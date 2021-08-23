联合国人权理事会召开阿富汗问题特别会议 

（德国之声中文网）联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）在发言时指出，几周来，她的办公室收到了有关这一伊斯兰主义激进组织在其控制地区所犯罪行的可信报告。

塔利班一周前占领了喀布尔，并由此在阿富汗掌权。巴切莱特称，根据相关报告，数周来，在塔利班所控制地区发生了任意处决平民、对妇女和女孩实施严苛限制、招募童兵、镇压和平抗议等现象。

巴切莱特要求塔利班尊重人权、促进社会凝聚力与和解。这位高级专员指出，如何对待女孩和妇女尤其重要，她们的权利应该得到尊重，其中包括女孩的受教育权利。

巴切莱特同时吁请其它国家，为阿富汗难民和移民建立安全通道，扩大庇护和重新安置计划，并暂停驱逐阿富汗人。

中国：西方在阿富汗侵犯人权

在以谴责塔利班为标志的此次联合国人权理事会特别会议上，中国代表强烈抨击西方国家军人。中国常驻日内瓦代表团陈旭大使发言，谴责美国等国家”打着民主、人权旗号对主权国家进行军事干涉，将自身模式强加给历史文化及国情截然不同的国家，严重损害有关国家主权和领土完整，也给这些国家人民带来深重灾难，教训不可谓不深刻。事实再次证明，用强权和军事手段解决问题没有出路，只会给地区安全稳定和当地人民人权造成严重伤害。“ 他称，”美国、英国、澳大利亚等国军队在阿富汗侵犯人权问题必须受到追究，本届特别会议通过的决议应涵盖这一问题。“

（德新社）

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