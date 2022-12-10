 联合国人权高专办：人权在全球处于险境 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.12.2022

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新闻广角

联合国人权高专办：人权在全球处于险境

目前，发生在伊朗、乌克兰的侵犯人权行为占据了媒体头条。在12月10日国际人权日之际，联合国人权事务高专提醒人们，在其他一些关注度较低的危机中，人权同样被践踏，勿忘这些不在聚光灯下的人权危机。他也首次公开谈及联合国的《新疆人权报告》。

奥地利人图尔克（Volker Turk）在2022年9月被任命为联合国人权高专。他此前担任联合国秘书长办公厅主管政策事务副秘书长

奥地利人图尔克（Volker Turk）在2022年9月被任命为联合国人权高专。他此前担任联合国秘书长办公厅主管政策事务副秘书长

（德国之声中文网）海地、也门、阿富汗：联合国人权事务高级专员图尔克（Volker Türk）在周六（12月10日）的国际人权日之际，提醒人们注意那些“被遗忘的危机”。他说，这些危机不仅给直接受影响的人带来严重后果，而且很可能产生跨国界的连锁反应，并可能进一步破坏其所在地区的稳定。

图尔克周五在日内瓦说，在海地，暴力团伙在恐吓民众，这些团伙据报道是由有影响力的政客、商人领导。在也门，尽管已经实现停火，但仍有关于酷刑、任意逮捕、人口走私和性剥削的报道。在阿富汗，塔利班将女性驱逐出公共生活的做法是空前的。

不久前，图尔克刚刚访问了乌克兰。他表示，乌克兰民众在遭受着巨大痛苦。与此同时，他也提醒人们不要忘却发生在其他区域的人道主义危机。例如，在莫桑比克，德尔加杜角冲突爆发五年后，战斗仍在继续，人们被绑架，村庄被摧毁，近一百万人流离失所。在正在经历毁灭性干旱的索马里，今年1月至11月，在恐怖主义武装组织“青年党”（Al-Shabaab）袭击中丧生的人数同比增加了50%以上。

图尔克：我将与北京接触

这位联合国人权事务高专在周五也谈到中国新疆。他表示，想要就此前的联合国的《新疆人权报告》与北京进行接触，并称这份报告“非常重要，显示了非常严重的人权问题”。这是图尔克9月上任以来首次公开评论此事。

Schweiz | UN Menschenrechtsrat Michelle Bachelet

据路透社披露，北京曾向图尔克的前任米歇尔·巴切莱特施压，要求她不要公布这份新疆报告。巴切莱特在她8月31日卸任前的最后一刻才公布了这份报告。

图尔克说：“我本人将继续与（中国）当局接触。我非常有决心这样做。”

《世界人权宣言》问世74年

联合国大会于1948年12月10日通过并发表了《世界人权宣言》，其中将尊重人权描述为 “所有民族和国家所要实现的共同理想”。宣言称，对人权的不承认和蔑视“导致了野蛮的行为，这些暴行玷污了人类的良知”。

据“联合国难民援助组织”称，在今天，对人权的漠视仍在导致许多人不得不背井离乡。根据该机构的数字，目前全世界有超过1亿人处于流亡中。他们因为种族、政治、宗教、性别等原因受到歧视、排斥、迫害，不得不逃离家园。

“联合国难民援助组织”是联合国难民署的德国合作伙伴，其负责人鲁恩斯特罗特-鲍尔（Peter Ruhenstroth-Bauer）说：“我们必须积极支持那些遭遇人权侵犯的受害者。”

来自反对党基民盟的布兰德（Michael Brand）表示，德国总理肖尔茨必须向中、俄等专制国家表明态度，不会为了利益而损害人权

来自反对党基民盟的布兰德（Michael Brand）表示，德国总理肖尔茨必须向中、俄等专制国家表明态度，不会为了利益而损害人权

“肖尔茨必须向专制国家表明，不会为了利益损害人权”

德国的反对派政党和民间社会的代表要求，德国应该在这一点上出更多力。新教援助机构“世界面包”（Brot für die Welt）的主席普鲁因（Dagmar Pruin）说，目前德国的“红绿灯”执政联盟没有坚持落实其承诺、更加坚定地尊重、维护人权。

德国联邦议院基民盟/基社盟议会党团的人权和人道主义援助工作组组长布兰德（Michael Brand）说：“联邦政府，特别是联邦总理（肖尔茨）必须向俄罗斯和中国、以及欧洲的专制国家表明，不会为了自身利益而损害人权。”

（德新社，路透社）

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