联合国人权组织严厉谴责香港国安法判处未成年者

（德国之声中文网）联合国人权高级专员发言人沙姆达萨尼（Ravina Shamdasani）周二（10月11日）在日内瓦表示，香港“周六又有5人被判刑，其中4人未成年，这让我们警醒”。

沙姆达萨尼说，“虽然人权事务委员会已做出明确建议，我们仍一再地看到国安法还在继续实施，包括针对青少年。”她说，“我们呼吁香港的司法以及执法同国际人权法规定的义务保持一致”。

联合国人权事务委员会今年7月要求中国政府采取具体步骤重新审核香港国安法，而在此期间暂停实施，但香港法庭在10月8日还是首次将数名未成年人依照《香港国安法》宣判有罪。他们将被监禁在一个教导所。

国安法指定法官郭伟健宣判时表示，被告鼓吹以无底线流血革命来推翻现有政权。法官认为被告的演说反映，他们主张“武装起义”和“流血革命”是港人的唯一出路，不认同和平、理性、非暴力，批评那是伪民主。法官认为，本案案情节严重，只能严惩。

被捕的最年轻的5名被告现都被判刑，他们都是中学生，最小的被捕时仅15岁，另有三人16岁，一人18岁。他们是社运组织“光城者”成员。该组织知名度不高，成员大多是年轻人和学生，创立之时香港已经实施国安法。他们透过光城者Instagram和脸书专页分别发出23篇及15篇帖文。5人于一年前被捕，后来以“传媒煽动颠覆政权罪”被起诉。

法官称为了令判刑具阻吓力，最终判5人进教导所。教导所是为14至20岁少年犯而设，羁留期长6个月至3年，实际时期由惩教署长决定。获释后，犯人仍要接受最长3年的监管，遵守当局订下的规限。

按照2020年7月1日生效的香港国安法，煽动顛復国家政权罪如属情节严重，须判5年以上、10年以下有期徒刑；情节较轻则处以5年以下有期徒刑、拘役或者管制。自国安法实施以来，已有超过210人因该法被捕，其中约130人被起诉。

（综合报道）



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