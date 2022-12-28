 联合国人权最高专员呼吁惩罚俄罗斯战争罪犯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2022

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联合国人权最高专员呼吁惩罚俄罗斯战争罪犯

联合国人权事务高级专员蒂尔克要求对乌克兰战争中的加害者提起刑事诉讼。不过他分析，将下达入侵乌克兰命令的俄罗斯总统普京送上法庭的设想目前“不太现实”。

蒂尔克说：“历史教育我们，正义不会缺席。”

蒂尔克说：“历史教育我们，正义不会缺席。”

（德国之声中文网）联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）要求对俄罗斯侵略乌克兰战争中出现的犯罪行为提起刑事追诉。他在接受基督教新闻通讯社采访时说：“加害者们应该知道，他们不会逃脱法律的惩处。” 

他说，但是就目前来看，大部分加害者似乎都不需要承担法律后果似的。他表示，如果他们不在乌克兰或者俄罗斯接受司法审判，那么联合国成员国就必须决定是否成立一个国际法庭做出审理。

来自奥地利的蒂尔克强调说，单一国家也可以按照国际法原则对犯罪嫌疑人单独进行法律诉讼。例如德国曾按照国际法原则就叙利亚国内出现的酷刑现象成立过特别法庭。蒂尔克说：“历史教育我们，正义不会缺席。”

在被问到俄罗斯总统普京是否会因为下达入侵乌克兰的命令而被送上法庭的问题时，蒂尔克表示，这一问题无论从政治层面还是司法层面都十分复杂。他说：“我不想妄加猜测，但是目前这对我来说看起来不太现实。”

蒂尔克解释说，乌克兰检察机构目前在对4万件涉嫌战争罪的案件进行调查。联合国人权高专办早在2014年俄罗斯占领克里米亚之后以及乌东地区武装冲突爆发之后就向乌克兰派出了调查员。

在那之后联合国人权调查员撰写了相关报告。蒂尔克说：“在最新的报告中记录了2022年俄罗斯侵略乌克兰战争爆发后的最初几个月间，在三个地区总共有441名平民遭到杀害。其中包括341名成年男性、72名妇女、20名男童和8名女童。”他强调，真实的数字会远高于报告中的统计。

蒂尔克补充说：“我们在乌克兰军队夺回的哈尔科夫和赫尔松也发现了新的案例。”他说，在一些情况下，俄罗斯军人临时设置的拘留营处决了平民。还有一些平民在安检之后遭到处决。

蒂尔克说，联合国人权理事会下属的其它委员会以及国际刑事法院也都在乌克兰进行调查。

惊魂未定的布查民众


 
（基督教新闻通讯社）

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