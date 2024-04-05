联合国人权理事会呼吁对以色列禁运武器

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鉴于加沙地区日趋严峻的局势，联合国人权理事会4月5日通过一项决议，呼吁各国停止向以色列出售任何武器，因为当地加沙地区面临种族灭绝的危险。理事会47个成员国中，28个投了赞成票，美国、德国等6个国家投了反对票。
（德国之声中文网）根据联合国官方发布的会议记录，美国、德国、阿根廷、保加利亚、马拉维、巴拉圭这六个国家投了反对票，法国、印度、日本、立陶宛、荷兰、罗马尼亚等13个国家弃权。而在28个投了赞成票的国家中，只有芬兰、卢森堡是北约成员国。
法国驻联合国日内瓦大使博纳丰(Jérôme Bonnafont)表示，投弃权票的主要原因是“种族灭绝”一词具有争议性，不应当纳入人权理事会决议这样的重要文本中。
以色列大使沙哈尔(Meirav Schachar)强烈抨击了联合国人权理事会的决议，认为28张赞成票“张张都是支持哈马斯的票”。以色列以及美国、欧盟等西方国家将执掌加沙地区的哈马斯视为恐怖组织，但是联合国方面以及中国、土耳其、俄罗斯等国多年来一直拒绝这一认定。
4月5日的决议也是联合国人权理事会自去年10月7日加沙战火全面爆发以来首次表明立场。决议草案在前一天刚刚进行了修订，以争取尽可能多的国家赞成。就在几天前，以色列无人机在加沙发射导弹袭击救援组织“世界中央厨房”援助车队的三辆汽车，导致7名援助人员丧生。
决议呼吁所有国家“停止向占领国以色列出售、转让和转移武器、弹药和其他军事装备，以防止进一步违反国际人道法以及侵犯和践踏人权”。人权理事会的决议并不具备强制性。
根据哈马斯卫生部门的说法，以色列半年来在加沙地区的大规模军事行动已经导致3.3万余人遇害。以色列则强调要扫除哈马斯。去年10月7日哈马斯对以色列发动了史无前例的袭击，导致1170人死亡、250人被绑架，以色列随后对加沙地带发起军事行动。
（法新社等）
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