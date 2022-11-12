 联合国人权理事会通过谴责伊朗决议 中国投反对票 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.11.2022

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时政风云

联合国人权理事会通过谴责伊朗决议 中国投反对票

联合国人权理事会通过决议对伊朗人权状况进行调查。德黑兰则表示，西方「缺乏道德信誉」，没有资格批评伊朗。

联合国人权理事会召开伊朗特别会议

联合国人权理事会召开伊朗特别会议

（德国之声中文网）联合国人权理事会周四（11月24日）举行的特别会议上，47个成员国当中25个支持谴责伊朗政府镇压抗议群众的决议，该决议要求成立独立的国际调查委员会对德黑兰政府可能犯下的侵犯人权罪行进行调查。但一般认为，伊朗政府不会向该委员会发放前往该国进行调查的许可。在周四的表决中，包括中国在内的6个国家投了反对票，16个国家弃权。

谴责伊朗政府的议案由德国和冰岛提出，为表决能够通过，两国在成员国中进行了积极的说服工作。

伊朗驻日内瓦代表卡里米（Chadidscheh Karimi）在特别会议发言时谴责欧洲和美国“缺乏道德信誉”，没有资格批评伊朗，并严厉批评西方制裁伊朗的行为，指出联合国人权理事会受到政治利用。

当天，联合国人权事务高级专员图尔克（Volker Turk）警告道，伊朗「正处于一场全面人权危机」。 他在日内瓦的联合国人权理事会特别会议上就「伊朗伊斯兰共和国不断恶化的人权状况」发表谈话，呼吁伊朗停止对抗议者使用「不必要」的武力。 

「据我们所知，包括儿童在内约有14000人在抗议活动中被逮捕。这是一个惊人的数字。」图尔克说：「必须停止不必要而且不成比例的动武。那些掌权者的旧办法和堡垒心态根本行不通。」 

这场紧急会议是应德国与冰岛上周提出的要求所召开，目前已获得44国支持。 

抗議運動是否給伊朗帶來了改變？

过去近两个月，伊朗爆发由女性主导的反政府抗议活动。 

人权观察日内瓦办事处副主任马克南（Lucy McKernan）对德国之声表示，虽然伊朗很可能会拒绝配合联合国调查，但国际社会仍能采取措施支持抗议者。 

她表示，在抗议者受到残酷镇压之际，人们不能低估外界声援的力量。「国际社会可以为那些逃离伊朗起诉行动的人提供庇护。」 

德国外长： 「我们每天目睹伊朗人成为国家暴政的受害者」 

德国外交部发言人周三表示，外交部长贝尔博克已飞往日内瓦，呼吁谴责伊朗领导人对示威者采取的行动。 

贝尔博克在行前发布的声明中表示：「伊朗示威者在日内瓦人权理事会没有席位，在联合国也没有发言权。」 

「今天，联合国人权理事会可以为伊朗人民不可分割的权利大声疾呼。今天，联合国人权理事会成员可以挺身而出，反对伊朗政权试图以不公、殴打和枪击来破坏和平抗议的行为。」 

在日内瓦人权理事会特别会议上发言的德国外长贝尔博克

在日内瓦人权理事会特别会议上发言的德国外长贝尔博克

这位德国外长誓言致力支持那些以「勇气和尊严」捍卫自己权利的人民。 「两个多月来，我们不得不每天目睹伊朗人成为野蛮暴力和国家暴政的受害者。」 

由于伊朗始终拒绝联合国特使进入该国，贝尔博克呼吁理事会成员投票通过一项建立独立机制调查侵犯人权行为的决议。她说，「这是我们欠受害者的。」 

年轻女性阿米尼之死引发伊朗全国性反政府示威。示威活动中，许多学生和妇女焚烧头巾并剪掉头发，表达反抗态度

年轻女性阿米尼之死引发伊朗全国性反政府示威。示威活动中，许多学生和妇女焚烧头巾并剪掉头发，表达反抗态度

伊朗人为何抗议？ 

伊朗抗议浪潮的导火索是库尔德族年轻女性阿米尼之死。22岁的阿米尼9月遭「道德警察」以违反佩戴头巾规定为由逮捕，不久后在医院因不明原因死亡。 

在遍及全国的示威活动中，学生和妇女焚烧头巾并剪掉头发，表达对1979年开始掌权的伊斯兰共和国的反抗。 

抗议活动遭到伊朗安全力量致命镇压。联合国估计，自9月中旬以来，已有300多人死亡。 

「推翻伊朗政权的可能性是存在的」

对伊朗人权的担忧 

本周二，联合国人权事务高级专员发言人劳伦斯（Jeremy Laurence）引述图尔克表示，包括儿童在内的死亡人数上升，以及更严厉的安全措施，「凸显出该国的危急局势」。 

劳伦斯对媒体表示，联合国呼吁伊朗当局回应人民对平等、尊严和权利的要求，而不是「以不必要及不相称的武力镇压抗议」。 

各界也相当关切在镇压中遭到拘留的抗议者的待遇。仅在首都德黑兰便有约1000人受到指控。 

人权组织表示，伊朗的监狱人满为患，许多被拘留者被暂时关押在情报与国家安全部的拘留营。 

上月，联合国人权高专办也对伊朗对待被拘留抗议者的方式表达担忧。 

 （路透社、法新社） 

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她在欧洲议会演讲台上掏出剪刀……

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