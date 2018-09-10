联合国人权理事会：并非“好人俱乐部”

（德国之声中文网）数月来，委内瑞拉陷入一场政治、经济危机。野马脱缰般的通货膨胀导致更多贫困和饥饿，数十万人逃亡邻国。反对派受到威胁和打压。人权组织一再批评这个国家。9月11日，该国外长阿雷亚萨将在联合国人权理事会上发言，为本国辩解。

其实，人权理事会自身也一再受到批评。2006年，作为联合国人权委员会的后继组织，人权理事会问世。在联大全体大会表决该机构的建立议案时，委内瑞拉弃权。理事会的主要任务是，协调联合国的人权活动，促进人权问题上的国际合作。该机构也有权接受个人、团体或非政府组织的指控，并以此为基础调查侵犯人权行为。理事会也与联合国高级人权专员署（OHCHR）密切合作。

德国亦被调查

理事会有47个成员国，由联合国全体大会选出，任期3年，按地区分配名额：非洲及亚太地区各13席；拉丁美洲及加勒比8席；西欧和其它国家7席；东欧6席。理事会每年举行3次会议。所有193个联合国成员国都需定期接受该机构的审查。审查的标准是联合国宪章、人权基本宣言及其它联合国人权协议。轮到接受审查时，相关国家需向理事会提交关于履行人权责任进展的报告。此外，其它国家还可提出询问。审查结束后，理事会提出建议。不过，相关建议不具法律约束性。德国也曾被该机构审查过。今年5月，人权理事会要求德国加大打击种族主义的力度。

理事会的成员构成遭批评

某些国家自身不断侵犯人权，却被选入理事会，这一现象一再遭人诟病。作为理事会成员，相关国家自己便能阻止该机构通过对其人权侵犯行为的警告议案。例如，2010年，利比亚当选进入理事会。而当时，这个国家还处在卡扎菲的专制统治下。2011年，在人权组织的持续抗议下，该国被全体联大会议重新开除出人权理事会。眼下，尤其是沙特阿拉伯的成员身份受到批评。中国或古巴的成员资格也引起争议。

美国退出

2006年投票反对成立人权理事会的美国于今年6月成为退出该机构的首个国家。美国指责该机构"虚伪"、持反以色列立场。美国驻联合国大使黑利批评说，在理事会的每一次会议上，"巴勒斯坦和其它被占阿拉伯领土"必列入会议议程，成为世上唯一一个有此待遇的地区，仅今年以来，就通过了针对以色列的5个决议，超过针对朝鲜、伊朗和叙利亚决议的总和；此外，侵犯人权国家一而再、再而三被选进理事会。黑利指出，由此，世上最无人性的政权得以避免受到仔细审查。

其实，美国自己也成为批评对象，原因是，它在墨西哥边界强使非法入境者的孩子与父母分离。

"国际秩序重要一环"

德国联邦政府对美国的退出表示遗憾，但同样要求改革人权理事会。今年6月，联邦政府发言人赛博特指出，"德国也以忧虑的心情注视着人权理事会中的反以倾向"。德国政府人权专员科夫勒（Bärbel Kofler）称人权理事会是"国际秩序中的重要一环"。她强调了该机构取得的一些重要成果，例如，斯里兰卡的和解进程；或者，对叙利亚境内发生的严重侵犯人权行为的纪录。

日内瓦的外交官们亦力挺该机构。他们指出，与所有国家保持对话关系是重要的，"好人俱乐部"独木难支。

联合国人权理事会第39次会议9月10日开幕，9月28日结束。会员国们不仅将讨论委内瑞拉问题，也将检视其它国家，其中包括叙利亚、布隆迪或缅甸。