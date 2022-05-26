 联合国人权高专称:访问新疆“不是调查” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.05.2022

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联合国人权高专称:访问新疆“不是调查”

联合国人权事务高级专员巴切莱特表示，她在中国充满争议的访问“不是调查”，并坚称她在新疆访问期间没有受到监管。中国官媒报道暗示她支持中国的人权观。

联合国人权事务高级专员巴切莱特

联合国人权事务高级专员巴切莱特

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巴切莱特在中国期间没有就新疆问题进行公开表态，令外界质疑此次访华的意义。与此同时，中国方面则在积极利用巴切莱特开展自己的宣传攻势，联合国人权高专办公室现在对中国官媒的错误引用进行了澄清。

在巴切萊特持續中國出訪之際，多名中國人權捍衛者的家屬連日來發布公開信，希望聯合國人權高專能在出訪期間，關注中國監獄中非法訊問與可能的強迫勞動之情況。此外，還有家屬憂心，中國正以防疫為名，發展新的打壓形式。

中国国家主席习近平周三与联合国高专巴切莱特视讯会晤，据中国官媒报道双方未提新疆。外界担忧，巴切莱特将被中共作为公关工具。专家认为，联合国此次访问表演性质居多。此前一天，国际媒体披露更多中国打压维族的证据引发关注。

国际媒体24日披露一份从新疆公安内部系统外流的文件，其中新疆再教育营的照片、机密指令等文件显示大量维族人遭到关押。德国外交部长贝尔博克周二与王毅通话，呼吁对相关指控展开透明调查。

(德国之声中文网) 联合国人权事务高级专员(Michelle Bachelet)周六（5月28日）表示，她在中国充满争议的访问"不是调查"，并坚称她在新疆访问期间没有受到监管。国际社会普遍认为中国在新疆地区存在大规模的人权侵犯行为。

巴切莱特对中国西部这片地区进行了已久计划的访问。中国政府被指控在那里关押了100多万维吾尔人和其他穆斯林少数民族，强迫妇女绝育和强迫劳动。

美国将中国政府在新疆的行为称为"种族灭绝"和"反人类罪"，北京对此坚决否认，称其维稳镇压是对遏制极端主义的必要措施。

巴切莱特受到人权团体和海外维吾尔族人的抨击，被认为跌入了中共安排的为期六天的宣传之旅，包括与习近平在线会晤。中国官媒报道暗示她支持中国的人权观。

巴切莱特办公室随后澄清说，她的讲话并不包含对中国权利记录的直接认可。

巴切莱特行程结束、仍在中国境内时，把这次访问说成是她与中国当局以及民间社会团体和学术界"坦诚"对话的机会。

她告诉记者："这次访问不是一次调查。"她后来坚称自己"不受监管地"接触了联合国安排在新疆会见的消息来源。

这是联合国人权事务高级专员17年来的首次中国之行，双方就她的访问条件进行了艰苦的谈判。联合国称这次访问既不是发现事实，也不是调查真相。

巴切莱特与习近平在线会晤

巴切莱特与习近平在线会晤

据巴切莱特的办公室称，她本周访问了新疆的乌鲁木齐和喀什，但没有公布照片或她行程的更多细节。

中国外交部发言人本周早些时候说，"巴切莱特高专在华期间的活动安排均是根据其意愿，经双方充分协商进行的"。

她的办公室说，她计划会见"民间社会组织、企业代表、学者"，但中国官媒只报道了她与习近平和外交部长王毅的会面。在会面期间，王毅赠送她一本英译版的《习近平关于尊重和保障人权的论述摘编》。

中方称，受疫情影响，巴切莱特采取"闭环"方式进行访问，没有记者随访。

本周，国际媒体公布了《新疆公安文件》，这是迄今为止最大规模关于"新疆集中营"的内部资料外泄事件。美国重申其观点，即巴切莱特的访问是一个错误。英国和德国也对这次访问表示了担忧。

(法新社)

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人权高专巴切莱特与习近平举行“宝贵”视讯会晤

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