都是平民。”蒂尔克在接受德新社采访时说，“对巴勒斯坦人的集体惩罚”是一种战争罪行，“当然最后应由法庭来裁定，谁犯下了何种刑事罪行。”

被问到加沙是否也发生了反人类罪行，蒂尔克表示，目前还很难判断。这包括例如大规模或系统性的攻击平民等。蒂尔克说，为了就此做出判断，必须调查有关行动的背后是否确实存在这样的意图。而他认为有迹象显示，可能发生了反人类罪行：“鉴于（以色列）过度的和十分猛烈的轰炸，加上缺乏有效的人道主义救援，存在需要进一步澄清的重大关切问题。”

联合国人权高专蒂尔克

联合国人权高专蒂尔克

为司法追责收集证据

联合国人权高专办公室要求哈马斯释放所有从以色列被绑架的人质、停止无差别攻击，同时要求以色列停止轰炸加沙并提供充足的人道主义救援渠道。目前以色列只允许数量有限的货车进入加沙地带。人道援助组织还称，持续的轰炸使得有系统的分发救援物资无法进行。

蒂尔克表示，人权高专办在记录侵犯人权的案例，搜集证据。这虽然不能改变战争时期人们的处境，但对战争结束后的司法程序至关重要。

他还说，自己与所有对参战方有影响的国家保持着对话，包括美国、欧洲国家、埃及、约旦、卡塔尔和伊朗。

以色列2020年暂停了与联合国人权高专办的接触。原因是联合国人权理事会公开了一份参与以色列在巴勒斯坦地区违法建造定居点的公司名单。

要求加沙停火的国际呼声日益高漲

此次加沙战争的起因是伊斯兰主义组织哈马斯的恐怖分子在2023年10月7日在以色列边境地区制造的屠杀。这是以色列建国以来经历的最血腥的暴力袭击，1200人被杀，数百人被劫持为人质。

极端伊斯兰主义的哈马斯被以色列、美国、德国和其他国家认定为恐怖组织。根据由哈马斯控制的卫生部门公布的数据，战争爆发以来加沙地带已有22000人丧生。

 

（德新社）

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