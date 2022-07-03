 联合国人权高专：俄乌均难脱战争罪行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.07.2022

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联合国人权高专：俄乌均难脱战争罪行

联合国人权高专巴切莱特指出，调查显示，乌克兰战争中俄乌双方都犯下侵犯人权、违反人道主义以及国际法的罪行，但俄军战争罪行的程度和规模远超对方。

Ukraine | Butscha | Leichen aus einem Massengrab

（德国之声中文网）联合国人权高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）指责俄乌战争双方均有侵犯人权的行为，包括虐待战俘、施用酷刑，而责任人不会因此受到追究；强奸等其它性暴力在俄军和乌克兰军队控制地区皆有发生。此外，双方都在民用建筑附近设置了军事设施，从而让无辜平民成为"人肉盾牌"。

巴切莱特周二（7月5日）在日内瓦联合国人权理事会公布了一份乌克兰战争期间人权状况的报告。她呼吁停止这场"毫无意义"的战争："杀戮、酷刑和任意逮捕必须结束"。

"大量的平民伤亡和对民用基础设施造成的破坏程度，必须继续引起严重关切--俄罗斯武装部队的攻击不符合国际人道主义法。"但她同时指出，乌克兰武装部队在该国东部地区"看来也没有完全遵守国际人道主义法，虽然规模要小得多"。

Schweiz | UN Menschenrechtsrat | Michelle Bachelet

即将卸任的联合国人权高专巴切莱特

DW.COM

這起造成多人死亡的商場襲擊事件，烏克蘭將矛頭指向俄羅斯，稱之為精心策劃的攻擊，目前搜救行動仍在進行中。西方領導人則承諾，只要戰爭仍持續，將繼續支持基輔。

乌克兰法官的判决指出，这名士兵执行上司命令蓄意杀害乌克兰平民，罪行严重，以至于无法减免。法律界人士预计，该案为今后制定了标准。

聯合國對於戰爭罪的定義，是在武裝衝突期間對平民或敵軍犯下嚴重違反國際法的行為。現在不只俄羅斯被調查，烏克蘭也被指控犯下此罪。

根据人权高专办的统计，截至7月3日，乌克兰全境有的4889名平民在冲突中死亡，其中包括335名儿童。巴切莱特说，实际的伤亡可能比这一数字高得多。大多数平民伤亡是由在居民集中地区使用爆炸性武器造成的。此外，至少有400处医疗卫生和教育设施遭毁坏。

巴切莱特指出，越来越多的证据表明，俄军实施了非法杀戮，甚至集体处决。仅5月15日，在基辅及周边地区就发现了1200具平民尸体，另外，人权高专办公室正在努力证实300多起关于俄罗斯军队在与当下战斗无关的情况下杀人的指控。

报告称，在俄方控制的领土上，任意拘捕平民的情况也很普遍。此外，针对双方都有实施酷刑和虐待的"令人震惊的报告"，包括对战俘。

巴切莱特指出，乌克兰警方和秘密情报部门SBU拘捕超过一千名涉嫌"通俄"的乌克兰人的做法，不符合国际人权规范。报告称有12人在被司法拘押后失踪。

观看视频 02:10

乌克兰战争：从乱坟岗中辨认尸体

对联合国人权高专的报告，俄乌双方已做出回应。乌克兰副外长扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）称，俄罗斯已经表明该国"完全无视国际法和人权"。

俄罗斯常驻联合国日内瓦代表乌斯季诺夫（Evgeny Ustinov）则表示，人权高专办的言论是 "自我降格"，该机构现在是"针对俄罗斯的造谣运动的一部分"，是"基辅恐怖分子政权"的帮凶。

曾任智利前总统、现年70岁的巴切莱特的4年任期即将结束。本周是她最后一次在联合国人权理事会发言。今年5月，巴切莱特的中国新疆之行受到广泛质疑。批评者认为她的访问无法对中国人权状况做出全面、独立的评估，效果只会是提北京当局"粉饰"劣迹。还有呼声要求她辞职。6月，巴切莱特宣布自己不会寻求连任。

 

（法新社、天主教新闻社）   

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