联合国人权高专办：以色列解救人质行动或构成战争罪

上周六，以色列在加沙中部努塞拉特地区营救了4名人质。联合国人权高专办表示，以色列在人口密集区域执行任务，以及哈马斯在居民区扣押人质，双方行为都可能构成战争罪。

（德国之声中文网）联合国人权事务高级专员办事处（OHCHR）周二表示，以色列在营救四名人质行动期间杀害加沙地带平民，以及巴勒斯坦极端武装哈马斯在人口稠密地区扣押人质，这些行为都有可能构成战争罪。

以色列方面称，在空袭的掩护之下，周六执行的解救行动在加沙中部努塞拉特地区的一个居民区之中进行。哈马斯的武装人员将人质分别扣押在两栋不同的公寓楼中。

据加沙的卫生部门称，此次以军行动导致超过270名巴勒斯坦人死亡。

联合国人权高专办发言人劳伦斯（Jeremy Laurence）表示：“在人口密集区域进行袭击行动的方式，令人严重怀疑以色列军队是否尊重了战争法规定的区分、比例和预防原则。”

以色列解救四名被哈马斯劫持的人质 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

根据国际人道法，在作战中必须严格区分战斗人员和非战斗人员，是为区分原则。比例性原则是指必须在经过评估得出结论，认为平民的损失和损害预计不会超过预期的军事利益之后，才能对军事目标进行攻击。预防措施则是指武装冲突各方在选择攻击手段和方法时必须采取一切可行的预防措施，以避免或至少将对平民和平民财产的附带伤害保持在最低限度。

劳伦斯还表示，巴勒斯坦武装人员在如此人口聚集的区域扣押人质，是“将巴勒斯坦平民以及人质的生命至于更高的风险之上”。他强调：“冲突双方的所有这些行为，都可能构成战争罪。”

对于联合国人权高专办的这一表态，以色列常驻联合国日内瓦办事处指责该机构“诽谤以色列”，并强调“这场战争对平民的伤害首先是哈马斯蓄意将平民伤害最大化的战略所造成”。

以军执行营救人质行动之后的努塞拉特难民营 图像来源: Omar Naaman/dpa/picture alliance

2023年10月7日，极端伊斯兰恐怖组织哈马斯对以色列发动了恐怖袭击，以色列方面统计的死亡人数大约在1200人左右。随后以色列对加沙地带发动了轰炸和地面进攻，据哈马斯控制的加沙卫生部门统计，以色列军事行动至今已经造成超过3万7千名巴勒斯坦人丧生。

在袭击以色列的当天，持枪恐怖分子还劫持了大约250名人质，并将他们带到加沙。其中有100多名人质在去年11月为期一个星期的短暂休战期间得以释放，作为交换，以方也释放了大约240名被关押在以色列监狱中的巴勒斯坦人。

根据以色列的统计，目前还有116名人质仍然滞留在加沙地带。其中至少有40人已经被以当局认定为死亡。

（路透社）

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